CONDAMNÉ À 35 ANS POUR AVOIR IMMOLÉ SA COMPAGNE : Sanjay Luchmun loge huit points d’appels additionnels

Condamné le 27 mai 2016 à 35 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Santee Okhil en 2008, Sanjay Luchmun, par le biais de son homme de loi, Me Rama Valayden, a fait appel de sa condamnation et de la sentence. Aux points d’appels déjà été logés depuis juin dernier, Me Rama Valayden vient d’ajouter huit autres points pour contester le verdict des membres du jury, qui avaient conclu que le receveur de 41 ans avait brûlé vive sa compagne de 38 ans.

Dans ses points d’appels, Sanjay Luchmun estime que les membres du jury auraient dû être isolés pour ce procès « de nature hautement émotionnelle ». Évoquant plusieurs irrégularités, l’appelant est d’avis qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable, car l’enquête de la police était « incomplète ». Par ailleurs, il relève que le juge n’a pas prévenu les jurés quand l’avocat de la poursuite a fait un discours d’ouverture profondément émotionnel. « The learned Judge was wrong not to correct the opening speech of the prosecution before the jury which was highly emotional », peut-on lire dans le document.

Sanjay Luchmun attire aussi l’attention sur le fait que les jurés ont pris 70 minutes pour les délibérations et que le Presiding Judge dans ses directives ne les avait pas informés qu’ils devaient rendre le verdict après un minimum de deux heures de délibération. Les points d’appel se basent également sur certains témoignages clé lors du procès, notamment celui du médecin légiste, le Dr Maxwell Monvoisin, et celui du fils de la victime, Sandeep Gones. « The learned Judge erred in law by not addressing septicemia as being the cause of death of Mrs Santee Okil as per the testimony of Dr Monvoisin during cross examination », soutient l’appelant.

Sanjay Luchmun estime de plus que le juge n’a pas donné les directives appropriées aux jurés quant au témoignage de Sandeep Gones qui, selon l’homme de loi de l’appelant, n’était pas apte à déposer vu son état de santé mentale. « The learned Judge was wrong not to refer to the different versions of Mr Sandeep Gones (witness no. 11) more particularly when he accepted in cross examination that he was sleeping at the time of the incident », soutient-il à travers le document.

Le procès de Sanjay Luchmun avait débuté devant les Assises le 11 mai 2016. Il avait plaidé non coupable à une charge de “manslaughter”, et un panel de jurés, composé de sept hommes et deux femmes, avait été constitué. Durant deux semaines, une quinzaine de témoignages ont été entendus. Le témoin clé de cette affaire, le fils de la victime, avait déclaré en cour que c’est Sanjay Luchmun qui avait mis le feu à sa mère. « Li’nn zet lalkol lor mo mama. Li’nn pran papye dan tirwar lakwizinn, li’nn alim papye-la ek inn zet lor li », avait soutenu Sandeep Gones, qui est atteint de trisomie 21. Lors de sa plaidoirie, Me Rama Valayden devait demander aux jurés de ne pas prendre en considération ce témoignage compte tenu de l’état de santé de Sandeep Gones.

Après les délibérations le 24 mai 2016, à une majorité de huit contre un, les membres du jury ont conclu que le receveur de 41 ans avait, en 2008, brûlé vive sa compagne âgée de 38 ans. Le 27 mai 2016, le juge Benjamin Marie Joseph l’avait condamné à 35 ans de prison. « This offence is a serious one as it involved taking away the life of a person. The manner in which it was committed, the court needs to give a punishment that would send the right signal. Accused was driven by a sudden uncontrolled madness but quickly realised the gravity of his action and tried to save the victim », avait soutenu le juge.