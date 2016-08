CONGRÈS PTR - NAVIN RAMGOOLAM : « Le GM ne travaille pas pour le pays mais pour se venger politiquement »

Pour Navin Ramgoolam, qui s’exprimait lors d’un congrès du PTr hier soir à Belle-Rose/Quatre-Bornes (N° 18), le gouvernement est « instable », avec un Premier ministre qui « met le pays en danger » par son manque de leadership. Le leader des rouges a réitéré sa demande pour une commission d’enquête sur le projet avorté de Heritage City, « koumsa pou kone ki sannla inn pran kass ». Il a a aussi commenté le cas de l’avocat Kailash Trilochun, respectant le choix de Rama Valayden de le défendre « car il faut faire la différence entre la politique et les obligations professionnelles ».

Navin Ramgoolam soutient que l’Alliance Lepep avait promis à la population un deuxième miracle économique mais que désormais il y a « un sentiment de dégoût, de désespoir car la population se sent trahie dans son vote ». Pour le leader du PTr, « c’est un gouvernement instable et rempli ar kontradiksion, ki olie travay pou avansman pei, pe travay pou zot vanzans politik ».

Commentant l’augmentation de la pension de vieillesse, Navin Ramgoolam affirme que le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, « a fait des promesses qu’il n’a pu tenir car il a fait déprécier la roupie ; le pouvoir d’achat est plus faible et il est difficile de pouvoir faire bouillir la marmite ». Le leader du PTr déplore aussi que le prix du pétrole n’ait pas baissé et que le prix du gaz ménager ait baissé de 18 % alors qu’au niveau international il a baissé de 48 %.

Sur l’épizootie de fièvre aphteuse qui sévit à Maurice et Rodrigues, Navin Ramgoolam soutient que le gouvernement « n’a pas su gérer cette maladie et la laisse se propager ». Alors qu’il était PM, dit-il, il a fait jouer ses contacts pour apporter les meilleurs équipements possibles pour éradiquer le chikungunya ou l’African swine fever. « Même Nicolas Sarkozy, lors d’un déplacement à La Réunion, s’est demandé comment Maurice a réussi à enrayer le chikungunya alors que celui-ci continuait à se propager à La Réunion », a-t-il soutenu d’un ton amusé.

Concernant le projet Heritage City, Navin Ramgoolam soutient que le Premier ministre « s’est laissé amadouer par Roshi Bhadain et lui a donné le feu vert », déplorant que ce projet ait été approuvé collectivement par le conseil des ministres « mais qu’il a fallu qu’un conseiller montre sa réticence pour qu’il soit arrêté ! » « Peut-on avoir confiance en un gouvernement pareil », dit-il, en réclamant une commission d’enquête pour faire la lumière sur ce projet abandonné.

Sur l’affaire des honoraires de Rs 19 M de l’avocat Kailash Trilochun, Navin Ramgoolam soutient qu’il ne doit pas y avoir de traitement de faveur, en rappelant l’arrestation de Sir Gaëtan Duval à l’aéroport à sa sortie d’avion en 1989. « Bizin tret Trilochun parey, fode pa ena tretman faver », soutient-il. Il a toutefois tenu à préciser que Rama Valayden fait son travail d’avocat dans cette affaire et « ne peut refuser de défendre une personne une fois qu’il a prêté serment en tant qu’avocat. Il faut faire la différence entre la politique et le professionnel, seulement s’il y a un vrai conflit d’intérêts, là, il y a un problème ». Pour lui, sir Anerood Jugnauth n’est pas un vrai capitaine à bord et son but est d’affaiblir le PTr « e mett piti lor tronn ».

Avant que le leader du PTr ne prenne la parole, Patrick Assirvaden, président du parti, a déclaré que l’Alliance Lepep « est une alliance de malédiction » et qu’« il n’y a plus de Premier ministre dans le pays ». Il a aussi soutenu que Kailash Trilochun doit répondre de ses actes devant la justice.

Shakeel Mohamed a quant à lui fait état de « magouilles sur des terrains de l’État » et soutenu que les proches de ceux au pouvoir continuent à être privilégiés.

Arvin Boolell a soutenu que le PTr « veut bâtir un projet de société pour un meilleur avenir pour le pays » et « croit en la justice sociale et une avancée économique », alors que le gouvernement est « au bord de l’explosion sociale » et a « trahi la confiance de la population ».

Anil Bachoo s’est offusqué des nombreuses arrestations de proches du PTr depuis que l’Alliance Lepep est au pouvoir et a énuméré certaines contributions du PTr dans la circonscription de Belle-Rose/Quatre-Bornes (N° 18).