CONCOURS : Le QEC rafle le SEM Young Investor Award 2016

Pour la 24e édition du concours Stock Exchange of Mauritius (SEM) Young Investor Award 2016, l'équipe du collège Queen Elizabeth College (QEC) composée de Bhanupriya Sookeea, Kusumita Devi Bisnauthsing, Tesha Kelvina Pyneeandee, Tina Devi Seesaha et Bhuvanesha Hullokian, a décroché la première place. Elles sont arrivées en tête contre 890 étudiants répartis en 178 équipes et provenant de 101 collèges de Maurice.

En se classant première de ce concours, l'équipe du QEC décroche plusieurs prix du Groupe MCB, main sponsor du SEM Young Investor Award 2016. Elles repartent (1) avec un chèque de Rs 200 000 transformant l'investissement initial fictif en cagnotte réelle et permettant à chaque membre de l'équipe gagnante d'empocher Rs 40 000 ; (2) des actions du Groupe MCB d'une valeur totale de Rs 12 500 afin de maintenir l'intérêt des gagnantes dans l'évolution de la Bourse de Maurice ; (3) un stage d'une semaine afin de les motiver à faire carrière dans le secteur financier ; (4) des trophées individuels, ainsi que divers cadeaux.

Pour rappel, le SEM Young Investor Award, compétition unique en son genre, est ouvert aux étudiants de Lower Six des écoles secondaires de Maurice et Rodrigues. Toute institution peut y présenter un maximum de deux formations. Chaque équipe doit être composée de cinq étudiants, accompagnée d'un enseignant. Chaque groupe d'élèves dispose d'une somme virtuelle de Rs 200 000 qu'elle doit investir dans des actions de cinq sociétés cotées en Bourse. Un maximum de dix investment swaps était autorisé pendant les trois mois qu'a duré la compétition, soit d'avril à juin 2016. À noter que le meilleur portefeuille a réalisé des bénéfices de 19,46% pendant ces trois mois.

Pour Gilbert Gnany, Chief Strategy Officer du Groupe MCB: "Cette compétition permet d'inculquer une culture d'investissement aux étudiants, de vulgariser les rouages de la Bourse de Maurice parmi les jeunes et de stimuler leur intérêt pour le secteur financier afin qu'ils songent à y faire carrière." Et de conclure que, "l'édition 2016 a accompli sa mission tout en nous démontrant le potentiel de nos jeunes."