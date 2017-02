CONSTAT : Aimons-nous nos animaux ?

À juste titre, ceux qui commettent des actes de cruauté contre les animaux domestiques sont vivement critiqués, surtout lorsqu’il s’agit de chiens. Mais n’importe quel propriétaire de bête n’est pas à l’abri des critiques. Sans trop s’en rendre compte, beaucoup sont coupables de maltraitance envers les animaux.

Imaginez-vous enchaîné à une barre de fer de moins d’un mètre, sous un soleil de plomb, le temps d’une journée. Esseulé dans un coin de la cour, vous avez pour vous désaltérer uniquement de l’eau verdâtre infestée d’algues, où des œufs de mouches ont élu domicile. Très tard dans la soirée, on vous nourrit enfin de restes dégueulasses d’un curry épicé disposé à même le sol… Cette scène, c’est le dur quotidien de bon nombre de nos amis à quatre pattes. On peut légitimement se poser la question : aimons-nous réellement nos animaux ?

Maltraitance.

Sameer Golam, de Second Chance Animal Rescue (SCAR), considère qu’il y a deux types de Mauriciens : l’animal lover et le pet lover. Le premier aime tous les animaux, peu importe leur race ou leur origine. Le second aime uniquement son animal de compagnie. “Le pet lover reste insensible devant la souffrance, l’abandon ou la détresse d’autres animaux.” Mais “si certains traitent bien leur animal de compagnie, d’autres, qui disent les aimer, les maltraitent inconsciemment”. Au fil des années, des scènes que certains jugent révoltantes sont considérées normales par d’autres.

“On dit qu’on ne maltraite pas ses animaux. Mais est-ce bien les traiter quand on les attache à un fil de téléphone ou une corde à linge toute la journée jusqu’à ce que leur cou saigne à vif ?”, interroge Meera Appadoo, de l’association Sitwayen Animal.

Manishi Doolub, qui représente Care for Life of Animals Welfare Society (CLAWS), confie qu’un chien n’est pas censé être tout le temps enchaîné. Elle cite le cas d’un chien qui “s’est même rompu le cou à force d’être attaché. Le propriétaire ne s’est même pas donné la peine de l’enterrer, l’abandonnant à même la rue”.

Gardien lakour.

Trop souvent, le chien est considéré comme un “gardien lakour. Kouma li blese, nepli pran li kont”. Un animal qui évolue dans de telles conditions n’est pas heureux. Un chien doit pouvoir courir et être libre. “Un chien a besoin d’amour et se sentir intégré à une famille. Lorsqu’il se sent aimé, il devient automatiquement un bon gardien et veille sur la famille.”

Quid de l’alimentation ? “C’est une pratique inhumaine de donner des restes à son chien”, s’insurge le président de SCAR. Il est rejoint par Manishi Doolub, qui précise que c’est une alimentation qui peut provoquer la gastro-entérite, sans oublier la perte de poils et d’autres complications. “Un chien ne doit pas manger trop épicé ni manger des oignons ou de la farine, car ce n’est pas adapté à son organisme”, confie Wayne Gurunaden de Saving our Strays (SOS). Certains maîtres ne changent pas la gamelle d’eau de leurs chiens à une fréquence régulière. “C’est un liquide boueux et infestés d’œufs de mouches que boivent parfois les chiens.” Le président de SOS souligne que l’eau d’un chien doit être changée tous les jours.

Stérilisation.

Mais Ignace, qui a tenu à garder l’anonymat, ne partage pas l’avis de Manishi Doolub en ce qui concerne la nourriture des chiens. “Depi mo zanfan mo gran-mama donn lisien manz manze reste e zame zot inn malad. Pa akoz donn zot sa kalite manze la ki pa kontan zot. Aster, zot fer tou kalite sinema pou bann zafer bet e initil. Mo bann lisien viv ziska kinz an.” Comme Ignace, ils sont nombreux à privilégier ce genre d’alimentation, parce qu’il est plus facile de nourrir son chien ainsi, mais également parce que cela fait partie de notre culture. Selon Meera Appadoo, “on ne peut pas blâmer la population mauricienne. Nous avons grandi au sein de familles où on nous a appris qu’il est normal d’attacher les chiens et leur donner les restes”. Un avis que partage Sameer Golam, qui parle de manque d’éducation. “Jamais mes professeurs ne m’ont appris comment traiter un animal, ni mes aïeux d’ailleurs.”

Deux écoles de pensée s’opposent sur la stérilisation de nos toutous. C’est un acte contre nature, “étant donné qu’on prive l’animal de sa capacité de reproduction. Mais vu la situation à Maurice, la solution la plus humaine est de se tourner vers cette méthode”, confie Meera Appadoo. On y a recours pour éviter la reproduction non contrôlée, les abandons, la maltraitance ou encore l’euthanasie.

Montrer l’exemple.

Selon la représentante de CLAWS, “même si une stérilisation coûte entre Rs 700 et Rs 1,000, on y a recours une seule fois en une vie et cela permet d’éviter énormément de déconvenues”. Sameer Golam ajoute qu’il ne faut pas stériliser que les femelles. “Les mâles doivent aussi êtres castrés car ils sont également la cause de la surpopulation canine.”

“Ena boukou dimounn kontan zot chio kan li ankor tipti akoz li mignon. Me kouma zot vinn gran e vilin a zot lizie, zot zet li”, s’indigne Manishi Doolub. D’autres maîtres abandonnent leurs chiens quand ces derniers aboient trop ou sont blessés. Ils refusent de prendre la responsabilité de les éduquer ou de les soigner. “Il faut leur donner du temps pour s’acclimater et aussi les former, non pas les faire euthanasier à la première occasion où ils mordent.”

À Maurice, la société nous apprend à nous considérer supérieurs aux animaux, confie Meera Appadoo. Mais ces derniers ont un système nerveux aussi complexe que les humains, “et perçoivent comme nous les émotions, comme la joie et la douleur”.

“La jeune génération doit se mobiliser et montrer l’exemple. Aimer ses chiens, c’est avant tout leur donner tout l’amour et l’affection nécessaire à leur épanouissement.” Et ne pas “frimer avec des chiens de race, maltraiter les chiens errants et considérer la race canine comme inférieure”, comme le souligne Manishi Doolub.

Associations

Les réseaux sociaux ont vu éclore des associations militant pour le droit et le respect envers les animaux. Sitwayen Animal, Care for Life of Animals Welfare Society (CLAWS), Saving our Strays (SOS), Second Chance Animal Rescue (SCAR) sont autant d’organismes fondés par des jeunes pour le bien-être de nos amis à quatre pattes. À travers leur travail de sensibilisation sur Facebook et sur le terrain, ces jeunes, âgés entre 21 et 36 ans, souhaitent que les mentalités changent et se positionnent comme “la voix des sans voix”. “Les esprits commencent à changer. Les jeunes se sentent plus concernés par l’animal welfare que certains adultes”, confie Wayne Gurunaden de Saving our Strays.

En quelques clics, ces plates-formes virtuelles font plus de travail que les associations accréditées. “Nous sommes en mesure de mobiliser les gens, de lever des fonds via cette plate-forme, en plus de chercher rapidement des maisons d’accueil pour les chiens.”