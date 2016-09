Le Conseil du Barreau suit attentivement l'enquête en cours

Je vous prierai de bien vouloir publier la réponse suivante à la suite de la publication de l’article écrit par M. Emmanuel Blackburn dans le Forum du Mauricien du lundi 5 septembre 2016, à la page 14, dans le cadre de certaines déclarations de Me Antoine Domingue SC, Président l'année dernière du Bar Council, quant au rôle de certains avocats véreux car protecteurs des trafiquants de drogue, qui souhaite que le Bar Council « se débarrasse de son image de Ponce Pilate ».

Ce propos remet en mémoire ceux du procureur général Dupin dans son compte rendu du procès du Christ : « Lave tes mains Pilate ... Ton nom est resté dans l'histoire pour servir d'enseignement à tous les hommes publics, à tous les juges pusillanimes, pour leur révéler la honte qu'il y a à céder contre sa propre conviction. »

Cette citation démontre suffisamment la gravité de l'allégation faite contre le Bar Council à l'effet qu'il présente, à ce jour, « l'image de Ponce Pilate » dont il a grand besoin de se débarrasser.

Qu'en est-il ?

Le Conseil du Barreau doit, en permanence, rester en présence du Code Pénal et du code d'éthique spécialement mis en place par le législateur (General Notice no123 de 1997). Son rôle ne se rapproche en aucune façon de celui du journaliste qui peut librement, sous la protection de la Constitution, dénoncer telles pratiques et abus qu'il considère délétère pour la société. Prudemment, il s'arrêtera à des termes généraux concernant ce qu'il dénonce mais jamais n'accusera quiconque à moins qu'il ne détienne des preuves irréfragables dont il dispose.

Le Conseil du Barreau se trouve souvent dans cette seconde position. Il doit attendre de se trouver en présence d'accusations concrètes qui satisfassent en particulier son vice-président, l'Attorney General, avant que ce dernier ne puisse soutenir une accusation circonstanciée devant la Cour Suprême.

Dans le domaine où M.Blackburn a placé le problème, l'on se trouve précisément en pleine enquête menée avec toute sa compétence par un ancien juge. Que suggère M. Blackburn?

Que le Conseil se lance d'urgence dans une enquête parallèle afin de se dégager d'une situation comparable à celle de Ponce Pilate dont elle se trouve accablée: qui sont ces avocats « qui sont à la solde des trafiquants » ? Soit Me Domingue est en mesure de les dénoncer, et il le fera devant le juge chargé de l'enquête ou il n'est pas en mesure de les dénoncer, dans lequel cas il ne le ferait pas non plus devant le Conseil du Barreau, en présence de l'Attorney General.

Nous souhaitons que M. Blackburn reste persuadé que le Conseil suit attentivement l'enquête en cours, à la lumière de laquelle il décidera sans tarder de prendre toute mesure nécessaire.

En attendant il est également souhaitable que M. Blackburn relève le Bar Council de l'accusation de suivre l'exemple de Ponce Pilate, ce dont il l'a affublé.