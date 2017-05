« Le gouvernement cherche toutes les solutions possibles pour les victimes du Super Cash Back Gold (SCBG) et de la Bramer Asset Management (BAM) », a déclaré Etienne Sinatambou, porte-parole de l’Alliance Lepep, lors d’une conférence de presse samedi au NPF Building. « Les vrais responsables sont Rawat, Ramgoolam et Bhadain », dit-il. Outre l’affaire BAI, le ministre de l’Environnement a aussi mentionné le « combat inlassable » mené par le GM contre la drogue.

Etienne Sinatambou, porte-parole de l’Alliance Lepep, a d’abord eu une pensée pour les victimes du SCBG et de la BAM, lors de sa conférence de presse samedi. « Nou konpran dram zot pe viv ek difikilte sa sitiasion-la. Il est important que nous situions les responsables dans cette affaire. Roshi Bhadain finn anbet dimounn e zordi nou trouv enn sitiasion extreman difisil », a-t-il déclaré. Etienne Sinatambou affirme, par rapport aux promesses faites par Roshi Bhadain, ancien ministre des Services financiers, que « pena solision. Ena tigit larzan par rapport a bann miliar ki bizin ranbourse. » Le ministre de l’Environnement se dit pour une fois du même avis que Paul Bérenger, à l’effet que « Roshi Bhadain aurait dû se taire, e fer lapopilasion bliye so bann frask ek betiz ».

Etienne Sinatambou a également avancé que le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, « a été à l’écoute des grévistes du SCBG et de la BAM » et qu’il étudie toutes les possibilités. « Nou pou vinn avek enn solision me pa kapav pran larzan tax pou ranbourse ». Le porte-parole de l’alliance au pouvoir a accusé Xavier-Luc Duval, leader de l’opposition, d’être de « mauvaise foi ». « Tout a commencé par la mise à mort de la Bramer. Xavier finn apouve, finn avalize, quand il était Premier ministre adjoint. Dans l’affaire BAI, les vrais responsables sont Rawat, Ramgoolam et Bhadain. Ramgoolam, Boolell, Duval finn vinn bann votour politik otour bann grevist de la faim. Si sa pa apel ipokrizi. Ramgoolam responsab ! Li finn soutenir voler pandan di zan. Skandal BAI enn problem ki ti kapav zet lekonomi Moris. »

« Zot ti ferm parlman 1 an »

Etienne Sinatambou a soutenu que « 91 % des clients de la BAM ont été remboursés en totalité, et seulement 371 clients sur 3 671 n’ont pas encore reçu leur argent ». Pour ce qui est des clients du SCBG, « 69 % ont été remboursés en entier et seulement 29 % ont eu un paiement partiel », selon le porte-parole de l’Alliance Lepep. « Il y a moins de 1 % des victimes qu’il reste à rembourser, soit 122 personnes sur les 16 570 clients du SCBG. Si le gouvernement n’était pas intervenu, tous ceux qui avaient mis leur argent à la Bramer auraient tout perdu », a estimé Etienne Sinatambou. Ce dernier a tenu à faire ressortir que le gouvernement « cherche toutes les solutions » possibles, mais que « l’État ne peut opérer en fonction de la grève de la faim. À travers ces chiffres que nous avons communiqués aux médias, nous voulons aider la population à y voir plus clair, à retrouver la lucidité et le discernement pour reprendre le dessus ». Il ajoute : « Gouvernman ek Premie minis pa finn lav zot lame ar bann viktim la BAI. »

Abordant le volet des vacances parlementaires prématurées, Étienne Sinatambou dit ne pas accepter une campagne systématique de déstabilisation. « Duval dir gouvernman pe bizin ferm parlman. C’est le leader of the House qui décide ! Alors que lui et Paul Bérenger avaient fermé le Parlement pendant un an en 2014, pou koz-koze. Nou pa per okenn kestion lopozision », a déclaré le ministre de l’Environnement. Il s’est aussi attardé sur le discours d’Aadil Ameer Meea, député de l’opposition, sur les débats concernant le Supplementary Appropriation Bill. Etienne Sinatambou est revenu sur le fait qu’Aadil Ameer Meea a plagié le discours de 2012 du député Kee Cheong Li Kwong Wing.

Le troisième volet de la conférence était consacré au combat mené par le gouvernement contre les trafiquants de drogue. Etienne Sinatambou s’est dit « surpris » par les propos du leader de l’opposition. « Nou pa aksioner dan okenn zournal, e zournal mem mete sezi rekor. C’est de la mauvaise foi de la part de l’opposition, qui veut créer une psychose parmi le public. Ce qui me surprend, c’est que l’opposition ne pose aucune question sur la drogue au Parlement. Zot pe realiz lanpler dekadans o nivo lopozision. Di zan ansien gouvernman finn o pouvwar, zot pa’nn realize ti bizin Komision danket. Ed nou pei demaske enn lopozision ipokrit. La lutte inlassable du Premier ministre et du gouvernement contre la drogue se poursuit », a-t-il conclu.