CONCOURS CITÉ ZEN : Le dessin d’Illona Veerasawmy primé

Grâce à son dessin représentant l’importance de la ceinture de sécurité, Illona Veerasawmy a remporté le premier prix du concours Cité Zen. Cette compétition, organisée par Vivo Energy, avait pour but de sensibiliser les participants sur la sécurité routière. Ainsi, la jeune élève de la Loreto Junior School de Curepipe a permis à son école de remporter une enveloppe de Rs 50 000 pour un projet de revalorisation scolaire.

Lancée pour la première fois en 2013, la campagne Cité Zen met l’accent sur la sécurité routière parmi les jeunes. Différents concours ont été organisés pour les élèves du primaire et du secondaire. Illona Veerasawmy s’est distinguée dans la catégorie de dessin au primaire avec sa réalisation montrant l’importance de la ceinture de sécurité. La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier à l’établissement de Curepipe. Illona Veerasawmy a remporté une série d’équipements et un certificat de participation. Mais c’est le projet scolaire de son école qu’elle a permis de concrétiser en remportant le premier prix de ce concours. Une dotation de Rs 50 000 pour un projet de revalorisation était en effet prévue dans le cadre du concours pour l’école gagnante. Grâce à cela, la Loreto Junior School de Curepipe a reçu des équipements informatiques de Vivo Energy Mauritius.

Kiran Juwaheer, Managing Director de la compagnie, explique : « L’enseignement scolaire s’appuie de plus en plus, et de plus en plus tôt, sur des outils technologiques. Ces équipements seront donc d’une grande utilité pour les élèves. » Il a rappelé que la campagne Cité Zen est une initiative à vocation pédagogique inscrite dans la durée « pour responsabiliser les adultes de demain ».