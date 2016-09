CONGRÈS DU PTR CE MATIN À TRIOLET DANS LE CADRE DU 116E ANNIVERSAIRE DE SSR : Come-back de Ramgoolam au No 5

10 décembre 2014 - 18 septembre 2016, après près de deux années d’absence, le leader du PTr revient dans la circonscription No 5, à Triolet. Il y tiendra ce matin, dans le cadre des célébrations du 116e anniversaire de la naissance de sir Seewoosagur Ramgoolam, un congrès des Rouges. L’occasion, pour Navin Ramgoolam, pour la première fois après sa défaite électorale de 2014, de s’adresser à ses partisans du No 5. Si d’aucuns – au-devant d’un gouvernement actuel qui suscite de vives interrogations au sein de la population – pensent à un Labour Revival pour ce congrès qui se tient dans ce qui fut un bastion rouge, d’autres estiment comme un obstacle majeur les séquelles des différents scandales et accusations qui continuent de toucher le leader du PTr et qui sont toujours vivaces.

A l’image de son retour à Kewal Nagar l’année dernière pour le même rassemblement, Navin Ramgoolam veut démontrer sa popularité. Il s’agira pour lui d’un nouveau “crowd test”. Cette fois, dans sa circonscription, qui l’a pourtant laissé choir en décembre 2014. Les organisateurs ont mis les bouchées doubles pour faire de cet événement un véritable succès. Outre les banderoles et autres messages sur les réseaux sociaux pour ratisser le maximum de partisans rouges à ce rassemblement, le leader du PTr effectuera une longue marche dans les rues de Triolet, à la rencontre de ses disciples.

Pour ce congrès, pas de thème phare. “C’est pas la peine d’avoir un thème. La situation dans le pays est en lui-même un thème conséquent. C’est plutôt le retour de Navin Ramgoolam au No 5 ce dimanche”, dit Patrick Assirvaden, président des Rouges. Un succès garanti, estiment d’autres proches collaborateurs, qui misent aussi, principalement sur la situation politique “chaotique” qui prévaut dans le pays pour étayer leur assurance d’une démonstration de force ce matin au SSS Triolet. “Depuis plusieurs mois, au vu de ce qui se passe dans le pays, les Mauriciens ont compris à quel type de pouvoir nous avons affaire. Il y a une effervescence autour du PTr. Il n’y a qu’à voir l’accueil que nous avons eu lors de nos précédents congrès”, dit-on chez les rouges.

Explications

sur Facebook

Pour son come-back au No 5, le leader du PTr n’aura pas la tâche lourde de reconquérir ses partisans, estiment ses lieutenants. “C’est le chaos dans le pays. Aucune promesse faite n’a été tenue. La population est impatiente. Elle veut un changement. Elle veut un vrai gouvernement”, disent ses défenseuers. C’est la raison pour laquelle, Navin Ramgoolam est confiant d’un regain d’estime parmi ses partisans, dont au No 5. Il mise pour se faire, sur une politique de proximité à travers une présence sur les réseaux sociaux. “Pour moi, la fondation même de la politique est une bonne communication, que ce soit en ligne ou sur le terrain. C’est primordial afin de rester connecté de la réalité mauricienne. De ce fait, je répondrai plus souvent aux commentaires et messages sur Facebook, avec l’aide et le soutien des membres de l’aile jeune”, écrivait-il mercredi dernier. Et il n’a pas tardé à joindre les gestes à la parole. Vendredi, toujours sur Facebook, l’ex-Premier ministre, est revenu sur la provenance des “Rs 200 millions des coffres saisies par la police lors d’une perquisition à sa résidence de Riverwalk en février 2015... Nous avions déjà le projet prêt et les plans pour le nouveau bâtiment. Si nous récupérons cet argent, nous irons de l’avant avec ce bâtiment. Voilà la vérité”, écrit-il. Un ultime message pour convier ceux qui sont encore dans le doute, à venir écouter “sa vérité”, aujourd’hui encore, à Triolet.

DÉPÔT DE GERBE AU MEMORIAL SSR DE KEWAL NAGAR : « Moi ki mo ena pou fer ar li…»

Attendu par une chaîne de partisans au SSR Memorial Park hier après midi à Kewal Nagar, Navin Ramgoolam a été accueilli en « héros », à l’occasion d’une cérémonie de dépôt de gerbes en marge de la commémoration du 116e anniversaire du regretté Sir Seewoosagur Ramgoolam. Des femmes vêtues de rouge et plusieurs partisans criaient haut et fort « ala nou sauveur». L’ancien chef du gouvernement a aussi profité de l’occasion pour écouter une vieille dame qui lui rappelait l’époque où vivait et dirigeait SSR.

Par ailleurs, sollicité pour une réaction suite au jugement de la Cour de Bologne qui a rejeté la demande de l’Etat mauricien pour l’extradition de Nandanee Sooornack, de l’Italie vers Maurice, l’ex-PM a fait mine de ne pas s’intéresser à cette affaire: « Moi ki mo ena pou fer ar li, line gagne so zafer l’Italie», a-t-il simplement lâché samedi après-midi lors d’un dépôt. Pour rappel, relations qui existait entre l’ex-Premier ministre et la femme d’affaires Nandanee Soornack étaient un secret de polichinelle et ont sans doute contribué aux résultats des dernières élections de 2014.

Navin Ramgoolam s’est aussi montré critique envers le gouvernement. « Zot ine devire pays la anbalao. Dimoun ine plin ar zot », a-t-il dit entouré de ses partisans. Ne voulant pas trop se prononcer sur le choix porté sur Pravind Jugnauth, ministre des Finances comme le prochain Premier ministre, Navin Ramgoolam a de quoi dire ce dimanche lors du grand rassemblement de son parti qui se tiendra à Triolet. Il déclare avoir noté une belle ferveur pour cet événement. L’ex-Pm qui mise beaucoup sur ce rassemblement a échangé quelques mots avec les membres de son parti pour s’informer de la situation. Avec les remous et maladresses du gouvernement en place, il y a fort à parier qu’il aura son mot à dire sur la situation dans le pays et le rôle des responsables à cet effet.