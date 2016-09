CONSEIL DES MINISTRES : Anil Gayan à nouveau candidat à la présidence de la Commission de l'UA

Le conseil des ministres a accepté hier d'apporter son soutien à la candidature du ministre de la Santé, Anil Gayan, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Lors des élections, qui ont eu lieu lors du sommet organisé à Kigali, les chefs d'Etat africains ne sont pas parvenus à un accord pour désigner le successeur de Nkosazana Dlamini-Zuma. Aucun des deux candidats alors en lice n'ayant pu obtenir le soutien de plus de la moitié des États, de nouvelles élections seront donc organisées en janvier. Anil Gayan présentera sa candidature officiellement au début de l'année prochaine.

Interrogé par Le Mauricien, il a fait comprendre qu'il n'avait pu envoyer sa candidature dans les délais prescrits en vue des élections organisées en juillet dernier. Il souligne que sa candidature « démontre l'intérêt de Maurice pour l'Afrique ».

Mouvement des hommes d'affaires facilité dans la région

Le gouvernement a signé un accord de principe sur la facilitation du mouvement des hommes d'affaires et des professionnels dans le cadre du programme accéléré pour l'intégration économique des pays, notamment le Malawi, Maurice, le Mozambique, les Seychelles et la Zambie. L'objectif du mémorandum est d'octroyer des permis d'opération et des permis de travail à court terme avec des entrées multiples afin de permettre aux hommes d'affaires et aux professionnels d'entreprendre un grand éventail d'activités. L'accord facilitera l'infusion des techniciens de haut niveau dans les pays signataire de l'accord à travers l'émission de permis de travail ou de résidence. Il prévoit également l'harmonisation des permis et, finalement, de facilité le développement des talents dans les secteurs prioritaires.

De nouveaux services dans les centres de femmes

Une série de nouveaux services seront lancés dans les centres de femmes opérant sous l'égide du ministre de l'Égalité du genre. Ainsi, les femmes seront appelées à s'occuper du développement des talents techniques pour les réparations électriques mineures, à se préparer à se joindre au monde du travail. Des cours de “self-défense” et de sûreté seront aussi organisés.

Fièvre aphteuse : l'importation de bétail gelée

La fièvre aphteuse a également été évoquée. Le gouvernement a décidé de geler l'importation du bétail en raison de l'épizootie.

Commonwealth Climate Finance : accord de siège

Le gouvernement et le secrétariat du Commonwealth procéderont à la signature d'un accord de siège pour le Commonwealth Climate Finance Access Hub. Le hub agira comme un mécanisme de coordination pour recevoir et gérer l'assistance technique et la formation dans le domaine du “finance-climat”. Le Commonwealth Secretariat et le gouvernement mauricien seront les membres permanents du comité d'action qui sera institué pour établir les priorités du centre. Le bureau aura des connexions en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et dans les régions du Pacifique.

Sécurité routière : le contrat de Jean Raymond renouvelé pour un an

Le contrat de Jean Daniel Raymond, coordinateur en matière de sécurité routière au ministère des Infrastructures publiques, a été renouvelé pour une année.