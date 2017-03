La ministre de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, Fazila Daureeawoo, estime que le réseautage est un point clé pour que les femmes puissent accéder à des postes supérieurs dans les salles de réunion des entreprises. C’est ce qu’elle a indiqué lors de son intervention à la conférence organisée par le MioD (Mauritius Institute of Directors) sur le thème « Initiative for Gender Diversity in Leadership », mardi dernier à l’hôtel Le Méridien.

La ministre a observé que les directeurs au sein des compagnies sont « inconsciemment biaisés ». « Male directors are, mostly, surrounded by their personal networks – the “Boys Club” ; whereby they remain influenced by their own attitudes, behaviours and values ». Ainsi, elle estime qu’une des plus grosses barrières qui entrave l’accession des femmes dans des « senior positions and in the boardrooms is lack of networks ». Pour elle, « improved access to networks and conversations can contribute significantly for women to move up the ladder ».

Subséquemment, Fazila Daureeawoo encourage les femmes à « maximise on your networks ». « Cela vous permettra de soutenir le travail louable que vous démarrez aujourd’hui », dit-elle. Elle est d’avis que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les réunions engendrera l’inclusion et améliorera la gestion de l’entreprise. Le but ultime, dit la ministre, est de créer « an inclusive culture in which gender diversity is recognized and valued ».

La ministre de l’Égalité des genres devait aussi avoir un mot spécial à l’intention de deux compagnies qui ont institué des day care centres en leur sein.

Elle souligne qu’aujourd’hui, de plus en plus les entreprises sont sensibilisées à la nécessité de la diversité des genres dans les réunions grâce à aux études entreprises, aux preuves de leur efficacité et à l’abondante littérature disponible dans ce sens.

« Companies are fully conscious of the micro and macro economic perspectives of having more women in leadership positions. They now think in terms of higher, sustainable rates of economic growth », dit-elle. Elle estime que ce n’est pas simplement la bonne chose à faire mais la chose la plus intelligente à faire.

Elle a invité les compagnies qui ont des « gender sensitive policies, schemes and other facilities » à participer à la Gender Equality and Women’s Empowerment Award Competition, lancée l’année dernière par l’ancien Premier ministre sir Anerood Jugnauth.

Cette année, les Nations unies ont choisi le thème « Women in the Changing World of Work : Planet 50-50 by 2030 » pour marquer la Journée internationale de la femme. Le gouvernement mauricien, à travers son ministère de l’Égalité des genres, a quant à lui, retenu le thème « Working Towards a Gender Inclusive Society », pour cette célébration qui aura lieu dans la matinée du mercredi 8 mars, au Centre Swami Vivekananda, Pailles.