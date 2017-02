CONSOLIDER LES LIENS ENTRE MAURICE ET LE GHANA : Nana Akufo-Addo, invité d'honneur du 12 mars

Les relations entre Maurice et le Ghana sont appelées à se renforcer davantage. Dans le cadre de la prochaine visite du Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, invité d'honneur aux célébrations de la fête de l'Indépendance, les choses s'activent à plusieurs niveaux entre les deux pays. D'abord, dans sa stratégie d'ouverture vers l'Afrique, la coopération avec le Ghana se présente comme un axe majeur. Le Ghana offre plusieurs avenues de partenariat stratégique dans le cadre d'une configuration d'intégration régionale. Du côté de Maurice, on s'intéresse à partager notre savoir-faire dans la production sucrière, les services financiers, les Tics et l'industrie avec le Ghana. Par ailleurs, Maurice projette de développer une zone économique spéciale (ZES) au Ghana. La ZES sera axée principalement sur les activités des Tics. Le Président Nana Akufo-Addo a promis l'appui de son gouvernement à cet ambitieux projet. Les gouvernements des deux pays s'attèlent à instituer une commission mixte qui aura pour tâche d'agencer et de suivre les différentes initiatives de coopération, dont la ZES. Pour discuter de la prochaine visite du Président du Ghana, le Consul honoraire de Maurice au Ghana, Elizabeth Knaup s'est entretenu avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth, mardi dernier. Par ailleurs, Maurice veut bâtir un espace économique en Afrique de l'Ouest en tissant des liens avec le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal.