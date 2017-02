CONFÉRENCE : La HCB vise la santé mentale et le bien-être de l'enfant

La Haute commission britannique (HCB) à Maurice organise mercredi et jeudi une conférence sur la santé mentale et le bien-être des enfants à l'hôtel Hennessy Park, à Ébène. Le ministre de la Santé et de la Qualité de la vie, Anwar Husnoo, et celle de l'Égalité des genres, du Développement de l'enfant et du Bien-être de la famille, Fazila Daureeawoo, procéderont à l’ouverture de la conférence à 9h.

La HCB à Maurice souligne que cette conférence se focalisera sur le soutien psychologique dont ont besoin les enfants, notamment la santé mentale et le bien-être, qui sont affectés par des circonstances difficiles. La conférence a pour but de sensibiliser les différents partenaires sur ce sujet et à générer des discussions. Les participants se pencheront ainsi notamment sur les différents soutiens existants et verront comment travailler de concert avec les autorités locales pour améliorer ces services. Cette rencontre fait suite à celle qui s'est déroulée en 2016 et qui, selon la HCB, avait été « un succès ». La HBC ajoute : « We receive an overwhelmingly positive feedback and led to some important changes in approach and attitudes. » La conférence sera animée par une consultante britannique, Belinda Heavens, d'Alpha Wellbeing Associated Ltd, qui compte une expérience de plus de 30 ans dans le domaine.