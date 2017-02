CONFLITS D’INTÉRÊTS ALLÉGUÉS : Controverse sur la gestion de la Maison des Pêcheurs de Tamarin

Les pêcheurs de différentes régions de l’île sont montés au créneau pour dénoncer la « mainmise » d’une coopérative de « banians » sur la Maison des Pêcheurs de Tamarin. Le contrat lui a en fait été alloué par la Mauritius Fishermen’s Cooperative Federation (MFCF). Or, les pêcheurs avancent que le responsable de la coopérative a un lien de parenté avec le secrétaire de la fédération. De plus, c’est cette même coopérative qui a le contrôle sur le « by-catch » dans le port. Au niveau de la fédération, on laisse toutefois entendre que cette décision a été prise pour assurer une bonne gestion.

Les Maisons des Pêcheurs ont été mises sur pied dans le but d’aider les pêcheurs artisanaux à vendre leurs prises. C’est ainsi qu’une fédération regroupant les différentes coopératives de pêche a été instituée afin de faciliter cette tâche. Or, la colère gronde depuis quelques jours parmi les pêcheurs, après qu’ils ont eu vent que le contrat pour la gestion de la maison de Tamarin a été alloué à une coopérative de « banians ». « C’est inadmissible, plusieurs coopératives de pêcheurs avaient fait des demandes pour cela, et on a choisi de privilégier une coopérative officiellement enregistrée comme ‘fishmonger’. Comment veut-on aider les pêcheurs à avancer si on prend même ce qui est à eux pour donner aux autres ? », se demande un groupe de pêcheurs très remonté.

Toutefois, ceux qui protestent font profil bas sur cette affaire, disant craindre des représailles. Ils ne manquent pas non plus de souligner que c’est cette même coopérative qui détient le monopole sur la transaction des ‘by-catch’ dans le port. « Comment se fait-il que quelqu’un qui a déjà un contrat pour le by-catch se retrouve d’autant plus avec un contrat pour gérer une Maison des pêcheurs ? Ne fallait-il pas donner aussi la chance aux autres ? »

Les pêcheurs disent avoir essayé en vain d’avoir des explications auprès de la fédération, de même qu’auprès du ministère des Coopératives. Ils demandent également aux autorités d’enquêter pour déterminer s’il y a un lien de parenté entre le secrétaire de la fédération et le responsable de la coopérative ayant décroché le contrat.

Sollicité sur la question, Guy Louise, président de la MFCF, laisse entendre qu’une telle décision a été rendue nécessaire, en raison de la situation dans les différentes Maisons des Pêcheurs. « Nous sommes actuellement dans une situation financière difficile. Ceux qui géraient les Maisons des Pêcheurs à Tamarin et à Cap Malheureux ont laissé des dettes de plus de Rs 200 000. Le nouveau board a dû prendre une décision pour sortir de cette situation. D’où la décision d’allouer le contrat à une coopérative qui a les moyens et qui pourra assurer la gestion de cette entité. Nous voulons bien donner aux pêcheurs, mais il faut aussi une garantie qu’ils pourront assurer la gestion car nous avons eu beaucoup de problèmes par le passé. »

En ce qui concerne le lien de parenté entre le secrétaire de la fédération et le responsable de la coopérative, Guy Louise nie catégoriquement. « C’est faux. » En revanche, il confirme que la coopérative a bien le contrôle sur le ‘by-catch’ dans le port. Le président de la MFCF ajoute également que ladite coopérative « travaillera en collaboration avec les familles des pêcheurs, puisqu’elle vendra leurs prises. De même, elle travaillera en lien avec la fédération. Ce sera un genre de co-gestion.»

Mais les pêcheurs ne sont pas convaincus pour autant. Ils répliquent que par le passé, « sous la présidence de Guy Louise, la Maison des Pêcheurs de Mahébourg s'est retrouvée en difficulté pour mauvaise gestion. » De même, ils se demandent si l’actuel « board » opère dans la légalité. Selon eux, le contrat de celui-ci était d’une durée d’un an, à partir de 2015. « Nous voulons que le ministère vienne expliquer si ce board est toujours valide et si ses décisions sont légales », disent les pêcheurs.

Au ministère des Coopératives, on indique travailler déjà sur le dossier et on a promis de revenir vers nous pour éclaircir toute la question.