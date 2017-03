CONFÉRENCE: À la reconquête du patrimoine naturel

L'Institut français de Maurice (IFM) convie le public à une conférence qui réunira trois scientifiques sur la biodiversité végétale mauricienne et les différents programmes scientifiques permettant depuis plusieurs années de sauver des espèces qui avaient disparu de leur milieu naturel ici. Tout n'est jamais totalement perdu et les expériences en cours montrent qu'il est possible de reconquérir de la biodiversité quand la recherche fondamentale s'associe au travail de terrain. Rendez-vous est donné ce jeudi 30 mars à 18h à l'IFM.

En 2013, deux scientifiques du Conservatoire botanique national de Brest (CBNB) ont raconté dans une conférence à l'IFM comment, grâce à la culture in vitro, il est possible de faire renaître une graine et de pousser jusqu'à la germination et la multiplication de plantules, puis de plants. Pratiquée sur des espèces qui ont totalement disparu de leur milieu naturel d'origine, ce type d'initiative permet d'espérer le sauvetage des espèces qui composent le milieu naturel originel.

Bruno Bordenave et Catherine Gauthier ont alors parlé d'espèces mauriciennes, telles le Cylindrocline lorencei, disparu en 1980, ou encore le Dombeia mauritiana, qui font partie des espèces mauriciennes ayant pu renaître dans les coupelles et les tubes des laboratoires, croître et se multiplier, en vue de la phase ultime, la plus délicate finalement, qui a consisté ensuite à les réimplanter dans leur milieu naturel, à Maurice, sous la supervision des scientifiques des National Park Conservation Services (NPCS).

Plus tard, en septembre 2015, le colloque « Botanique et biodiversité » a réuni, à l'IFM toujours, et sous l'œil bienveillant de la présidente de la République, des scientifiques de Maurice et de la région ainsi que des représentants du Museum d'histoire naturelle de Paris et de différentes institutions françaises impliquées dans la recherche. Les conférences qui ont été données tout au long de cette journée ont permis de faire un état des lieux des sites naturels à fort endémisme de la région, les domaines de recherche et d'envisager des initiatives de coopération qui permettent de mutualiser les expériences.

Jeudi 30 mars, « Extraordinaire flore mauricienne » passera cette fois-ci le micro à trois scientifiques : l'ornithologue Vikash Tatayah, directeur de conservation de la Mauritian Wildlife Foundation, Stéphane Buord, botaniste et directeur scientifique des actions internationales du CBNB et, enfin, Florence Guillaume, ingénieure en biotechnologie du végétal, actuellement directrice de la fondation botanique des laboratoires Klorane, qui œuvre pour la protection et la valorisation du patrimoine végétal.

Maurice, comme La Réunion et Madagascar, fait partie des “hot spot” de la biodiversité végétale avec des taux d'endémisme particulièrement impressionnants. Pourtant, une menace toujours plus prégnante plane sur ces trésors naturels et les taux d'extinction en milieu naturel alimentent les cauchemars des écologues, techniciens de la conservation et scientifiques de la région. L'action isolée des scientifiques ne suffit pas pour reconquérir ce patrimoine naturel si précieux et sa biodiversité. Une politique volontariste doit accompagner ces initiatives; la population et la jeunesse doivent aussi être sensibilisées et informées, pour que la botanique soit entendue non plus comme le passe-temps désuet de quelques oisifs du dimanche, mais comme le réservoir de vie, de connaissances et de recherche dont l'humanité, dans son ensemble, et la planète ont un besoin absolument vital. Ces scientifiques feront, en conférence, le point sur les projets impliquant la flore mauricienne dont ils sont partie prenante. Mais en amont, les représentants des NPCS auront amené à l'IFM un échantillon des spécimens de plantes endémiques mauriciennes qui font la fierté de leurs services. Les enfants de l'école du centre auront aussi appris à réaliser un herbier et exposeront à côté leurs planches ainsi documentées. Quand l'écologie commence à l'école…