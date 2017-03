CONCERTS: Mesure et saveur du baroque et du classique…

Notre soprano nationale Véronique Zuel et le pianiste anglo-mauricien Denis Lesage donnent un nouveau rendez-vous au public mauricien pour un récital qui fera la part belle au mariage des styles puisque Haendel et Mozart feront l'essentiel du programme annoncé, si l'on excepte un scherzo de Schubert et le minuetto de Francis Thomé, ce compositeur mauricien dont l'œuvre est remise au goût du jour depuis quelques années. La société musicale donne rendez-vous à la Maison de l'Étoile, à Eureka, Moka, le 6 avril à 19h30, pour un concert suivi d'un dîner et le 8 avril à 16h pour un thé précédant le concert.

Douze extraits d'œuvres lyriques ou morceaux réservés au piano seul vont être interprétés au cours de cette nouvelle rencontre entre la voix veloutée et puissante de Véronique Zuel et le toucher délicat du pianiste Denis Lesage. Ils nous ont habitués à leurs récitals et ce nouveau concert qui mêle art lyrique et piano solo, joyaux de la musique baroque et pièces maîtresses du classicisme mozartien, ne devrait pas décevoir les mélomanes.

Haendel, le maître de la musique de plein air, avec notamment la fameuse « water music » que l'on écoutait dans un long glissement au fil de l'eau sereine des parcs royaux, était à sa manière un « métisseur » de musiques car cette haute figure de la période baroque a en quelque sorte marié les influences allemande, italienne, française et anglaise dans une œuvre tout à fait magistrale. Né Allemand, il est mort Anglais au terme d'une longue vie riche d'expériences musicales actives en Allemagne, en Italie et en Angleterre.

On oublie souvent qu'il a consacré 35 ans de sa carrière à l'opéra avant d'inventer et promouvoir l'oratorio en anglais… De cette incarnation de la musique baroque pour ainsi dire européenne, nous entendrons des extraits chantés de Rinaldo, Xerxes et Giulio Cesare in Egitto, ainsi qu'une Passacaille au piano solo.

L'unique morceau de Franz Schubert, qui va être interprété en première partie, est le Scherzo D 593 pour piano. Quant à celui de notre Francis Thomé, il s'agit d'une adaptation extraite d'un quatuor à cordes de Mozart. Rappelons que Denis Lesage avait fait découvrir en 2006 aux côtés de Véronique Zuel le charmant Simple aveu de ce compositeur qui connut un succès remarquable dans les salons de musiques de son vivant.

Mozart lyrique

Histoire de nous rappeler que ces artistes affectionnent particulièrement le répertoire mozartien, comme ils l'ont brillamment montré en juillet 2016 avec un récital entièrement dédié au génie de Salzbourg, ils proposeront œuvres lyriques et instrumentales en alternance et en abondance : An Chloe, Ruhe sanft mein holdes Leben (repose en paix ma vie), Alla Turca pour piano seul, Giunse alfin il momento… Deh vieni, non tardar (Enfin le moment… Ah allez ne soyez pas en retard) extrait des Noces de Figaro, Come Scoglio extrait de Cosi fan Tutte, ou enfin Ridente la calma (calme belle)…

Denis Lesage aime faire chanter la langue en poésie tout autant que la musique lorsqu'il compose pour des poésies de Robert Edward Hart. Il a publié deux recueils de poésies, des ouvrages de littérature et de musique et s'apprête à publier un article sur la musique (Perlemuter et Chopin). L'actualité de Véronique Zuel est tout aussi bouillonnante quand on sait qu'elle a commencé l'année chinoise en chantant en mandarin au J&J auditorium et qu'elle a présenté Echoes of the stage. Douée de talents de comédienne qui lui permettent d'incarner des personnages dans les rares opéras qui ont pu être montés à Maurice, la soprano est aussi une habituée des récitals pour piano et voix, qu'elle a donnés par exemple en compagnie d'Olivier David, de Keneth babajie ou encore Paul Wilmot, parallèlement aux différents rendez-vous qu'elle a concoctés avec Denis Lesage depuis 2006.