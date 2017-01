CONDUITE EN ÉTAT D’IVRESSE : Une peine de prison d’une semaine maintenue pour un chauffard

Un chauffard avait fait appel d’un jugement en Cour de Curepipe l’ayant reconnu coupable de conduite en état d’ivresse et pour avoir refusé de soumettre des échantillons de sang ou d’urine. L’automobiliste avait écopé d’une peine de prison d’une semaine et d’amendes totalisant Rs 23 000. Les juges Nirmala Devat et Rita Teelock, dans leur arrêt en appel, ont maintenu la peine de prison. Elles devaient aussi rectifier l’accusation, suite à une omission du magistrat de première instance, en ajoutant un ordre pour que le permis de conduire de l’automobiliste soit suspendu pour une période de 12 mois.

L’automobiliste avait été reconnu coupable sous deux accusations en violation à la Road Traffic Act en Cour de Curepipe. Le magistrat lui avait alors infligé une amende de Rs 3 000 pour refus de soumettre des échantillons de sang ou d’urine de même qu’une peine de prison d’une semaine et Rs 20 000 pour avoir conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite prescrite. L’appelant était impliqué dans un accident de la route le 19 février 2012. Dans ses dépositions à la police, le 24 mai 2012, il avait admis avoir conduit en état d’ivresse et avoir été impliqué dans un accident de la route. Il avait accepté de souffler dans un appareil, mais les résultats obtenus ne correspondaient pas à son état. Il lui avait alors été demandé d’accompagner les policiers pour soumettre des échantillons de sang ou d’urine, mais il a refusé.

L’automobiliste devait interjeter appel de la peine de prison imposée, soutenant que la sentence était sévère. L’avocat de l’appelant devait indiquer lors du procès en appel qu’en l’absence de preuve de blessures subies dans l’accident auquel l’appelant est impliqué, une peine de prison n’est pas justifiée. L’avocat a souligné que le magistrat s’était laissé influencer par un précédent délit du même acabit en 2013. Les juges Nirmala Devat et Rita Teelock, prenant note des éléments mis à leur disposition, ont trouvé que la sentence imposée était justifiée et que la peine d’une semaine « meant to be a short sharp shock was the appropriate sentence », ajoutant par la suite que cette sentence apporte un signal fort aux automobilistes tentés de prendre la route sous l’influence de l’alcool et commettant des délits sous la Road Traffic Act « likely to jeopardise other people’s safety and security ». Elles ont par la suite fait noter que le magistrat avait omis d’émettre un ordre concernant son permis de conduire. L’accusation a ainsi été amendée pour y inclure la suspension du permis pour une période de 12 mois.