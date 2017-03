CONFÉRENCE DU MMM : Le MMM jouera pleinement son rôle d’opposition, a déclaré Paul Bérenger

« Sobrinho fait toujours l’objet d’enquêtes de la Portuguese Criminal Investigation and Penal Action Department »

Paul Bérenger indique que le MMM jouera pleinement son rôle de parti d’opposition en marge de la reprise, mardi, des travaux parlementaires. «Nous n’avons aucune leçon à recevoir de quiconque. (...) Surtout pas du PMSD et de Bhadain qui, hier encore, étaient bien installés au gouvernement!”, souligne le leader des mauves. Dans la foulée des importantes saisies de drogue de ces derniers temps, il félicite les officiers de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) et les services de douane « qui font leur travail ». Mais estime que bien d’autres colis auraient dû avoir été interceptés « si le gouvernement avait une réelle volonté d’agir ». Le leader des mauves affirme, d’autre part, que le dénommé Alvaro Sobrinho fait encore l’objet d’enquêtes de la Portuguese Criminal Investigation and Penal Action Department.

Paul Bérenger s’insurge qu’après plus de trois mois de vacances parlementaires, un seul projet de loi, le Land Drainage Authority Bill, est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour la reprise, mardi prochain. Un projet de loi « certes important», reconnaît-il et sur lequel interviendra le député du MMM, Rajesh Bhagwan, mais qui, tempête encore plus le leader des mauves, sera intégralement débattu mardi même. Pour la reprise des travaux, mardi, même si certaines PQ prévues paraissent « intéressantes », celles touchant à des questions de brulante actualité ne seront pas à l’agenda pour cette séance, n’ayant été adressées qu’en dernière minute au secrétariat, explique le chef du MMM.

Pour la reprise des travaux parlementaires, « le MMM jouera pleinement son rôle de parti d’opposition», insiste Paul Bérenger. Il précise, sur ce point, que « le MMM n’a aucune leçon à recevoir de quiconque ». Le leader des mauves se dit en faveur d’une coordination au niveau du Parlement avec les autres partis et députés indépendants constituant l’opposition, « mais il est clair que cela n’implique aucun rapprochement du MMM avec quiconque et surtout pas le PMSD et Bhadain ». Paul Bérenger explique, en effet, que son parti « n’est pas prêt d’oublier que, hier encore, le PMSD et Bhadain étaient bien installés au gouvernement du jour ! »

Drogue: « Bravo aux officiers qui font leur travail »

Commentant les récentes grosses saisies de drogue, Paul Bérenger félicite tous ceux qui, au sein de l’ADSU et des services de douane, « font comme il le faut leur travail». Néanmoins, il estime qu’il existe aussi « des complices » au sein de ces deux services. Selon le leader du MMM, il y aurait eu, précédemment, plusieurs cas où de la drogue aurait été acheminée dans l’île selon la même méthode d’arrivée en conteneurs. Il allègue que le suspect en cavale, Navin Kistnah, a pu quitter le pays la veille de l’interception des 135 kg d’héroïne dans le port parce qu’il aurait été «averti » et que son passeport lui avait été rendu.

Aussi, pour Paul Bérenger, de nombreux autres colis de drogue auraient pu être interceptés si la surveillance s’était mieux faite, mais surtout si le gouvernement avait, selon lui, « une réelle volonté d’agir ». Pour le leader des mauves, en effet, il n’était pas si compliqué de surveiller les allées et venues des uns et des autres. Il allègue encore que l’on s’apprêterait à procéder à un « cover-up ». Il parle même de tentative de « manipulation d’estampilles» et de documents saisis et souligne le manque, selon lui, d’effectifs de l’ADSU dans le port.

S’adressant particulièrement aux officiers de la répression antidrogue « qui font comme il se doit leur travail », Paul Bérenger les appelle à « tenir bon » jusqu’à l’installation du prochain gouvernement : « Avec le Premier ministre et le gouvernement qui conviennent, je suis convaincu que l’on sera capable d’arriver à bout du fléau de la drogue ». Interrogé quant aux travaux en cours de la Commission d’enquête sur la drogue, il s’est refusé à tout commentaire, si ce n’est pour constater que la population attend le moment quand, comme il a été rapporté, des avocats proches de certains partis seraient convoqués pour s’expliquer sur leurs fréquentes visites à des trafiquants emprisonnés.

Revenant, d’autre part, à la charge sur l’affaire Sobrinho/FSC, Paul Bérenger soutient que le multimilliardaire angolais fait toujours l’objet d’enquêtes dont celle diligentée par la Portuguese Criminal Investigation and Penal Action Department concernant, entre autres, des malversations alléguées au niveau de la filiale angolaise de la Banco Espirito Santo du Portugal. Il parle également d’une autre enquête menée par un juge avec perquisition chez des hommes de loi. Aussi, pour le leader du MMM, il ne saurait être question, à ce stade, pour la Financial Services Commission (FSC) de revenir sur sa décision du 2 mars de suspendre l’autorisation d’opérer des quatre sociétés du groupe Sobrinho dont celle détenant une Investment Banking Licence.

Paul Bérenger renvient à la charge et lance un défi à la FSC de rendre public l’échange supposé de correspondance qu’elle a eue avec Lisbonne autour de la fiabilité du dénommé Alvaro Sobrinho comme investisseur dans le secteur des services financiers. Un défi d’autant plus insistant du leader du MMM qui veut savoir si cet échange de correspondance a eu lieu avec la Portuguese Criminal Investigation and Penal Action Department. Il veut, en sus, savoir si le Central CID (CCID) a ouvert une enquête à la suite de la plainte logée le 7 mars dernier par la Banque de Maurice (BoM) quant à l’utilisation illégale de l’appellation « Bank» dans le « Trade Name » de la société de la galaxie Sobrinho disposant d’un Investment Banking Licence.

Emolument: «Bénéfices et autres avantages associés »

Paul Bérenger évoque, d’autre part, un « colorable device » qui aurait été utilisé dans le cadre de l’octroi du permis d’Investment Banking à la société du groupe Sobrinho. Le leader du MMM soutient, en effet, que quand les règlements régissant les Investment Banking Licences ont été publiées à l’officiel dans la Government Gazette en décembre 2016 par la FSC, elles auraiernt été « back-dated » pour être effectives à compter le 7 septembre 2016, date à laquelle le permis d’Investment Banking avait été octroyé à la société du groupe Sobrinho. « Le Conseil d’administration de la FSC, plus particulièrement, le Sollicitor General qui siège sur le board doivent s’expliquer à ce propos », estime Paul Bérenger.

Mais déjà, le leader des mauves prend l’engagement que sous un gouvernement avec le MMM, « tous ceux à la FSC, au BoM et au gouvernement, concernés par la saga Sobrinho auront à rendre des comptes ». Revenant sur le cas particulier de la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, Paul Bérenger explique qu’après avoir estimé que cette dernière « s’était disqualifiée pour les fonctions présidentielles », il s’attendait à ce qu’elle « se retire ou s’explique ».

Mme Gurib-Fakim, dit-il, s’est contentée de dire qu’elle n’avait pas été payée comme directrice de Planet Earth Institute (PEI). Paul Bérenger dit, pour sa part, souscrire entièrement à la remarque de son collègue et député du MMM, Reza Uteem, à l’effet qu’un office of emolument ne désigne pas uniquement un poste seulement rémunéré par des salaires, mais encore tout poste de responsabilité donnant aussi droit au titulaire à des bénéfices et autres avantages comme la prise en charge des frais de déplacement à l’étranger. « Avec tout ce qu’on entend, plutôt que de s’expliquer, la présidente a préféré se murer dans le silence en s’entourant de colosses ! », note-t-il.

Après le non-lieu dans l’affaire Lutchmeenaraidoo, Paul Bérenger note que dans ses explications, le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) a justifié sa décision de ne pas poursuivre le ministre des Affaires étrangères sur la base « d’insufficient evidence». Pour le leader du MMM, cette remarque implique qu’il y avait, quand même, dans cette affaire, un certain nombre « d”evidences » même si ce n’était pas en quantité suffisante pour justifier des poursuites en justice. Pour Paul Bérenger, il n’y a pas lieu de remettre en question la décision du DPP qui, dit-il, est arrivé à sa conclusion sur la base des enquêtes préalablement menées par la police et l’Independent Commission Against Corruption (ICAC).

Paul Bérenger confirme, enfin, que les autres dirigeants du MMM et lui-même ont décidé de prendre leur nouvelle carte nationale d’identité biométrique après le jugement rendu par le Privy Council qui, dit-il, est venu atténuer les appréhensions de départ. Il en profite pour féliciter tous ceux, en particulier les jeunes, qui se sont mobilisés pour combattre les dispositions dangereuses initiales de la loi régissant cette carte d’identité biométrique.