Connectés, reliés ?

En cette fin d’année, à l’heure propice aux bilans de toutes sortes, je me dis qu’il ne serait peut-être pas mauvais d’en faire un sur l’état de nos connexions. Nous vivons à une époque technologique où nous prolongeons de plus en plus notre corps à travers des objets dits connectés. On nous propose aujourd’hui le moyen de diriger ce qui se passe dans notre maison, même si nous n’y sommes pas physiquement. Nous pouvons parler et voir des personnes qui vivent à l’autre bout du monde sans effort. Le smartphone nous a ouvert des horizons de connexion étonnante et quasi magique. De plus en plus d’objets nous permettent de suivre l’évolution de notre santé ou nos progrès sportifs.

Désormais nos rencontres, repas ou soirées en famille ou entre amis, nos réunions de travail, sont habités, pour ne pas dire hantés, par le téléphone portable. Nous ne pouvons pas ne pas être connectés. Les sonneries, bips et autres signaux sonores ne cessent de retentir pour nous le rappeler, et nous nous empressons, la plupart du temps, d’interrompre le présent ou de nous en absenter pour répondre présents à autre chose. Il me semble parfois vivre avec des gens qui sont toujours ailleurs et indisponibles pour les conversations du présent, car celles-ci sont pratiquement toujours sacrifiées à l’urgence de la connexion. Il est rare maintenant d’avoir une conversation avec quelqu’un qui ne s’interrompt pas pour prendre un appel, répondre à un message ou vérifier son téléphone, vous mettant, au moins, pendant quelques secondes si ce n’est de longues minutes, entre parenthèses.

Les réseaux sociaux ont le vent en poupe. Il faut alimenter ses nombreux comptes. Beaucoup, jeunes et moins jeunes, y passent des heures, à poster des photos et des vidéos de leur état d’âme ou de leurs activités, même les plus insignifiantes. Rester connectés est devenu un must. Je me demande si « être connecté » est identique à « se relier ». Que cherchons-nous vraiment à travers cette connexion quasi-ininterrompue ?

Être connecté, est-ce « se relier »? Être super-connecté permettrait-il de nous fuir nous-mêmes, de fuir cette solitude inhérente à toute vie humaine et qui doit être assumée pour être créatrice ? Vivre avec soi n’a jamais été aussi difficile. Dans un monde tout entier dévoué à l’extériorité, comment plonger dans l’intériorité, dans l’intimité et être bien avec soi ?

Se relier, ne serait-ce pas une décision personnelle, un acte éthique où nous choisissons de vivre cet instant T avec l’autre qui est là dans le présent ? Consacrer (un mot très profond et significatif !) du temps à la personne qui est là en face de moi ? Aujourd’hui, il nous arrive de parler à quelqu’un tout en répondant à d’autres messages ou en jouant à des jeux. Il y a une sorte d’ubiquité qu’offre la technologie, une illusion magique d’échapper à l’espace-temps. Que cherchons-nous vraiment : être connecté, à qui, à quoi ? nous relier? à qui ? pour quoi ?