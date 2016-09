CONFÉRENCE—ÉCONOMIES OCÉANIQUES: Le Communiqué de Maurice adressé à Segolène Royal

Le communiqué de Maurice adopté par la conférence ministérielle africaine sur les économies océaniques et le changement climatique organisé chez nous la semaine dernière a été adressé à la présidente de la COP 21, Ségolène Royale et à celui qui assumera la présidence de la COP 22, le ministre marocain de l’Environnement, Salaheddine Mezouar.

Cette question a été évoquée par le conseil des ministres hier. Ce dernier a pris note que les projets présentés durant la conférence seront soumis au Fonds vert pour le climat en vue d’obtenir le financement. Par ailleurs, la Banque mondiale a proposé de doubler son apport financier de USD 700 M à USD 1,4 milliard avec le soutien de partenaires étrangers.

PROMOTION DES EXPORTATIONS: Six opérateurs locaux au WorldFood Moscow 2016

À l'initiative d'Enterprise Mauritius, six opérateurs locaux participeront à l'édition 2016 du WorldFood Moscow qui se tiendra en Russie du 12 au 15 septembre. Ce sera la deuxième participation de Maurice à cet événement.

Une gamme de produits tels que les sucres spéciaux, des snacks surgelés, poudre de ‘moringa’ et infusions, ainsi que les ananas, les fruits à pain et fruits de la passion seront présentés par les participants mauriciens.

Arvind Radhakrishna, CEO d'Enterprise Mauritius, souligne que 18 mois après la décision de la Russie d'interdire des importations de produits alimentaires d’une valeur de $ 25 milliards de l'Union européenne, des États-Unis, l’Australie, le Canada, la Norvège et, plus récemment, de la Turquie et l’Ukraine, ce pays a un besoin urgent de fournisseurs pour répondre à la demande croissante de sa population.

En effet, la croissance continue de la capacité d’achat de la classe moyenne de la Russie fait que ce pays représente un marché optimal à être exploré davantage. La Russie est un marché émergent composé d’une population de 146 millions, ce qui en fait le neuvième pays le plus peuplé au monde.

Les objectifs principaux de la participation mauricienne au salon sont de tirer profit de l'embargo alimentaire frappant les pays mentionnés et ainsi réduire notre dépendance sur les marchés traditionnels en pénétrant de nouveaux marchés émergents.