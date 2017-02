CONSERVATOIRE: 30 ans, 42 médailles et bientôt un musée

Le conservatoire de musique était en émoi mardi dernier, pile 30 ans après sa création, en 1987. Les invités, les nouveaux diplômés du conservatoire et leurs proches ont été accueillis en fanfare par le Percussion Band sous la direction de Dario Ramdeal. Médailles d'or ou d'argent, 42 distinctions ont été distribuées lors de cette soirée, qui marquait aussi le lancement du programme d'activités de l'année, la sortie de la Newsletter annuelle Da Capo, et l'ouverture des locaux fraîchement construits du futur musée dédié au patrimoine musical, qui accueille une exposition temporaire pour le moment.

Après l'appel des percussions, les invités à cette soirée anniversaire ont pu entendre un registre plus classique avec l'ensemble de chambre du conservatoire. L'hymne national, interprété par la chorale, a ensuite laissé place aux discours, qui ont notamment permis d'entendre Charon Potié-Joseph, la présidente de l'Association du conservatoire, qui a été créée pour resserrer les liens entre le conservatoire et son environnement, et inciter notamment les parents des nombreux élèves à s'impliquer dans la vie du conservatoire. Le président du conseil d'administration du conservatoire, Paul Olsen, a signalé le fait que l'école de musique de Mangalkhan fêtait aussi six ans d'enseignement de la musique au même moment et a salué le travail de la directrice Claudie Ricaud pour la conservation du patrimoine musical mauricien. Aussi a-t-il rappelé que le consultant en pédagogie musicale, altiste, compositeur et chef d'orchestre français, le Pr Claude-Henry Joubert, a rendu son rapport en fin d'année pour permettre justement de penser à ce que pourrait devenir l'enseignement de la musique à Maurice dans les 30 ans à venir…

Ancien directeur de conservatoire, puis de l'Institut de pédagogie de la Cité de la Musique à Paris, Claude-Henry Joubert est, depuis 1984, chargé de formations pédagogiques en France, Belgique, Suisse, Portugal, Espagne, Italie, Canada et Turquie, et il enseigne au Conservatoire Royal de Mons, en Belgique. Pendant dix jours en octobre, ce spécialiste a audité les activités du conservatoire et pu évaluer l'enseignement qui y est dispensé, les atouts et les faiblesses de l'établissement. Encore confidentiel, ce rapport, qui a été remis à l'ancien ministre de la Culture, n'est pas encore arrivé jusqu'à son successeur, Pritivirajsing Roopun, qui en a fait la remarque lorsqu'ensuite, il a prononcé sa propre allocution, proposant une rencontre à ce sujet. Ce dernier a également évoqué les consultations qui ont lieu en ce moment avec une experte de l'Unesco sur le statut des artistes et sur le fait qu'environ 70% des travaux prévus au conservatoire soient désormais complétés, sur un budget total de Rs 28 millions. Aussi a-t-on appris qu'à sa demande, le conservatoire préparerait un hommage spécial pour Gérard Cimiotti et étudiait le programme qu'il allait présenter pour les 25 ans de la République et les 50 de l'indépendance.

L'or et l'argent

Quarante-deux distinctions ont ensuite été remises à des musiciens de tous niveaux, puisque cette distribution de médailles d'or et d'argent a aussi bien concerné des étudiants en cycle I élémentaire que des professionnels de la trempe de Patrick Desvaux, Yann Payet ou Neshen Teeroovengadum pour le grade 8 du London College of Music, dont les 12 premières distinctions ont été distribuées. Le prix spécial en cycle 1 du conservatoire national a été attribué à Mary Eileen Ramasawmy. La médaille d'or en cycle 3 est allée à Riteshsing Beeharry en guitare électrique et à Diya Ramsamy à la flûte. Parmi les diplômes de la Royal School of Music, il faut saluer la médaille d'or de Sébastien Domingue, qui est le premier Mauricien à se présenter à l'examen de direction d'orchestre.

Dans les remises de diplôme, on garde toujours le meilleur pour la fin… Aussi, cette cérémonie protocolaire, parfois ponctuée d'ovations de la part d'amis présents dans la salle, s'est conclue avec deux prix spéciaux. Le jeune Jonathan Frichot a ainsi reçu la médaille d'or du conservatoire de musique en tant que meilleur candidat pour s'être distingué dans deux disciplines, le piano classique et la formation musicale. À 14 ans, il suit des cours au conservatoire depuis sept ans mais s'était familiarisé avec le clavier de son grand-père, qui pianotait un peu. S'il a une prédilection pour le courant romantique, sa préférence va aux œuvres de Chopin, notamment un Nocturne et la valse op. 69, qu'il ne se lasse pas d'écouter. Reconnu en tant que pianiste au collège Saint-Esprit, où il poursuit sa scolarité, il rêve de devenir professeur de musique et de composer des musiques de film.

Un sans-faute pour James Adolphe

L'autre prix spécial du jury est allé à un musicien expérimenté, James Adolphe, qui a reçu le Fellowship diploma du London College of Music en guitare électrique, avec la note exceptionnelle de 100 sur 100. S'il se vit plutôt comme jazzman, James Adolphe aime jouer différents styles, comme en témoignent ses passages hebdomadaires dans les hôtels, tantôt en duo avec un crooner, en trio pour guitare basse et voix ou en orchestre pour un répertoire de variétés. Comme il avait déjà obtenu la licence en guitare rock en 2014 de cette institution, il s'était déjà renseigné sur le “fellowship” de l'institution britannique et réfléchissait aux dispositions qu'il devrait prendre pour passer l'examen à Londres, quand la directrice du conservatoire lui a appris qu'elle allait ouvrir le conservatoire à ces diplômes… « Je n'ai pas hésité, c'était beaucoup plus simple pour moi de passer cet examen ici. Souvent, en jazz, on joue les morceaux sans vraiment connaître leur histoire. J'ai l'habitude de jouer les standards que j'ai présentés à l'examen, mais là il a fallu revenir à l'original, mieux respecter les temps, prendre moins de liberté, et surtout faire de la recherche, se documenter sur les titres, leurs compositeurs, etc. Pour cet examen, on prépare pour ainsi dire un petit concert avec un répertoire assez varié, qui a eu lieu pour moi le 7 novembre. » Heureux d'avoir obtenu cette distinction, James Adolphe est certain qu'elle lui ouvrira des portes, enseigner la musique à des niveaux supérieurs ou participer à des projets musicaux plus ambitieux par exemple. Enfant, il est entré à la chorale de sa paroisse à Palma dans l'espoir de pouvoir jouer sur la guitare du prêtre… Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, mais il contribue toujours à cette chorale et dispose désormais d'une petite collection de guitares.

Préliminaires à un musée

Situé juste en face de l'auditorium, le futur musée du conservatoire de musique accueille pour le moment une exposition temporaire qui a le mérite de présenter quelques instruments et documents anciens faisant partie de la collection du conservatoire, ainsi que les grandes étapes de l'enseignement de la musique à Maurice. Ainsi voit-on à côté d'une superbe harpe un piano à queue Pleyel en palissandre de modèle, dit “petit patron 3”. Diverses partitions anciennes, dont certaines de compositeurs mauriciens, sont également présentées ici et là, ainsi que des petits pupitres dont on imagine qu'ils étaient dédiés à l'enseignement de la musique auprès des plus petits. Un métronome de Maizel, un piano droit Moore & Moore de 1930 constituent l'essentiel des objets présentés.

Des panneaux nous apprennent qu'en 1791, l'école Michelet était vouée à l'enseignement de la musique à Maurice, et l'on évoquait à la même période un violoniste, Maître de musique et de danse du nom de Delporte. Au XIXe siècle, tous les pensionnats pour filles proposaient l'enseignement du piano et du chant et, dès 1845, les dames de Lorette considéraient que la musique était partie intégrante de la formation des jeunes filles. Le premier conservatoire mauricien a vu le jour en 1877 à l'initiative de Jules Langlois, également compositeur, rue du Gouvernement (aujourd'hui Pope Hennessy). Il fermera ses portes au début du XXe siècle. Le conservatoire actuel a accueilli ses premiers élèves en février 1987 dans un collège d'Ébène, soit 350 admis sur 1 000 candidats pour des cours de piano, guitare, violon, flûte, chant et solfège. Si une somme symbolique a été provisionnée par le gouvernement pour l'enseignement de la musique à partir de 1982, suite à une proposition du ministre de la Culture de l'époque, Rama Poonoosamy, l'idée de construire un conservatoire a été approuvée par le ministère des Arts et de la Culture en 1988. Il est sorti de terre avec le soutien du ministre Armoogum Parsuramen et l'installation a pu y avoir lieu en mai 1990. Un premier concert y est donné l'année suivante par Marielle Nordmann et Patrice Fontanarosa. Si cette exposition n'occupe aujourd'hui qu'un petit rez-de-chaussée, le musée s'étendra sur deux étages sur une superficie d'environ 100 m2.