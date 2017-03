CONFÉRENCE : Humanisme de la diversité et route des engagés

Khal Torabully, poète mauricien, était le représentant de l'UNESCO dans le cadre des manifestations pour marquer l'abolition de l'engagisme à Capesterre en Guadeloupe. Une initiative du GOPIO-Guadeloupe. Pour le maire de la ville, il ne fait aucun doute que tout Guadeloupéen est un héritier de l'Histoire de l'esclavage et de l'engagisme. Capesterre est la ville idéale pour rappeler ce fait incontournable étant une ville de peuplements exemplaire. Khal Torabully a donné une conférence sur le thème de l'humanisme de la diversité dont il restitue l'essentiel dans nos pages.

Il est essentiel de rappeler que l'engagisme est une histoire en de multiples strates. Et il s'agit d'articuler l'engagisme indien avec les autres pages de l'engagisme européen, africain ou chinois et l'esclavage. C'est ce qui constitue le socle de mon travail. Je rappelai ce fait en amont de mon intervention, pour bien démontrer que le GOPIO avait raison de ne pas ethniciser l'engagisme ou de le réduire à une occurrence sans rapport avec l'esclavage. Les deux phénomènes sont liés, tout en ayant leurs spécificités. Je fis ressortir qu'au moins 40 pour cent des peuplements des Caraïbes et des Etats-Unis était du fait des engagés européens, dont les dures conditions de vie et de travail étaient bien à la hauteur de celles des coolies qui vinrent outre-Atlantique par la suite. Ces engagés « 36 mois », aussi connus comme « esclaves temporaires », rappelons-le, survivaient rarement au terme de leur engagement car le colon « maistre » faisait tout pour que l'engagé ne puisse sortir vivant de son engagement, de peur qu'il ne le concurrence, n'épargnant ni coups ni mauvaise nourriture pour arriver à ses fins… L'Abbé Raynal (1713-1796) nous en parle en ces termes : "Engagés : espèces d'hommes qui se vendaient en Europe comme esclaves pendant trois ans dans les colonies".

D'ailleurs, un descendant d'engagés européens, le tout premier que je rencontrai, se signala à moi par la suite. Il venait de Capesterre. C'était un authentique descendant des « 36 mois » originaires de l'Ouest et du Nord-Ouest de la France. Il était très surpris que je mentionne les 36 mois ou engagés blancs venus aux îles dans mon intervention, pour rappeler que d'autres engagés avaient précédé les indiens ou africains aux Antilles. Je ne pus m'empêcher de me dire que j'avais ici un contact atemporel avec un de mes ancêtres engagés… Cet homme était le descendant de l'engagisme des 36 mois. Le candidat payait son passage à bord du bateau en échange de son « embauche » sur la plantation pendant 3 ans, pratique qui sera reprise pour le «coolie trade», car le billet maritime était l'élément incontournable du contrat du travail. Il constituait une dette que l'engagé devait rembourser à son créancier-planteur. Cette fois le coolie s'embarquait, si je puis dire, pour cinq ans…

Puis, j'abordai la question de la Route des engagés et en fis l'historique du projet auquel j'ai été étroitement associé.

La Route des engagés : le fruit d'une longue collaboration avec l'Aapravasi Gha

En 1994, à Paris, j'ai rencontré M. Federico Mayor, ex-DG de l'UNESCO et M. Doudou Diene, fondateur de la Route de l'esclave. C'était lors du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Je faisais partie de la délégation présidentielle représentant Maurice à cette occasion. J'avais alors fait une demande à MM. Diene et Mayor, afin qu'une route des engagés pût émerger à la suite de la route de l'esclave. Je me rappelle que M. Diene m'avait confié qu'il fallait continuer le travail lié à l'esclavage, qui venait tout juste de sortir de l'inaudibilité. L'engagisme serait un autre pan de la mémoire qui viendrait après, à n'en point douter…

En attendant, l'UNESCO, en la personne de M. Diene et M. Moussa Ali Iyé, responsable Mémoire et Partage à l'organisme onusien, m'ont demandé d'accompagner l'engagisme comme vecteur permettant de développer une approche inclusive vis-à-vis de l'esclavage. Et ce, au travers de ma poétique de la coolitude. Le travail se poursuivit donc pendant 20 ans.

Je tenais à rappeler que la route des engagés, dans sa réalisation actuelle, est le fruit d'une longue collaboration avec l'Aapravasi Ghat classé en 2006. Nous y avons accompli deux avancées. Premièrement, avec la collaboration de l'historien Satyendra Peerthum, il a été établi que l'engagisme comportait quelque 5% de personnes non indiennes, ouvrant l'Histoire à une visée inclusive. Il était important de dire que le coolie pouvait être malgache, mozambicain, chinois, normand ou éthiopien. Deuxièmement, par le biais de l'humanisme de la diversité de l'engagisme, nous avons développé des ouvertures avec le Morne, classé en 2008 par l'UNESCO, pour commémorer la résistance à l'esclavage. Maurice était l'espace privilégié pour un tel dialogue.

Quand Raju Mohit et Mahen Utchanah, l'actuel Président de GOPIO International m'ont contacté en 2012 pour relancer le projet de la Route Internationale des Engagés, j'avais écrit à MM. Diene et Iyé pour leur informer du désir de Maurice de faire aboutir ce projet. Dans ma demande, j'avais signalé que la route des engagés était en complément de celle des esclaves, que ces deux routes se devaient de dialoguer, et que cette mise en relation devait se faire selon la construction d'un humanisme approfondissant la culture de la paix. Ces éléments humanistes sont repris dans le document final qui mènera à l'établissement de cette route à l'UNESCO.

J'étais, à ma grande joie, quelque 20 ans après mes propositions d'ouverture de l'engagisme aux altérités, de nouveau porteur de ce projet qui me tenait à cœur. Cette fois, nous avions le soutien du ministre de la Culture, M. Choonee, et d'un groupe de personnalités résolues à mener ce projet à bien : Raju Mohit, responsable de l'Aapravasi Ghat, Mahen Utchanah, Président du Ghat et de GOPIO International, de M. Parsuramen Armoogum, ex-ministre de l'éducation et ex-secrétaire général de l'UNESCO et Bhaswati Mukherjee, ex-ambassadrice de l'Inde auprès de l'UNESCO. Le gouvernement indien nous soutenait dans cette mission. Les personnes précitées portèrent le dossier à Paris. Je n'ai pu m'y rendre, étant souffrant. Mais l'essentiel était fait ! Nous avions constitué l'équipe qui a proposé cette route à l'UNESCO et ce, après une longue période de travail.

Nous pouvions annoncer la réussite de nos efforts dès octobre 2014. Le premier colloque international de la Route des engagés était organisé à Maurice à cette occasion, sous la présidence d'honneur de Sushma Swaraj, ministre des Affaires Etrangères de l'Inde. MM. Choonee, Utchanah, Parsuraman et d'autres experts y étaient présents, fondant de réels espoirs sur sa concrétisation.

La route attend encore son financement et la mise sur pied d'une commission pouvant travailler sur des projets. Déjà, la plus vaste base de données liée à l'engagisme a été mise sur pied par le gouvernement mauricien et devrait être un des apports majeurs de cette route.

Renouer avec la présence de l'autre

Mais déjà, avant de venir en Guadeloupe, une conversation avec Mahen Utchanah m'apprit la création de la Fondation Internationale des Engagés Girmityas, pour complémenter la Route des Engagés de l'UNESCO. Il m'a chargé d'annoncer à Michel Nararayinssamy qu'il ferait partie du Comité Executif de cette Fondation, à laquelle je siègerai. Et d'annoncer aussi que l'OCI, la carte d'identité des citoyens originaire des Indes serait étendue à la cinquième génération.

Cette nouvelle ravit ces descendants d'engagés dans l'arc carribéen.

Un débat riche suivit la conférence, dont je reparlerai. Je signale juste que j'avais mentionné ma rencontre avec Aimé Césaire lors de la poétisation de la coolitude. Il m'avait alors parlé de sa (nounou) tamoule. Grande fut ma joie quand le directeur du Cabinet du maire de Capesterre, Jean-Luc Paul Joseph, me confia qu'il avait une surprise pour moi. Et pour cause, il me confia qu'il était le petit neveu de cette da dont j'avais perdu la trace. Il me confirma combien la culture des engagés avait imprégné les Antilles.

Le lundi 30 janvier, nous terminions cette commémoration avec des scolaires autour du Mémorial de Capesterre. Devant l'intérêt sans faille des enfants et de leurs instituteurs, je compris que désormais un grand travail de mémoire de poursuivait autour de l'engagisme en Guadeloupe. L'inspecteur d'Académie soutint qu'il fallait y revenir, afin d'articuler l'engagisme et son humanisme de la diversité avec les autres visions du monde. Ce serait la meilleure façon de continuer le message que les coolies ou engagés ont articulé dans les confettis des empires. Comme lui, je pense qu'il est temps, à la lumière d'un siècle de l'abolition de l'engagisme, de renouer avec la présence de l'autre dans ces îles ou espaces où esclavage et engagisme ont été mis en présence, et opposés pour maintenir un ordre colonial inique. Ils doivent, désormais, être solidaires pour penser de nouvelles citoyennetés. D'ores et déjà nous développerons les éléments saillants de ce voyage dans un ouvrage à venir, The Logbook of Coolitude (Le Livre de bord de la coolitude).