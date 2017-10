CONSERVATION DES ILOTS DE MAHÉBOURG : Collaboration accrue entre les skippers, la MWF et la COI

L’Ile de la Passe, l’Ile aux Fouquets, l’Ilot Vacoas, l’Ile Marianne et l’Ile aux Aigrettes, cinq îles types de la région sud-est de Maurice qui méritent une attention particulière parce qu’abritant plusieurs espèces endémiques et indigènes de reptiles de Maurice. D’où l’engagement de la Mauritius Wildlife Foundation (MWF) de les préserver et de sensibiliser les skippers à leur démarche.

Soutenue par la Commission de l’océan Indien (COI), la MWF a organisé plusieurs sessions de sensibilisation permettant aux skippers, qui ont assuré de leur collaboration, de découvrir les différents types de reptiles vivant sur ces cinq îles et de connaître les menaces qui les affectent.

Ces îles du Sud-Est sont, en effet, le dernier refuge pour plusieurs espèces de reptiles qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Des oiseaux marins tels le fouquet, les noddis et les pailles-en-queue y nichent également. Au cours des sessions de travail avec les skippers de la zone de Mahébourg, Blue Bay, Pointe Jérôme et Trou d’Eau Douce, la MWF a présenté les espèces vivant sur les îles ainsi que les menaces qui les affectent, notamment les risques de feu et l’impact du charbon chaud, l’impact du piétinement ainsi que le problème des espèces envahissantes. Les déchets peuvent être un piège mortel pour les animaux. Les lézards, par exemple, attirés par un fond de boisson sucré dans une bouteille en plastique, n’arrivent plus à en ressortir, ayant des griffes et non des ventouses comme les geckos.

Lors de l’atelier et des visites sur l’Ile aux Aigrettes, les skippers ont fait des propositions pour assurer la conservation des îlots, comme la mise en place de panneaux de sensibilisation détaillant les espèces présentes et l’importance historique des bâtiments, ainsi que des consignes simples de conservation. Les différentes propositions seront étudiées par la MWF et discutées avec les autorités responsables des îles pour ensuite mettre en place des mesures adaptées. Ce projet est soutenu par la COI à travers une subvention de 100 000 euros allouée par le programme Biodiversité sur financement de l’Union européenne (UE). La MWF bénéficie aussi de l’aide du National Parks and Conservation Service (NPCS), du Forestry Service, de la National Coast Guard et du National Heritage Fund dans la mise en application de ce projet.

Vivo Energy Mauritius observe la Journée annuelle de la Sécurité

Vivo Energy Mauritius, société détentrice de la franchise Shell à Maurice, a tenu récemment sa Journée annuelle de la Sécurité. Le thème central pour l’édition 2017 était la prévention des incidents. Décrétée par la maison mère Vivo Energy, cette journée spéciale a pour vocation de fédérer l’ensemble de ses exploitants répartis dans 17 pays d’Afrique autour des mêmes valeurs en matière du respect de la sécurité.

À Maurice, cet événement d’envergure sur le calendrier annuel de Vivo Energy Mauritius a été marqué par une série d’activités: conférences, cérémonies de remise de prix aux employés ayant détecté des incidents potentiels, quiz sur la sécurité, formations à la sécurité routière, contrôles pour s’assurer que les sites et les stations-service fonctionnent en toute sécurité.

Commentant cette journée, Kiran Juwaheer, Managing Director de Vivo Energy Mauritius, explique que “maîtriser le risque zéro implique une démarche de protection et de prévention optimale qui touche l’ensemble de l’entreprise” et ajoute que “la sécurité au travail ne relève pas de la responsabilité seule du dirigeant.”