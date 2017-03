CONSOMMATION: L’APEC célèbre la Journée mondiale des consommateurs

L’Association pour la Protection de l’Environnement et des Consommateurs (APEC) a célébré, mercredi dernier, la Journée mondiale des Consommateurs à Port-Louis, en mettant l’accent sur le commerce électronique et les lois régissant le secteur de la consommation à Maurice.

Le président de l’APEC, Suttyudeo Tengur, a rappelé, à cette occasion, que le monde témoigne aujourd’hui d’un nouveau phénomène qui est la montée du commerce électronique couramment appelé « e-commerce ». Citant des chiffres, il a indiqué qu’environ 40 % du commerce international est effectué par le biais de l’internet, à partir des sites tels que e-bay, amazon et autres. « Cette tendance est irrésistible, particulièrement pour la jeune génération », a-t-il ajouté. À Maurice, a-t-il poursuivi, le nombre de colis importés par les Mauriciens a connu une hausse considérable en l’espace d’une année, passant d’un million d’unités en 2014 à quelque 1,4 million en 2015. Une hausse d’entre 35 à 40 % en l’espace d’une année seulement.

Selon M. Tengur, les transactions bancaires « online » connaissent aussi une très grande hausse, citant la Mauritius Commercial Bank, où environ 600 000 cartes de crédit sont directement concernées. Et de citer la State Bank également qui est entrée en partenariat avec un groupe chinois dont la clientèle a atteint les 3 milliards de personnes dans 125 pays, hormis la Chine. « Cette tendance est toujours à la hausse », a-t-il souligné.

Le président de l’APEC s’est alors demandé : « Comment faire face à une telle situation, comment s’armer pour protéger les consommateurs vulnérables ? Les autorités du pays sont-elles prêtes à faire face à cette nouvelle situation ? » Il s’est aussi demandé « comment une équipe composée d’une trentaine de cadres opérant sous le Consumer Protection and Market Surveillance, avec un budget de Rs 35 M annuellement, peut-elle répondre aux besoins d’une population qui dépasse les 1,2 million ? » M. Tengur a estimé qu’il y a lieu de réfléchir sur la nécessité de trouver les moyens visant à protéger la nouvelle génération des « e-commerce addicts ».

Il échut à Me Shabbir Kadel, représentant de la Law Reform Commission, d’expliquer à l’auditoire des lois régissant le secteur de la consommation à Maurice et aussi des propositions faites par Law Reform Commission.