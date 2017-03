CONSTAT ET ANALYSE : Structures du développementalisme

Selon Gilbert Rist (1), la notion de « développement » trouve son origine dans le point IV du discours d’investiture du président américain Truman alors qu’il accède à la Maison Blanche en 1949. Le contexte est alors celui de Guerre Froide, et les décisions des élites politiques et économiques américaines (2) sont d’abord motivées par la nécessité d’« endiguer » l’expansion du communisme international, déjà bien établi en Europe de l’Est.

Le discours du président Truman prévoit ainsi la mise en place d’un « nouveau programme audacieux mettant les avantages de notre progrès industriel au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées ». Celles-ci sont appelées, à travers l’aide publique au développement, à intégrer le commerce international obéissant aux normes de la démocratie libérale (3) dont le pouvoir états-unien (4) se fait le chantre.

On notera d’ores et déjà l’apparition de l’expression de « pays sous-développés », réactualisé par la suite en « pays en développement » ou en « pays les moins avancés ». On notera également la continuité du tandem pays développés/pays en développement, imposant la vision de l’Occident comme étant un modèle à suivre pour des sociétés ayant un « retard à rattraper (5)».

Cette grille de lecture est celle inspirant l’idéologie développementaliste (6) apparue dans les années 1960 et se maintenant encore aujourd’hui au sein de la majorité des acteurs du Développement international (organisations financières internationales et onusiennes, ONG). Le développementalisme véhicule une vision universelle, linéaire et téléologique du développement économique (et politique -7). Il méconnaît ainsi les spécificités sociohistoriques des sociétés extra-occidentales – au sujet de la construction étatique (8) notamment – ce qui explique partiellement l’échec des politiques d’aides internationales du Nord pour le Sud.

Depuis les années 1980, grâce à l’engagement de sociologues africanistes comme Jean François Bayart (9), les spécificités sociohistoriques des sociétés extra-occidentales ont été restaurées dans les études de Développement, mais le développementalisme s’est rapidement adapté à ces innovations, en promouvant par exemple le « local ownership (10) » par les acteurs locaux des projets de développement ou en se réinventant d’autres secteurs d’intervention comme l’Humanitaire (11) ou le State-building (12).

L’aspect stratégique de l’Aide publique au Développement

L’Aide publique au Développement (APD - 13) a historiquement obéi à une variété d’intérêts stratégiques pour les pays occidentaux. Elle a d’abord eu pour but la lutte contre l’expansion du communisme international et la première de ses manifestations est le Plan Marshall (1947) destiné à la reconstruction des pays européens dévastés par la Seconde Guerre mondiale.

Alors que se cristallisent les enjeux de la Guerre Froide dans les décennies suivantes, l’APD a également pu soutenir des régimes favorables aux intérêts occidentaux au Sud (Mobutu au Zaïre) ou à prévenir les ralliements de certains non-alignés au bloc communiste ennemi (aide américaine à l’Éthiopie).

Par ailleurs, l’APD a pu répondre à des intérêts spécifiques de certains États au sein même du bloc occidental, dont la France. Gérée par le défunt ministère de la Coopération, l’APD française a ainsi régulièrement été accusée de contribuer au maintien des réseaux de la « Françafrique (14) » et de satisfaire d’abord les intérêts de la France à l’étranger, en matière d’approvisionnement énergétique (pétrole (15), uranium, etc.) notamment. La fusion du ministère de la Coopération (16) avec le ministère des Affaires étrangères en 1998 est censée avoir mis fin à ces pratiques, même s’il semble que l’AFD est aujourd’hui l’héritière désignée du tropisme africain (17) des coopérants de la « rue Monsieur (18) ».

Avec la disparition de la Guerre Froide et l’accélération de la mondialisation, l’aide publique au développement d’origine occidentale est désormais confrontée aux évolutions en matière d’économie politique internationale (19). Les pays jugés « émergents (20) » – l’Inde et la Chine notamment – tentent ainsi de remettre en cause l’hégémonie occidentale (21) sur l’économie mondiale. Dans pareil contexte, il n’est pas surprenant que l’Aide publique au développement vienne d’abord s’aligner sur les objectifs de la « diplomatie économique (22) » du pays donateur. Ce dernier nexus explique en partie la volonté de certains pays considérés « émergents » d’entrer dans l’arène internationale de l’aide publique au développement. Ceux-ci privilégient par ailleurs des instruments alternatifs aux prêts et aux subventions, comme les partenariats public-privé (PPP) qui permettent notamment aux gouvernements de pays du Sud de limiter leur endettement public.

Le clivage Nord/Sud

L’expression Nord/Sud trouve ses origines dans les « Relations Nord/Sud (23) » champ d’études franco-français né du croisement entre les recherches en Relations internationales et en Études du Développement. Elle désigne la polarisation croissante entre pays du Nord et pays du Sud, héritée du tandem pays développés/pays en développement créé par le développementalisme des années 1960.

L’expression a gagné en intérêt suite à la disparition de l’ordre bipolaire en vigueur durant la période de Guerre Froide. En effet, après la disparition de l’ennemi unique soviétique, les professionnels de la sécurité internationale (militaires, chefs du renseignement, policiers, mais aussi psychologues et chefs religieux) se sont organisés de manière corporatiste (24) afin d’imposer la vision d’un Sud homogène contenant un ensemble de menaces (25) transversales (États « fragiles (26) » ou « faillis », organisations internationales criminelles et/ou terroristes, etc.) potentiellement déstabilisantes pour l’ordre international. Ce Sud n’est pas géographique, mais bien subjectivement construit (27) dans les représentations des acteurs, comme l’Orient (28) a été construit comme étant fondamentalement opposé à l’Occident depuis la fin du 18e siècle. Les pays situés géographiquement au Sud comme l’Australie sont par exemple considérés comme relevant du Nord en raison de l’alignement traditionnel de l’île-continent sur des intérêts occidentaux, tandis que l’Inde revendique historiquement son appartenance au Sud (héritage du tiers-mondisme) alors qu’elle est située dans l’hémisphère Nord.

La construction subjective d’un Sud homogène et dangereux – « partie négative du Monde (29) » – a répondu à la nécessité pour les professionnels de la sécurité de faire face à d’éventuelles coupes budgétaires dans leurs professions et à une éventuelle perte de légitimité dans la prise de décision internationale. Le discours sur les « nouvelles menaces (30) » a ensuite été amplement véhiculé dans toutes les sociétés occidentales à travers la récupération par le champ politique, par le champ médiatique et par le champ universitaire.

Cette construction d’un Sud menaçant pour le Nord est néanmoins erronée, ne prenant pas en compte les spécificités sociohistoriques des sociétés extra-occidentales. Elle a néanmoins pour conséquence la production d’une « prophétie auto-réalisatrice (31) » : les États désignés comme appartenant au Sud se perçoivent désormais comme acteur d’une rivalité (32) historique avec le Nord.

Références

1. G. RIST, Le Développement : Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences Po, 1996.

2. C. W. MILLS, L’élite au pouvoir, Marseille, Agone, 2012.

3. B. HOURS, M. SELIM, « Introduction », Anthropologie politique de la globalisation, Paris, l’Harmattan, 2010.

4. G. DUMENIL, D. LEVY, « 3. Le néolibéralisme sous hégémonie états-unienne », in G. DUMENIL, D. LEVY (dir.), La Finance mondialisée. Racines sociales et politiques, configuration,

conséquences, Paris, La Découverte, 2004, pp. 71 à 98.

5. G. AZOULAY, Les théories du développement : Du rattrapage des retards à l'explosion des inégalités, Rennes, PU Rennes, 2002.

6. W. W. ROSTOW, The Process of Economic Growth, Oxford, Clarendon Press, 1953.

7. B. BADIE, Le développement politique, Paris, Economica, 1988.

8. J. F. BAYART, l’État en Afrique : la politique du ventre, Paris, Fayard, 1989.

9. J.F. BAYART, A. MBEMBE, C.TOULABOR, La politique par le bas en Afrique noire, Paris, Karthala, 1992.

10. L. NATHAN, Operationalizing the Principle of Local Ownership in Security Sector Reform, DFIF, 2006.

11. J. SIMEANT, Le travail humanitaire, les acteurs des ONG, du siège au terrain, Paris, Presses de Sciences Po, 2012.

12. U. DAHOO, «Fragilité des États et State-building : dernière justification de l’intervention historique du Nord au Sud », Le Mauricien (Forum), 14/12/16.

13. O. CHARNOZ, J.M. SEVERINO, L’aide publique au développement, Paris, La Découverte, 2007.

14. P. AIRAULT, J.P. BAT, Françafrique : opérations secrètes et affaires d’État, Paris, Tallandier, 2016.

15. D. YATES, The Scramble for African Oil, Londres, PlutoPress, 2012.

16. J. MEIMON, « Que reste-t-il de la Coopération française ? », Politique africaine, 1/2007 (N° 105), p. 27-50.

17. J. MEIMON, « L'Afrique vue du Quai d'Orsay. Entretien avec L., membre d'une direction du ministère français des Affaires étrangères, janvier 2007 », Politique africaine, 1/2007 (N° 105), p. 51-53.

18. J. MEIMON, « Culte du terrain à la rue Monsieur. Les fonctionnaires de la France d'outre-mer et de la coopération », Afrique contemporaine, 4/2010 (n°236), p. 53-65.

19. C. CHAVAGNEUX, Économie politique internationale, Paris, La Découverte, 2010.

20. S. DELANNOY, Géopolitique des pays émergents, Paris, Presses Universitaires de France, 2012.

21. F. ZAKARIA, The Post-American World: Release 2.0, London, W. W. Norton and Co., 2012.

22. G. CARRON DE LA CARRIÈRE, La diplomatie économique : le diplomate et le marché, Paris, Economica, 1998.

23. C. COMELIAU, Les Relations Nord-Sud, Paris, La Découverte, 1991.

24. D. BIGO, « La mondialisation de l’(in)sécurité ? Réflexions sur le champ des professionnels de la gestion des inquiétudes et analytique de la transnationalisation des processus d’(in)sécurisation», Cultures & Conflits, Vol.58, 2005, pp. 53-101.

25. D. BIGO, « Éditorial - L'idéologie de la menace du Sud », Cultures & Conflits, Vol. 2, 1991, p. 3-15.

26. O. NAY, « Fragile and Failed States: Critical Perspectives on Conceptual Hybrids », International Political Science Review, no. 33, 2013, pp. 326-341.

27. P. BERGER, T. LUCKMANN, The social construction of reality, New York, Anchor Books, 1966.

28. E. SAID, L’Orientalisme. L’orient créé par l’occident, Paris, Seuil, 1980.

29. D. DUCLOS, « Les déplacements de la menace: (fé-)néantisation du nord par le nord », Cultures & Conflits, Vol. 2, 1991, pp. 163-177.

30. P. MARCHESIN, Les nouvelles menaces : les relations Nord-Sud de 1980 à nos jours, Paris, Karthala, 2001.

31. R. MERTON, “The Self Fulfilling Prophecy”, Antioch Review, Vol. 8, 1948.

32. P. MARCHESIN, La Revanche du Sud, Paris, l’Infini, 2010.