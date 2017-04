CONSEIL DES MINISTRES : Élaboration d’un Higher Education Bill

Le Cabinet a pris note du statut de l’élaboration d’un projet de loi sur l’enseignement supérieur, le Higher Education Bill, un nouveau cadre juridique pour le développement d’une éducation et d’une recherche de qualité en vue de renforcer la position de Maurice en tant que centre de connaissances et de consolider le secteur de l’éducation comme énoncé dans le programme gouvernemental 2015-2019.

Études sismiques

Le gouvernement a pris connaissance du développement des études sismiques réalisées pour l’exploration des hydrocarbures dans quatre régions de la Zone économique exclusive (ZEE) de Maurice, et des études géotechniques dans le plateau continental élargi dans la Mascarene Plateau Region, gérée conjointement par Maurice et les Seychelles. Ces études sont essentielles pour recueillir des données sismiques afin de comprendre la géologie des fonds marins et avoir une meilleure prospection de la présence d’hydrocarbures.

Aide de 15 000 dollars au Pérou

Maurice contribuerait 15 000 dollars pour des secours d’urgence aux communautés du Pérou qui ont été touchées par des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain.

Victimes de glissement de terrain

Des dispositions ont été prises pour le déménagement des familles de Quatre Sœurs, touchées par un glissement de terrain sévère, à Camp Ithier. En attendant l’achèvement des travaux d’infrastructure sur place, les familles recevraient chacune une allocation pour leur permettre de se déplacer vers un logement loué.

Relance du secteur de l’élevage

Le Cabinet a accepté la mise en œuvre des recommandations du Comité ministériel sur la relance du secteur de l’élevage, présidé par le Premier ministre. Les mesures recommandées comprennent les services de conseil pour l’élaboration d’un plan de biosécurité ; la mise à niveau de la station de quarantaine de Richelieu pour accueillir les animaux importés pour l’abattage ; la mise en place de nouvelles stations de quarantaine pour le bétail, le porc et la dinde ; la création d’une ferme pour les génisses et les moutons, ainsi qu’une zone d’élevage. Les éleveurs de porcs seront localisés dans des régions spécifiques et un laboratoire de santé animale sera créé à Rodrigues pour la conduite de tests pour détecter les maladies.

Plan de réforme de la NEF

Les propositions contenues dans le Rapport sur la réforme de la National Empowerment Foundation par BDO seront mises en œuvre. Les recommandations comprennent une nouvelle structure organisationnelle, la création d’un registre social, la mise en œuvre d’un code de bonne gouvernance, le développement d’un système d’information de gestion, la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation pour surveiller l’adhésion des bénéficiaires au contrat social du plan Marshall, et la mise en place d’un nouveau cadre de communication pour sensibiliser les bénéficiaires sur les programmes de protection sociale.

Lancement des National Cooperatives Awards

Les National Cooperatives Awards seront lancés à la mi-mai 2017 pour promouvoir les meilleures pratiques et la bonne gouvernance dans la gestion et la performance des coopératives. Les sociétés coopératives seront évaluées sur trois aspects, à savoir le leadership, les résultats commerciaux et l’innovation et la créativité. La cérémonie de remise des prix se tiendrait en novembre 2017.