CONFÉRENCE DE PRESSE : Le FLN « satisfait » de la démission du PMSD

Le Front Libérateur National (FLN) a tenu un point de presse ce matin au centre Marie Reine de la Paix, à Port-Louis, afin d'appeler les jeunes à « se réveiller ». « Nou pai pa kapav kontinye koumsa. Mo pense ke ler inn vini pou sanz pai. Nou pe fer enn lapel ek bann zen pou ki zot zouen nou dan nou komba », dit Ismaël Nazir, leader du FLN. Il a par la suite tenu à exprimer sa satisfaction quant à la démission du PMSD du gouvernement. « Mo tenir a felicite Xavier-Luc Duval pou so kouraz. Se enn zoli cado Noel ki linn fer bann Morisien. Mo ti souait ki PMSD zouen nou dan nou demars politik », dit-il. Et Ismaël Nazir de se dire « choqué » que le pays soit « revenu à quatre ans en arrière » au niveau de la dette publique.

Prévoyant des élections générales « pour l'année prochaine », il affirme que le FLN dispose d'une équipe « solide, dynamique et crédible » qui, selon lui, pourrait « faire la différence ».