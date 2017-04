CONSEIL DES MINISTRES : Métro express étude sur l’impact environnemental

Le Conseil d’administration de Metro Express Ltd a décidé d’obtenir les services de Singapore Cooperation Enterprise, qui est familier avec tous les aspects du projet de métro express, pour mener une étude approfondie sur son impact sur l’environnement.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement selon laquelle le projet de métro express devrait être respectueux de l’environnement.

Achat des réservoirs d’eau : simplification des procédures

Dans le but d’encourager davantage de personnes à en profiter, les procédures et les critères d’application de la subvention pour l’achat d’un réservoir d’eau ont été simplifiés. Ainsi les demandeurs ne seront plus tenus de jurer un affidavit pour certifier leur revenu familial ; la pension de retraite de base ne sera pas incluse dans le calcul du revenu brut du ménage ; les candidats figurant sur le registre social seront automatiquement éligibles à la subvention ; ils n’auront pas à produire de preuve documentaire du revenu de leur ménage ; les formulaires de demande seront disponibles auprès des bureaux de service à la clientèle de la CWA, dans les CAB et des bureaux de la Sécurité sociale, ainsi qu’en ligne.

Réforme du secteur public

Le Comité ministériel sur la Stratégie de réforme des entreprises du secteur public, présidé par Sir Anerood Jugnauth, a tenu une première réunion et a recommandé les actions suivantes pour démarrer le processus de mise en œuvre : la réorganisation du secrétariat du Cabinet pour orienter les politiques et les priorités pour obtenir des résultats ; la rédaction des termes de référence d’un high powered committee, présidé par le secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique, pour surveiller la mise en œuvre de la stratégie ; la rédaction des attributions d’autres comités conformément à la stratégie.

Tendances et défis dans le domaine de la science

La conférence internationale sur les Emerging Trends and Challenges in Science, Technology and Society aura lieu à Maurice en mai 2017. La conférence fournira une plate-forme commune aux participants dont les interactions aideront à souligner les avancées de pointe dans les disciplines diverses de la science et de la technologie, y compris l’ingénierie, les sciences sociales, les sciences médicales, les sciences de l’environnement et les sciences pharmaceutiques.

Journée internationale de la famille

A l’occasion de la Journée internationale de la famille 2017, le ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial organisera les activités suivantes : une Journée nationale de la famille aux Gymkhana Grounds, Vacoas ; un atelier sur l’Observatoire de la parentalité ; et un atelier pour valider le rapport sur l’étude sur la prévalence, les causes, les conséquences et les coûts de la violence conjugale intime. Le thème choisi par les Nations unies pour la célébration de cette année est « Familles, éducation et bien-être ».

Émission des timbres-poste en 2017

Le programme concernant l’émission des timbres pour l’année 2017 a été arrêté par le gouvernement. Les illustrations concerneront respectivement l’archipel des Chagos et les îlots de la République de Maurice ; les 250 ans de la police de Maurice ; le 50e anniversaire de la Banque de Maurice ; les 100 ans du défunt Serge Constantin (1917-2017) ; la pagode de Tai Biou, également connue sous le nom de Kwan Tee Pagoda, la pagode la plus ancienne de l’hémisphère sud ; l’anniversaire du centenaire international du Lions Club et les 50 ans de présence du club philanthropique à Maurice ; et les coquilles maritimes de la République de Maurice.

Kermesse de la fonction publique

La Kermesse annuelle de la fonction publique aura lieu le 5 novembre 2017 aux Gymkhana Grounds, Vacoas.