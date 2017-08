CONCOURS—JOURNÉE DE L'EAU : Le photographe Aungnoo primé

Les envois de Maurice et de Sao Tomé-et-Principe ont été primés lors du concours régional de photographies sur l’eau, placé sur le thème “Water 4 Islands” et organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l’Eau 2017. Cette initiative revient à l’United Nations Office for Project Services (UNOPS). Le concours, ciblant principalement ceux âgés de 18 à 32 ans, était ouvert du 28 février au 20 mars dernier à six pays, soit Maurice, les Seychelles, les Comores, les Maldives, le Cap-Vert et Sao Tomé-et-Principe.

La photo gagnante de Maurice a été soumise par Mahesh Kumar Aungnoo. « Les deux entrées ont été sélectionnées pour leur originalité, leurs couleurs vives, la qualité technique et les thèmes qu’elles illustraient », fait ressortir un communiqué officiel de l’UNOPS. Le projet vise à renforcer les capacités des pays participants dans la mise en œuvre d’une approche intégrée pour la gestion des ressources en eau douce, avec un objectif à long terme de rehausser les capacités des pays, de planifier et de gérer leurs ressources aquatiques et les écosystèmes sur une base durable.

Trois finalistes de chaque pays devraient être enregistrés et les deux meilleures entrées ont été sélectionnées des six pays. Les deux gagnants seront sponsorisés par l’United Nations Operational Services pour participer à la Semaine mondiale de l’eau de Stockholm, en septembre prochain. Au total, 12 entrées ont été reçues des six pays. Le jury pour la compétition régionale était composé d’Élisabeth Bernhardt, Programme Officer à l’United Nations Environment, Nick Greenfield, écrivain et Content Producer à l’UN Environment, et Géraldine Deblon, chargée de communication à l’UNOPS. Les six pays participeront également à l’Integrated Water Resources Management Project, financé par le Global Environment Facility. Ce projet abordera des questions relatives à la gestion des ressources en eau douce et dans les zones côtières marines de manière intégrée.