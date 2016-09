CONFÉRENCE DE PRESSE: Pravind Jugnauth en Inde la semaine prochaine

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a affirmé ce matin être en pourparlers avec l’Inde pour que l’investissement initialement prévu pour le défunt projet Heritage City soit finalement alloué au Métro Express. Il a d’ailleurs annoncé qu’il se rendra dans la grande péninsule la semaine prochaine. « L’Inde est disposée à entendre nos propositions », dit-il. C’était lors d’une conférence de presse à son ministère sur les mesures budgétaires. S’agissant des dettes publiques, le ministre s’est dit « confiant qu’avec l’implémentation de toutes les mesures, nous rembourserons Rs 4,3 milliards de nos dettes avant terme pour montrer notre bonne volonté ».

Si le projet de Heritage City a été abandonné, « cela ne signifie pas que nous n’irons pas de l’avant avec l’investissement même que le projet comprenait » a indiqué Pravind Jugnauth, en réponse à une question à la fin de la conférence de presse. « Nous sommes en pourparlers avec l’Inde pour que nous puissions réallouer cette somme au projet Metro Express ». L’occasion lui sera donnée d’avancer davantage dans ces discussions, le ministre se rendant en Inde la semaine prochaine. Quant à savoir si la croissance annoncée de 4.1% sera réalisable, compte tenu du Brexit et de la situation financière internationale, le ministre des Finances a répondu que c’est après considération de ces divers contextes que ce chiffre a été avancé. « Maintenant, s’il y a des imprévus dont nous n’avions pas pu tenir compte avant, cela pourrait nous affecter. Mais, la clé sera dans la mise à exécution de toutes les mesures budgétaires annoncées » selon lui.

S’agissant des 383 mesures annoncées justement, pour le ministre, « notre mission, maintenant que le Finance Bill a été voté, est de passer à l’action. Le travail a déjà commencé. Tous les ministères ont déjà reçu leurs fonds et sont à même de démarrer des projets et d’appliquer des mesures sociales. Par ailleurs, 50% des mesures ont déjà eu force de loi ». Le ministre a rappelé qu’un comité ministériel de même que trois ‘task force’ ont été mis sur pied en vue de superviser la mise en œuvre des mesures budgétaires. Ce comité est composé de dix ministres et présidé par le Grand Argentier lui-même. Les ministres sont ceux du Logement ; de l’Énergie ; des Infrastructures publiques ; de l’Éducation ; de la Technologie ; de l’Agro-Industrie ; des Services financiers ; des Coopératives ; de l’Économie Océanique et de l’Environnement. « Le comité se rencontrera régulièrement pour passer en revue les progrès effectués ». Quant aux trois task force, le premier, qui sera présidé par le ministre Mahen Seeruttun, concerne le secteur économique et se penchera sur les stratégies 1 à 5 du Budget. Le deuxième, qui sera présidé par le ministre Nando Bodha, concerne les projets infrastructurels et se focalisera sur la stratégie n° 6. Le troisième, qui sera présidé par la ministre Dookun-Luchoomun, concerne la qualité de la Vie, le combat contre la pauvreté et se focalisera sur les stratégies 7 et 8. Quant à la réforme du secteur public et de la stabilité macro-économique, elle sera directement sous la responsabilité du comité ministériel.

Pravind Jugnauth a indiqué qu’en outre, une structure administrative sera mise en place pour l’implémentation rapide de toutes les mesures. « Chaque ministère aura à rapporter au task force respectif. Les task force se réuniront chaque mois pour passer en revue l’évolution des actions et si jamais il y a blocage, il leur faudra trouver des solutions ». Des rapports mensuels seront rédigés, pour faire une évaluation des progrès. « À mon niveau, le comité ministériel a déjà fixé un calendrier de travail et la première réunion aura lieu le 20 septembre ».

Par ailleurs, un High Level Committee sur la réforme sur la pension sera institué et sera sous la présidence de la ministre de la Sécurité sociale. Le comité sera composé de la ministre elle-même, du ministre de l’Intégration sociale, de l’Attorney General, de la ministre de l’Egalité du genre, du ministre des Services financiers, de celui de la Fonction publique, de celui du Travail, de représentants du NPF et de représentants du syndicat. Pravind Jugnauth a indiqué qu’il tiendra la presse régulièrement au courant de l’évolution de la mise à exécution des mesures concernées.