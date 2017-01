CONSEIL DES MINISTRES—LE MOT D’ORDRE DU PM: « discipline et travail »

Pour sa première présidence du Conseil des ministres, Pravind Jugnauth a voulu donner le ton de ce que sera le travail de son gouvernement. Intervenant au début des délibérations, il a souhaité la bienvenue aux nouveaux ministres, dont Eddy Boissézon, Stéphan Toussaint et Mahen Jhugroo, sans oublier le Comeback Kid, Alain Wong. Le Premier ministre a ensuite prôné la discipline et le travail d’équipe. En ce début d’année, la consigne demeure que tous les projets annoncés doivent être mis en chantier dans les meilleurs délais possibles.

L’un des principaux dossiers évoqués lors de la réunion d’hier matin au Treasury Building a été la série de manifestations officielles, échelonnées sur une année, pour faire le pont entre le 25e anniversaire de la République, le 12 mars prochain, et le 50e anniversaire de l’indépendance, le 12 mars 2018. D’ailleurs, le gouvernement a tenu un point de presse consacré à ce sujet (voir les détails plus loin).

Un autre aspect du déroulement de cette réunion du Conseil des ministres a porté sur les relations entre le Premier ministre et le Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth. Des sources ministérielles avisées avancent que les échanges entre les deux protagonistes sont empreints de respect mutuel. « Pour pouvoir intervenir lors des discussions, le vétéran, sir Anerood, demande la permission au Premier ministre avant de faire le point sur la question », a indiqué un des ministres pouvant prétendre au titre de Senior Minister.

À noter que l’une des premières personnalités de la région qui pourrait faire le déplacement en vue de rencontrer le nouveau Premier ministre n’est autre que le président des Seychelles, Danny Faure. Il devrait effectuer une visite privée dans les premiers jours de février.