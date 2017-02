CONFÉRENCE DE PRESSE : Roshi Bhadain remet en question le poste de la Speaker

« The Office of the Speaker shall become vacant where he becomes a party to any contract with the Government for or on account of the public service ». C’est ce que dit l’article 32 (3) (h) de la Constitution, a souligné ce matin le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, lors d’une rencontre avec la presse. Dans le sillage de l’affaire des biscuits Esko commercialisés à la Mauritius Duty Free Paradise par la fille de la Speaker, Maya Hanoomanjee, il s’est demandé qui gère la compagnie Rum & Sugar Ltd, censée appartenir à Sheila Hanoomanjee mais dont l’adresse correspond à celle de Maya Hanoomanjee. « Qui dirige la compagnie ? La fille est en Angleterre. On ne peut diriger par email. Si le manager se trouve être la Speaker, son poste doit devenir vacant. C’est la Constitution qui le dit ». L’ancien ministre de la Bonne gouvernance a dénoncé un système mafieux et de « cover-up ». « Gouvernman avan, gouvernman aster ek apre, pou parey ! »

« The Office of the Speaker shall become vacant […] where any firm in which he is partner or any company of which he is director or manager becomes a party to any such contract […] or where he becomes a trustee, manager or, with the consent, a beneficiary of a trust which is party to any such contract ». S’appuyant sur la Constitution, Roshi Bhadain a déclaré que « si un Speaker dirige une compagnie et a un contrat avec le gouvernement, son poste doit devenir vacant. Ce qu’on doit savoir, c’est si la compagnie a des employés et s’ils payent le NPF et le PAYE ».

Le système à la MFDP, dit-il est « pourri ». Sous le gouvernement travailliste, rappelle-t-il, il y avait le scandale « des whisky et des vins qu’on offrait en cadeau. Il y a même un politicien qui avait été arrêté. Ensuite, il y a eu le scandale Dufry/Frydu avec une commission de 4 % versée dans un compte bancaire en Suisse. Mais, aujourd’hui, personne ne s’est posé la question : qui a eu le contrat pour fournir du vin et des biscuits après la terminaison de celui de Dufry ? » Il s’est dit heureux que le Reform Party soit venu dénoncer l’affaire des biscuits et a estimé que les journalistes ont « fait un excellent travail » pour en connaître plus. Roshi Bhadain a expliqué pourquoi il n’est pas allé à la police ou à l’ICAC pour faire des dénonciations. « Tout cela aurait été étouffé. L’ICAC n’enquête que ce sur quoi le gouvernement veut enquêter. Dès que Xavier Duval a quitté le gouvernement, on voit un “case” contre lui et contre la MHC dont Mahmade Kodabaccus était le président. Aujourd’hui, il ne nous reste que deux pouvoirs : la presse et le Parlement ». Pour lui, « gouvernman ale, gouvernman reste, bann institision-la pou res politize ».

S’agissant des biscuits commercialisés par Rum & Sugar, poursuit-il, « Maya Hanoomanjee dit qu’elle est au courant que sa fille a eu un contrat et dit qu’elle a lutté pour le décrocher. Mais, la compagnie a été formée en juin 2016, lorsque Pravind Jugnauth est devenu ministre des Finances… Le CEO de MDFP a mentionné l’existence d’un contrat, ensuite on apprend qu’il n’y a pas de contrat. S’il n’y a pas de contrat, comment détermine-t-on les prix ? À travers des “koz-koze” ? Si demain il y a litige, il faut suffisamment de documents pour montrer ce qui a été décidé. Ce n’est pas possible qu’une personne vienne comme un marchand ambulant, apportant son produit et décide de le vendre à 17 euros. Comment est-on parvenu à 17 euros ? Le CEO a dit qu’il a goûté le biscuit et l’a trouvé bon. Mais, est ce que les autres membres du comité exécutif ont goûté aussi ? Et quel biscuit a-t-il goûté : anglais ou Esko ? »

Le leader du Reform Party demande encore si Rum & Sugar n’a pas « induit en erreur la MDFP en lui montrant d’abord des biscuits anglais pour ensuite les remplacer par des biscuits Esko ».

Roshi Bhadain a montré à la presse un échantillon de la boîte de biscuits dans leur version anglaise, « une boîte en fer-blanc, pareille que celle avec des biscuits Esko avec sur l’étiquette écrit : “Scrumptuous Shortbread Biscuits” et un drapeau de l’Angleterre. Mais, mention est faite que l’emballage se fait à Maurice par Rum & Sugar à l’adresse B26, Les Nénuphars Complexe, Flic en Flac ». Le communiqué de Sheila Hanoomanjee est jugé contradictoire par Roshi Bhadain car « elle dit qu’il ne s’agit pas de biscuits Esko alors que Patrick Lim d’Esko confirme qu’il lui livre ses biscuits et que son chauffeur lui a appris qu’il les livre à la résidence de la Speaker. Mais, qui s’occupe de l’emballage ? La compagnie a-t-elle des employés ? Le syndic du complexe résidentiel confirme qu’aucune activité commerciale ne peut être faite. Cela signifie qu’on trompe les gens en faisant croire que les biscuits sont emballés dans un lieu qui est en fait un lieu touristique. L’étiquette est misleading ! ».

« Système mafieux »

Les biscuits fabriqués en Angleterre sont aussi ceux qui ont été distribués aux conseillers de la mairie de Quatre-Bornes, soutient Roshi Bhadain. Ce dernier a rappelé à la presse pourquoi il parlait de système mafieux au sein du gouvernement. « Le CEO de la MFDP, le maire de Quatre-Bornes, la Speaker, sa fille, le ministre de la Bonne gouvernance, tous les cinq ont menti. Le maire dit avoir goûté aux biscuits et que les trouvant bons, il les a achetés. Mais, où les a-t-il goûtés, ces biscuits n’étant pas disponibles à Maurice ? Il dit avoir suivi toutes les procédures. Mais, il ne connaît pas le prix ? Vous pensez que la population en 2017 va avaler ces bobards ? Le maire est le chef agent politique de Maya Hanoomanjee au No 14 », affirme Roshi Bhadain. Et d’ajouter : « Le maire dit qu’il n’y a pas de documents concernant l’achat des biscuits à la mairie. Chaque sou dépensé à la mairie doit être enregistré ! C’est un système mafieux, il y a d’autres scandales qui remonteront à la surface ».

Roshi Bhadain a aussi dénoncé « l’autre fille de Hanoomanjee qui a été parachutée d’Angleterre pour être CEO de la SPDC. Sur quelle base était-elle meilleure que les autres candidats à Maurice ? »S’agissant du “vote of no confidence” présenté par Shakeel Mohamed dans le sillage de l’affaire des biscuits, Roshi Bhadain donne raison à Paul Bérenger, le leader du MMM, qui estime que le député rouge aurait dû consulter les autres membres de l’Opposition avant d’aller de l’avant et que c’était davantage au leader de l’Opposition de le faire.

Roshi Bhadain a par ailleurs commenté la hausse des prix de l’essence et du diesel. Il a rappelé que l’ancien gouvernement avait décidé d’aller vers le hedging alors que le prix du pétrole à l’international était de 120 dollars le baril. « Quand le prix a baissé à 50 dollars le baril, la population a eu à payer en plus à cause de la mauvaise décision du gouvernement. En décembre 2014, le nouveau gouvernement décide que la population devait continuer à payer les Rs 3 de plus. On avait parlé de faire avoir de l’eau 24h/7. Or, en novembre 2015, les réserves de la STC sont arrivées à Rs 0,5 milliard. Récemment, le ministre concerné a dit qu’il ne reste plus que Rs 50 millions et que légalement il faut au moins Rs 600 millions pour que la “price stabilisation” soit effective. Mais, où sont allées les Rs 4 milliards du Build Mauritius Fund ? Est-ce que c’est retourné au Consolidated Fund ? Une question que l’on pose : comment paie-t-on aujourd’hui ce prix ? Rs 26 par litre d’essence vont dans la taxe ; Rs 2.70 vont à la STC pour subventionner le riz et la farine et 30 sous sur chaque litre d’essence vont à Maurice Ile Durable. Mais, MID n’existe plus ! » Pour Roshi Bhadain, « il y a un manque de transparence ». De surcroît, « ces 10 % d’augmentation ont une répercussion sur plusieurs secteurs comme la boulangerie, l’électricité… » De plus, dit-il, « le Build Mauritius Fund n’a rien fait pour une meilleure distribution de l’eau ». Il a dit ne pas comprendre comment la population est aussi « tolérante » face à une telle situation.