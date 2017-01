CONDUITE IMPRUDENTE: Un policier blanchi

Un constable qui avait endommagé une voiture de police après avoir heurté un amas de terre, en début de soirée le 30 juin 2014, a été blanchi en cour de Moka d’une accusation de conduite imprudente. C’est un cerf qui avait été la cause de l’accident de la route.

L’accident avait eu lieu à Branch road, Piton-du-Milieu. L’officier devait indiquer dans sa déposition qu’il conduisait un véhicule de police, avec à ses côtés un caporal, à une vitesse de 30 km/h le long de la Branch Road à Piton-du-Milieu, quand un cerf a brusquement traversé la route aux abords d’un tournant. Il a soutenu qu’il n’a pu éviter le cerf et devait perdre le contrôle du véhicule, qui a terminé sa route dans un amas de terre. Des analyses scientifiques pour déceler des traces de sang ou de poils n’ont rien donné. Le constable avait soutenu qu’il avait conduit jusqu’au poste de police le plus proche pour signaler l’accident et qu’il pleuvait à ce moment-là. Lors du procès, un Forensic Technologist, venu faire la lumière sur les conclusions du rapport scientifique, a admis qu’il y a eu un léger impact et que s’il y avait de la pluie, toutes traces de sang ou de poils auraient disparu. Le magistrat Kevin Moorghen, siégeant en Cour de Moka, a trouvé plausible la version de l’accusé, statuant ainsi qu’il ne peut être accusé de conduite imprudente si un cerf traverse la route et heurte son véhicule. Il a aussi pris en compte le fait qu’il pleuvait à ce moment-là et que selon le témoignage d’un officier du Forensic Science Laboratory, s’il y avait des traces de sang ou de poils laissées par l’animal, la pluie les aurait toutes effacées. Le magistrat a ainsi décidé de rayer l’accusation portée contre le constable.