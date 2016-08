CONCOURS DE BEAUTÉ : Deux Miss, deux personnalités différentes

Elles ne se connaissent pas, mais elles viennent toutes deux de se distinguer lors de deux concours de beauté organisés au cours de ce mois. Samedi dernier a été élue la nouvelle Miss India Mauritius, Jaleela Hassenally, tandis que Bessika Bucktowar a, elle, été sacrée Miss Mauritius le 6 août dernier. L'une pratique la boxe et aspire à devenir une IT professional, l'autre nourrit une passion pour les animaux et ambitionne de devenir psychologue. Pour connaître les goûts et les aspirations de nos deux reines de beauté qui devront porter haut les couleurs de Maurice lors des concours internationaux: Miss India Worldwide 2016 et Miss World 2017 respectivement, elles se sont livrées au fameux questionnaire (revu et atténué) de Marcel Proust.

BESSIKA BUCKTOWAR, MISS MAURITIUS : Je suis une fille ambitieuse et amusante

Âgée de 21 ans, Bessika Bucktowar, une habitante de Triolet, est étudiante en psychologie à l'UOM. Elle a opté pour des études de psychologie parce qu'elle s'intéresse "à la compréhension du comportement de l'individu et puis comment la psychologie aide des personnes qui vivent une dépression".

Quel est Bessika, votre principal trait de caractère ?

Je suis une fille ambitieuse et amusante.

Le bonheur pour vous ?

Réussir dans la vie et fonder une famille heureuse.

Qu'avez-vous réussi de mieux dans votre vie ?

Ma réussite a commencé avec mes études; je suis en deuxième année de Psychologie à l'Université de Maurice. Et puis, bien sûr ,d'avoir remporté le titre de Miss Mauritius 2016.

Quel est votre livre de chevet ?

Un Sac de Billes de Joseph Joffo.

Votre auteur préféré?

Oscar Wilde.

L'air que vous sifflez sous la douche ?

Ces jours-ci c'est "Hundred miles" de Yall.

Votre plat préféré ?

Poisson grillé et sauté de légumes.

Votre plus grand regret ?

Je n'en ai aucun, car je ne regrette jamais ce que je fais et je pense que rien n'arrive au hasard.

Votre dernier fou rire ?

Lorsque j'ai remporté la couronne. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie.

La dernière fois que vous avez pleuré.

Le jour de la finale. Des larmes de joie.

Si vous deviez changer une chose dans votre apparence physique, ce serait quoi ?

Il y a toujours des choses à améliorer dans notre apparence physique. Déjà, je fais attention quant aux tenues que je porte, à ma démarche et à ma façon de parler.

Qu'aimez-vous faire durant votre temps libre ?

Faire de la musculation à la gym, passer du temps avec mes animaux, peindre et cuisiner.

JALEELA HASSENNALLY, MISS INDIA MAURITIUS : Il faut oser dans la vie

C'est à l'issue d'une bien longue soirée que Jaleela Hassennally, 23 ans, une habitante de Phoenix, a été couronnée Miss India Mauritius samedi dernier. Lors de la cinquième édition de ce concours organisé par la Cancer Association of Mauritius (CANMA) et réservé aux jeunes filles et jeunes hommes d'origine hindoue, Ishmal Sumbhoo a quant à lui reçu le titre de Mr India Mauritius 2016. En plus de représenter, comme les autres candidates la femme indienne, et de savoir mettre en lumière sa culture, Jaleela Hassennally, qui portait déjà l'écharpe de Miss Humanity Hope a su séduire le jury notamment par son aisance à s'exprimer devant le public, son intelligence et sa politesse. Pour elle, ce qui l'a démarquée des autres, ce serait, dit-elle, "definitely, all of the contestants are unique. But gun to my head, perhaps the ability to handle and answer the question put by the jury makes the greater difference". La raison pour laquelle elle s'est inscrite à ce concours, c'est, dit-elle, parce que «My grandfather succumbed to Stomach Cancer. Thus, I wanted to make it a personal fight by firstly educating myself about it and eventually, sensitizing as many people as I could about it. I entered this competition by accident but it was an accident that provided me with a platform thanks to CANMA as CANMA allowed me to come forward with a cancer awareness campaign on any type of cancer and I chose Stomach Cancer as a tribute to my grandpa. This competition is a cultural and familial one. It was organized by CANMA especially to raise funds for the CANMA Cancer Care Centre Project, which would be a place where cancer patients could come, relax, get involved in various activities and simply to share a good moment with their counterparts and to forget for a while, their sufferings. Also as this competition is one that honours culture, especially that of our Indian Heritage, through this competition, I got to learn more about the Indian Culture and History and to further embrace this part of me."

Quel est le principal trait de ton caractère ? Et celui dont tu es le moins fier.

Oser. Et celui dont je suis le moins fière est : de ne pas assez oser.

Que lis-tu en ce moment? Quel est ton livre de chevet ? Ton auteur favori?

En ce moment : Les mains sales (Jean-Paul Sartre)

Livre de chevet : Le Petit Prince (Antoine de Saint-Exupéry)

Auteur(s) Favori(s) : Marc Levy, Albert Camus

Tes héros dans la vie d'aujourd'hui ?

Mon Père.

L'air que tu aimes siffler sous la douche?

La tribu de Dana (Manau)

Ton hobby ?

My best hobby is watching and appreciating Manchester United's matches which finally and thankfully comprises Zlatan Ibrahimovic nowadays.

Ton plus grand regret ?

D'avoir dû cesser de pratiquer la boxe.

La dernière fois que tu as pleuré et pourquoi ?

Lors du décès du jeune frère de ma meilleure amie.

Comment te vois-tu dans 5 à 10 ans?

God willing, totally involved in my career, and responsibilities – in any aspect of my life.

Comment ce concours a-t-il été bénéfique pour toi?

I have been given Public Speaking classes by one of the best Public Speakers in Mauritius (Ravin Pappiah) and this has enhanced my public speaking abilities and got me to learn more about it. I have also had the opportunity to learn many things like Drama and I got to meet new people, especially professionals and learn from them.

I also had the opportunity, through various cancer awareness campaigns, to talk to people about cancer and I have been humbled and honoured to meet cancer patients and learn from them too, which was a veritable lesson of life.

Tu semblais être très à l'aise lors de l'épreuve des questions. As-tu un conseil à ceux qui ont du mal à parler en public ?

It is always a particular feeling to face the public, no matter how accustomed one is to it. Every time I have to deliver a public speech, I always have this nervousness and little questions going on in my head. But at the end of the day, one has to get the job done. So it is normal to feel a bit stressed or scared of the unknown – because we do not know what can happen until it's done. But one has to bear in mind that being given the opportunity to speak in front of a public implies that one is in a position where one can pass on a message or an information to others in order to educate them or to draw their attention on a topic. So, no matter how dreadful one feels about public speaking, one should take it as a golden opportunity to embrace and one should brace oneself and just tackle it.