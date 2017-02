CONCOURS DE BARISTA : Ted Abraham de Zilwa Attitude fait l’unanimité

La marque de Café Aromara a organisé son premier concours pour baristas (Ndlr : personne derrière un bar, servant des expressos, en italien). Onze concurrents ont ainsi été appelés à faire montre de leur talent au Sensimar, à Anse-la-Raie. Ted Abraham, de Zilwa Attitude, est sorti vainqueur de cette joute opposant des concurrents des hôtels et de la restauration et remporte le premier prix de Rs 5 000. Sortis respectivement deuxième et troisième, Harmesh Aukhojee de Sensimar Lagoon Hotel et Vanisha Mooken de l’Arabica remportent la somme de Rs 1 500 chacun.

Ce concours avait pour but de déceler le potentiel de ceux ayant suivi une formation dans le métier de barista. Un métier qui, selon Frédérick Oxenham, directeur de SIP & Co, mérite d’être valorisé. Un bon barista, dit ce dernier, se doit d’être capable d’expliquer clairement la provenance du café, de connaître parfaitement les dosages pour les cafés, de communiquer sur les procédés, d’utiliser les bons outils et d’être capable d’identifier les différentes variétés de café. Frédérick Oxenham concède que si ce concours a permis de réunir sur une seule et même plateforme les baristas locaux, il est loin d’avoir atteint les standards internationaux, d’où la nécessité de poursuivre les formations. Il annonce la tenue d’un autre concours prévu pour avril ou mai. Au mois de juin, un barista italien viendra renforcer la formation en prodiguant un cours d’une semaine aux intéressés. Un certificat sera remis à tous ceux ayant suivi ces cours. « On souhaite que le barista devienne au café ce que le sommelier est au vin à Maurice ».