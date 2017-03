CONSERVATION—MAHEN SEERUTTUN: « Augmenter notre couverture de forêts de 2% à 12% »

« À Maurice, il ne nous reste que 25% de forêts et seulement 2% de forêts indigènes. Nous sommes allés très loin dans l’élimination de nos forêts. Pourtant, nous connaissons tous le rôle qu’elles jouent dans notre vie », a affirmé le ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, lors de la célébration hier après-midi de la Journée mondiale des Forêts au collège d’Etat de Bel-Air. Environ 800 élèves étaient présents à cette occasion ainsi que deux autres ministres, soit Sudhir Seesungkur et Sunil Bholah, et un PPS en la personne de Kalyan Tarolah, pour donner une plus grande dimension à cette célébration.

C’est en raison de la disparition graduelle de nos forêts que les autorités se sont embarquées dans un projet visant à augmenter notre couverture des forêts, avec l’objectif visé d’augmenter cette couverture de 2% à 12% durant les prochains cinq ans. « Nous sommes ici pour protéger les forêts. Lorsqu’on parle de protéger les forêts, nous parlons de notre avenir. Et lorsqu’on parle de l’avenir, nous parlons de vous, les enfants, qui êtes les futurs adultes de ce pays », a déclaré Mahen Seeruttun.

Poursuivant, le ministre s’est demandé combien des élèves présents ont planté ne serait-ce qu’un arbre durant les dernières semaines ou mois. « Nous serons surpris de la réponse, mais je suis sûr que, de ce que nous savons déjà de l’importance des arbres, nous ne pouvons rester les bras croisés et dire que ce n’est pas mon travail ni ma responsabilité de planter des arbres. C’est la responsabilité de tout un chacun de s’assurer qu’à chaque occasion qui se présente, nous devions en planter », a-t-il déclaré, avant de faire le calcul suivant : « Si chacun des 800 élèves de cette école ne plante ne serait-ce qu’un arbre à partir d’aujourd’hui, et ce une fois par mois, alors nous auront planté 8 000 arbres à la fin de l’année. » Et de poursuivre : « Imaginez son impact sur notre pays si toutes les écoles de Maurice en faisaient autant ? »

Très souvent, a laissé entendre Mahen Seeruttun, « nous nous demandons ce que nous pouvons faire pour laisser un héritage après notre départ ». Il continue : « Certaines personnes vont découvrir des choses qu’on n’a pas vues auparavant, mais nous tous, ici, nous pouvons faire quelque chose qui nous survivra rien qu’en plantant un arbre, qui grandira pendant des années, donnant des fruits et de l’ombre, et produisant de l’oxygène pour nous permettre de vivre. »

Le ministre a alors fait un vibrant plaidoyer, demandant aux élèves « de commencer à planter des arbres à la maison, à l’école et dans tout autre endroit où vous sentez qu’il faut en planter ». Et de rappeler la campagne de nettoyage du pays lancée dernièrement par le gouvernement. « Joignons nos forces ensemble et embellissons notre île pour la rendre plus jolie ! » a-t-il exhorté. Mahen Seeruttun a ensuite lancé un projet de mini-forêt dans la cour de cet établissement secondaire d’Etat, en espérant que les élèves en prendront « bien soin » et s’assureront que « cette forêt grandira pour devenir très utile, et pas seulement pour vous ou pour les gens avoisinants, mais pour toute l’île et, pourquoi pas, pour le monde entier ».