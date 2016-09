CONFÉRENCE MONDIALE - ÉCONOMIES OCÉANIQUES ET CHANGEMENT CLIMATIQUE : XLD, « L'Afrique parle d'une seule voix sur le climat »

Dix-neuf pays africains adoptent la Déclaration de Maurice

Jamal Saghir : « La Banque mondiale prévoit de mobiliser un montant de USD 1,4 milliard pour financer les projets soumis par les pays africains »

La première conférence mondiale sur les économies océaniques et le changement climatique a pris fin hier avec l'adoption de la Déclaration de Maurice par les représentants de 19 pays africains, ce qui a permis au Premier ministre adjoint, Xavier-Luc Duval, d'affirmer que « l'Afrique parle désormais d'une seule voix sur les agendas climatiques ». Jamal Saghir, de la Banque mondiale, a pour sa part parlé de « décision historique », ajoutant : « La conférence ministérielle de Maurice a permis de faire un premier pas majeur en vue de présenter un paquet de projets soumis par le continent africain à la COP 22, au Maroc, et de mettre les économies de l'océan à l'agenda des réunions internationales sur le changement climatique. » Le ministre de l'Économie océanique et de la Pêche, Prem Koonjoo, a, lui, parlé de « hallmark in our quest for a better world ».

La conférence sur les économies océaniques et le changement climatique, organisée par la Banque mondiale et le ministère de l'Économie océanique et de la Pêche, avait été inaugurée jeudi par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, en présence de plusieurs hautes personnalités, dont le Premier ministre togolais Komi Sélom Klassou et le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Elle a pris fin hier après-midi avec l'adoption de la Déclaration de Maurice qui, comme l'a expliqué Jamal Sighir, est non seulement un plan d'action, « mais également une feuille de route en dix points afin de mettre l'économie océanique à l'agenda des réunions internationales » sur le changement climatique.

Maurice a eu la responsabilité de prendre le leadership de ce dossier et il reviendra au gouvernement mauricien d'informer, dès lundi, la présidente de la COP 21, Ségolène Royal, des décisions qui ont été prises cette semaine, et d'informer le pays qui présidera la COP 22, soit le Maroc, sur la volonté de l'Afrique d'inclure les économies des océans et le changement climatique à l'agenda de la réunion prévue en novembre prochain.

Maurice aura également pour tâche de défendre ce dossier au prochain sommet de l'Union africaine, consacré à la sécurité maritime et au développement, qui aura lieu à Lomé, au Togo, le 15 octobre prochain. La Déclaration de Maurice sera également bientôt évoquée lors de l'assemblée annuelle de la Banque mondiale. Le ministre mauricien de l'Environnement a pour sa part été chargé d'entrer en communication avec ses homologues africains.

Dans une déclaration à la presse hier après-midi, le Premier ministre adjoint a remercié la Banque mondiale, « qui a été notre partenaire dans l'organisation de cette conférence ». Il a observé qu'en plus des 19 pays, les représentants d'une vingtaine d'organisations locales et internationales ont participé à la conférence. Il s'est réjoui que, pour cette première conférence au niveau mondial consacrée aux économies des océans et aux effets néfastes du changement climatique, l'Afrique ait « parlé d'une seule voix ». Et d'observer que « tous les pays africains, y compris Maurice, seront affectés par les effets dévastateurs du changement climatique », ajoutant : « Il faut par conséquent faire en sorte pour que dans toutes les réunions internationales, l'Afrique continue à parler d'une seule voix pour protéger ses intérêts. Nous avons 38 pays côtiers en Afrique qui sont déjà affectés, d'une manière ou d'une autre. Il s'agit maintenant que les océans fassent parties des réunions internationales au même titre que l'agriculture et l'économie verte. »

Pour Jamal Saghir, avec la Déclaration de Maurice, l'Afrique pourra, « pour la première fois », participer à la journée des océans lors de la COP 22, avec des propositions concrètes nécessitant des financements et de l'assistance technique. Pour lui, la Déclaration de Maurice est plus qu'un simple communiqué. « C'est un plan d'action, une feuille de route pour les océans. Nous disposons désormais d'un cadre de discussions », a-t-il lancé. Sur la base du document adopté à Maurice, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la FAO pourront se concerter en vue de préparer un package d'assistances financières et techniques en vue d'un développement résilient au changement climatique en Afrique. Ces mêmes organisations pourront organiser un dialogue sur les océans pour l'Afrique afin de parler, entre autres choses, du financement des projets. À ce propos, Jamal Saghir a indiqué que la Banque mondiale a prévu de mobiliser USD 670 M pour l'économie verte pour les prochaines années. « Pour chaque dollar mobilisé par la Banque mondiale, nous voulons que des partenaires apportent un dollar, de manière à ce que nous atteignions un fonds de USD 1,4 milliard. » Il espère ainsi que, sur la base des projets qui seront finalisés avant la réunion de la COP 22, « l'Afrique sera en mesure de profiter pleinement du Fond Vert pour le climat », dont une réunion est prévue en octobre prochain.