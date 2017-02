CONSEIL DE SAVANNE : Le président et deux membres du conseil démissionnent du Ptr

Kamalsan (Veer) Gujadhur, Seeneevassen Narainsamy et Louis Mario Geoffroy, respectivement président et membres du Conseil de District de Savanne, ont pris leurs distances du Parti travailliste. Ils l’ont annoncé officiellement ce matin tout en signifiant leur intention d’adhérer au MSM. On compte d’autres démissionnaires, dont des membres des Conseils de Village et un membre du Constituency Labour Party (CLP) No 13.

Le manque de communication avec le leader du Ptr, Navin Ramgoolam, serait à la base des démissions au Conseil de District de Savanne. C’est ce qu’a laissé entendre Veer Gujadhur ce matin, entouré d’autres membres du Ptr du No 13. Le président du Conseil de Savanne dit être actif sur le terrain depuis 1992, mais que jamais il n’a eu l’occasion de rencontrer son leader pour lui faire part des préoccupations de la circonscription. Les démissionnaires comptent se joindre à l’équipe du MSM car, disent-ils, « si nous voulons le développement dans notre région et dans notre pays, nous avons le devoir de travailler avec le gouvernement central », ajoutant : « La régionale Ptr du No 13 a toujours milité pour le parti, mais c’est avec tristesse que nous constatons que nous avons été laissés à terre. »

En revanche, les démissionnaires voient en Pravind Jugnauth, « un visionnaire, un vrai rassembleur ». Selon eux, « en tant que patriotes, nous avons décidé de rejoindre son équipe pour contribuer au développement de notre région ». D’où leur démarche de se rapprocher du MSM.

Outre les démissionnaires du Conseil de District, Souren Simathree, du CLP No 13, a aussi pris ses distances du parti. Il explique : « Le leader n’a pas de considération pour ceux qui sont sur le terrain. J’ai reçu un appel cette semaine me disant que Navin Ramgoolam était disposé à me rencontrer lundi prochain. Quand il y a le feu dans la maison, on est supposé réagir tout de suite et non attendre une semaine. »

Ce dernier ajoute qu’il y a beaucoup de frustrations parmi les activistes du Ptr au No 13 et estime que, dans les jours à venir, d’autres défections suivront. Tous les démissionnaires sont ainsi unanimes à dire que « ce n’est pas nous qui avons quitté le parti, mais le parti qui nous a quittés ». Interrogés quant aux retombées de leur changement de camp au Conseil de District, Veer Gujadhur laisse entendre qu’il n’y aura aucune incidence. « Ici, ce n’est pas comme dans les municipalités. Je reste président. Mon mandat s’étend jusqu’à décembre 2018. »