CONFÉRENCE SUR LE LEADERSHIP—Xavier-Luc Duval: « Valoriser et promouvoir les talents des jeunes »

Le PMSD organisera une conférence sur le leadership à la municipalité de Port-Louis samedi prochain à partir de 15h. Elle sera animée par le politicien réunionnais André Thien Ah Koon, maire du Tampon et membre honoraire de l’Assemblée nationale française, et par Fred Swaniker, un spécialiste africain en leadership et fondateur de l’African Leadership Academy.

« C’est un grand honneur de participer à la conférence. J’aurai le plaisir d’apporter mon expérience et ma contribution à l’approfondissement des relations d’amitié et économique entre Maurice et La Réunion », a déclaré André Thien Ah Koon. Cette conférence précèdera le congrès des jeunes du PMSD, qui aura lieu le 25 septembre, à Ébène, et qui sera marqué par la participation d’une soixantaine de jeunes ayant un handicap. « Leur présence s’inscrit dans la politique du PMSD qui prône l’égalité des chances », a indiqué Xavier-Luc Duval.

Ce dernier considère qu’il est important de valoriser et de promouvoir les talents des jeunes. « Chaque enfant est né avec un talent. Et, il est primordial de l’encadrer, afin de le valoriser et de le promouvoir. Le PMSD, à travers ce congrès, se veut être une plate-forme de découverte et de partage de talent des jeunes », a ajouté Xavier-Luc Duval. Selon lui, le prochain congrès sera celui de la proximité. « Chaque membre du parti se doit d’être plus proche des Mauriciens, surtout des plus démunis », a-t-il conclu.