CONSOMMATION : L’agriculture raisonnée et biologique prend de l’ampleur chez les planteurs

Les planteurs semblent prendre conscience des dangers pour la santé d’utiliser trop de produits chimiques dans leurs cultures. Il y aurait une tendance, actuellement, à utiliser peu de produits chimiques dans les plantations, voire d’opter pour le 100 % naturel pour avoir des légumes plus nutritifs. Certains ont déjà développé leurs compétences dans ce segment alors que d’autres font leurs premiers pas. Autant de choses que l’on a pu découvrir lors du Salon de l’Agriculture, qui s’est ouvert hier après-midi au Domaine Les Pailles.

Tenu à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation et en marge du 50e anniversaire de l’Indépendance, le Salon de l’agriculture a permis de découvrir le travail qu’effectuent les planteurs locaux pour une agriculture biologique. Malgré les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, surtout s’agissant de l’investissement ou de l’importation de légumes de l’étranger, ils avancent que les habitudes mauriciennes changent peu à peu, et que cela les motive à penser au bio.

Top Nature, qui existe depuis quelques années, est devenue une référence pour l’agriculture raisonnée. Ajagen Veerapen, qui dirige l’équipe de marketing, ne s’attendait pas à ce que les légumes de l’entreprise soient aussi connus, surtout depuis ces deux dernières années. « Nous voulons offrir à toute la population des produits sains. Nous cultivons tous nos légumes sous serre et nous les écoulons sur le marché local. On n’importe rien », dit-il. Il souligne que l’entreprise a reçu la certification de Made in Moris et de Maurigap. Des certifications, dit-il, qui assurent qu’il pratique l’agriculture raisonnée en respectant la nature et en dosant la quantité de produits chimiques utilisés. Ajagen Veerapen se réjouit de constater que les Mauriciens prennent de plus en plus conscience de l’importance de consommer des légumes sains. « Auparavant, nous étions parmi les seuls à dénoncer ce qu’on mangeait dans nos assiettes », dit-il ajoutant que la majorité de la population consommait des légumes remplis de produits chimiques. « Nous sommes contents de noter cette prise de conscience », dit-il. Ajagen Veerapen souhaite voir plus de Mauriciens se tourner vers la consommation de produits de l’agriculture raisonnée. Si le prix des légumes sous culture raisonnée est plus cher que sous culture traditionnelle, il constate avec ironie que les Mauriciens ont de l’argent pour consommer du fast-food, tout en trouvant les légumes sains trop chers. Tous ses produits sont empaquetés et portent un numéro spécial. Le marketing manager souligne que ce numéro permet aux clients de connaître l’origine du produit et les produits chimiques pour sa culture. Par ailleurs, Ajagen Veerapen regrette que le marché soit de plus de plus inondé de légumes frigorifiés venant de l’étranger. « Nous continuons leur lutte contre cela », dit-il. Citant l’importation des tomates cerises à Maurice, qui affectait son activité, il dit avoir informé les autorités ; un petit changement positif a alors été noté. Cette entreprise située à New Grove se développera davantage. « Nous avons commencé notre culture sur 600 m2 et aujourd’hui nous cultivons sur 18 000 m2. Nous pensons nous étendre sur 30 000 m2 d’ici deux ans », dit-il.

Pour leur part, Anne et Clifford Arlandoo, directeurs de Banana/Veg Bio Culture Co Ltd, commenceront très bientôt leur aventure dans l’agriculture biologique. L’idée de se lancer dans ce type d’agriculture est de répondre à la hausse du nombre de cas de maladies graves ces dernières années. « Les produits chimiques sont la cause de plusieurs maladies. La plupart souffrent de cancer », dit Clifford Arlandoo. De ce fait, il dit préférer cultiver des légumes qui n’utiliseront aucun produit chimique et qui sont donc sains. « Si les gens consomment du bio, ils pourront vivre plus longtemps », explique-t-il. Il commencera par la plantation de bananes, de haricots, laitue, giraumon, entre autres. Si le prix sera un peu plus cher, il assure que c’est la qualité qui va primer. Clifford Arlandoo se réjouit également que les jeunes commencent à prendre connaissance des légumes et fruits bio. Clifford Arlandoo souligne que le terrain identifié par le ministère de l’Agro-industrie confirme que la qualité de la terre est appropriée pour la culture bio. Il compte également chercher une certification pour montrer aux clients que ses produits sont bio. Il attend en ce moment son permis auprès du ministère de l’Agro-industrie. Il a déjà trouvé un terrain d’une superficie de cinq arpents à Plaine-Magnien et a tout planifié pour son projet. Il lance sa compagnie dans un mois.

La prise de conscience de la culture raisonnée et bio a poussé Gabby Steel à fonder la compagnie Emajik Bokashi Magik. Cette société spécialisée dans le compostage 100 % organique a noté une croissance dans la demande de ses différents produits. « Nous notons un changement chez les Mauriciens. Il y a de plus en plus de personnes qui vont vers l’agriculture biologique car nous avons toujours des questions des planteurs », dit Gabby Steel. Les produits de la compagnie ont été testés à l’Université de Maurice et également envoyés en Chine pour d’autres tests. Gabby Steel avance que ses produits ont démontré leur efficacité pour l’agriculture à Maurice, notamment à détruire les insectes et redonner à la terre tout son contenu. Un de ses produits est le Bokashi, qui peut être mélangé avec des déchets de cuisine, même du poulet ou de la viande pour se décomposer. Selon Kelly, qui travaille également dans l’entreprise, aucun produit chimique n’est utilisé. Un des produits exposés peut se mélanger à dix litres d’eau non chlorée et aide à la formation des racines. « Ce produit nourrit aussi les bonnes bactéries déjà présentes dans la terre. Les racines absorbent ces nutriments qui sont bons pour la plante », dit-elle.

Un Pesticide Bill pour bientôt

Lors de l’ouverture du salon, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a annoncé la présentation du projet de loi sur l’utilisation de pesticides à Maurice. L’ébauche du projet de loi est en ce moment au State Law Office. L’objectif est de contrôler la quantité de pesticides utilisée dans les plantations. Par ailleurs, il avance qu’une fertilité réduite de la terre ne produit pas de bonnes semences et diminue la production. Il ajoute que son ministère présentera bientôt un projet destiné aux planteurs. Ces derniers auront une carte qu’ils utiliseront pour analyser la terre sur laquelle ils cultivent. « Les analyses permettront d’apporter les changements nécessaires pour qu’ils puissent produire plus et surtout de qualité », dit-il.