CONSTANCE HOTELS AND RESORTS : Les Passion Awards décernés pour 2016

Depuis 2015, Constance Hotels and Resorts organise les Passion Awards en vue de récompenser les membres des équipes pour leur passion et leur leadership. Récemment, c’est Jorald Julie, assistant corporate sommelier, qui s’est vu remettre le Passion Award 2016.

Pour son dévouement et l’excellence de son travail, Jorald Julie, assistant corporate sommelier, s’est vu remettre le Passion Award 2016 par Constance Hotels and Resorts, le 27 décembre. « Un véritable ambassadeur », comme l’a décrit Jean-Jacques Vallet, Chief Executive Officer, en félicitant le gagnant. Il poursuit qu'il est important de valoriser le travail des employés et que ce sont eux « qui font vivre l’âme de Constance Hotels and Resorts ». Pour sa part, Jorald Julie trouve que cette récompense est une reconnaissance du bon travail accompli. Il insiste qu'au sein de Constance Hotels and Resorts tout repose sur la notion de famille qui, dit-il, est axé sur un art de savoir-vivre et aide tout un chacun à se surpasser. Jorald Julie n'est pas à sa première participation et a déjà fait parler de lui en se retrouvant à la première place lors de la 10e Convention Vatel, à Bordeaux. Le sacre des Passion Awards s’est tenu en simultané à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives et à Madagascar.

Entre autres nominés au niveau de Maurice on trouve Kris Raggoo, Night Manager au Constance Ephelia aux Seychelles, Ravindranath Boodhoo, Restaurant Manager au Constance Belle Mare Plage, Patrick Travady, chef au Constance Belle Mare Plage, Anil Sanhye, Food and Beverages Room Service, au Constance Le Prince Maurice, et Kritesh Halkory, sous-chef au Constance Le Prince Maurice. Lorella Sandri, assistant guest relations manager au Constance Lemuria, aux Seychelles.