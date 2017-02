CONSOMMATION—CULTURE VIVRIÈRE—APEC: « Les surgelés représentent l'alternative aux légumes frais »

L'Association pour la protection de l'environnement et des consommateurs (APEC) estime que, face aux prix élevés des légumes frais après le passage du cyclone Carlos, les légumes surgelés et en conserves représentent une bonne alternative pour les consommateurs « jusqu'à ce que les prix des légumes frais se stabilisent ». Pour autant, avertit Suttyhudeo Tengur, président de cette association, « il faut acheter les légumes frais avec beaucoup de circonspection car leur durée de vie n’est que d'un ou de deux jours au maximum, étant affectés par la surabondance d’eau ».

Selon Suttyhudeo Tengur, les spéculations sur les prix des légumes sont courantes après le passage d'un cyclone et Carlos, qui a abondamment arrosé le pays, n'est pas une exception. « Les conséquences sur les plantations sont automatiques. Les légumes fins et les haricots verts vont disparaître du marché dans quelques jours. Les prix des légumes augmenteront certainement, tel celui de la pomme d’amour, qui a doublé en l'espace d'un jour seulement à cause de la forte demande, qui dépasse l’offre. Mais cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura une pénurie de légumes au marché », explique-t-il.

Cependant, le président de APEC estime que les consommateurs ont une bonne alternative à leur disposition à travers les légumes surgelés ou en conserves. Il rappelle qu'une grande variété de ces légumes, dont le petit pois, la macédoine, le chou-fleur, le haricot et la pomme d’amour, sont disponibles en conserves également. « L’avantage avec ces légumes surgelés ou en conserves, c’est qu’ils sont déjà prêts pour la cuisson. Il y a aussi des légumes précuits ou cuits, comme le haricot rouge et blanc et le gros pois, qui coûtent certes plus chers, mais qui évitent à la ménagère de faire le tri et de couper les légumes frais post-cycloniques », fait-il ressortir.

Pour ce qui est des légumes verts au marché, ajoute-t-il, le cresson, qui pousse dans l’eau, est largement disponible, de même que les laitues hydroponiques. « Mais attention aux prix qui montent en flèches ces jours-ci », prévient-il.