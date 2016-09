CONGRÈS DU PTR - AU CENTRE IDRICE GOOMANY : Ramgoolam met en garde contre « tout type de “cover-up” » dans l’affaire Trilochurn

Le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, a commenté le cas de l’avocat Kailash Trilochurn lors d’un congrès de l’aile jeune du parti hier soir au centre Idrice Goomany. « Ou pou trouv kan li retourn pei li pou gagn letan rant kot li, koze e apre enn ti moman ou pou tande tou korek, tou finn rant dan lord », a-t-il déclaré. Ce dernier a aussi exprimé sa « stupéfaction » que l’avocat ait pu quitter le pays « alors qu’une enquête allait être amorcée ».

S'adressant à l'assistance hier soir dans la circonscription No 3 (Port-Louis Maritime/Port-Louis Est), Navin Ramgoolam s'est aussi appesanti sur l'avenir des jeunes dans le pays, soutenant « qu'aucun pays ne peut progresser s'il y a une discrimination envers les jeunes » et que « l'économie d'un pays est basée sur la connaissance des personnes qui ont reçu une éducation ». Il a dans la foulée commenté le projet Nine-Year Schooling, soutenant que « ce sera une catastrophe » car « il y aura plus de compétition et les jeunes n'auront pas l'opportunité d'aller dans n'importe quelle école de leur choix à cause du système de régionalisation ». Il a ajouté avoir mis en place un comité au PTr pour étudier ce dossier.

Navin Ramgoolam soutient également que, « lorsque le PTr reviendra au pouvoir, la priorité sera donnée à l'éducation » avec l'ouverture de nouvelles écoles et universités, ajoutant que son parti compte « promouvoir la formation des jeunes pour faciliter l'accès à l'emploi ».

Navin Ramgoolam n'a pas manqué d'énoncer les remous au niveau de l'Equal Opportunity Commission qui, a-t-il rappelé ,« avait été mise en place par le PTr afin de donner des chances égales à tous ceux qui le méritent » alors que « ces derniers temps, une polémique a éclaté en raison de la jeune avocate Mary Jane Yerriah, proche du MSM, qui n'avait pas les qualifications requises pour en être membre ». Navin Ramgoolam est aussi revenu sur un amendement au Finance Bill qui a été retiré après une intervention du député travailliste. « Cette loi permettait à un étranger ayant plus de 25% de part dans une compagnie d'acquérir un terrain sans avoir besoin de l'aval du PMO », dit-il. « SAJ in kile kan lin realise ki li ti pou fini so carrier en deshoner akoz li ti pe vann nou pays avek etranze. SAJ nepli ena control lor so cabinet minist » a-t-il déploré.