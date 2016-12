CONSTRUCTION D’UN PORT MODERNE : Pravind Jugnauth sollicite l’Inde pour un don de Rs 7,3 Mds

Le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a annoncé hier avoir sollicité le gouvernement indien, lors de sa dernière visite dans la Grande Péninsule, en vue d’obtenir une aide à hauteur de Rs 7,3 milliards pour la construction d’un port moderne. Il intervenait hier à Camp Samy, Moka, à l’occasion de l’ouverture d’un centre social.

À Camp Samy, Moka, Pravind Jugnauth s’est longuement appesanti sur les retombées des missions qu’il a entreprises à l’étranger, en Inde et en Chine, en mettant l’accent sur les Rs 12,7 milliards que l’Inde « a offert à Maurice ». Le ministre des Finances dit : « Kan nou al an mision, nou ale pou nou travay pou gagn kiksoz pou pei. Ou realize, l’Inde donn Rs 12,7 milliards an kado. Kan dernie fwa monn al l'Inde, monn profit pou dimann ankor led de Rs 7,3 milliards ki pa ankor aksepte. Dependan kouma nou fer proze pou devlop enn nouvo por, mo sir nou kapav gagn zot led kado. Nou pa pe al andet sa pei-la, nou pa pe al andet ou ! »

Pravind Jugnauth a également fustigé l’ancien gouvernement, « qui a endetté le pays », avec notamment Rs 3,1 milliards additionnels requis pour compléter les travaux du Bagatelle Dam. « Sa larzan-la sorti dan ou pos ! » Le gouvernement, a-t-il insisté, « mènera le bateau à bon port », poursuivant : « Ena dimounn pe dir bato sakouye, bato pou al bon por. » Selon lui, le gouvernement ira de l’avant avec ses projets lors des trois ans à venir, ajoutant que Maurice jouit d’une « bonne réputation » à l'étranger, comme en Inde, en Chine ou en Angleterre, de même qu'auprès de l’Union européenne, « car ils savent que nous travaillons ».

« Combat inlassable contre la drogue »

Intervenant à propos de la drogue, qui fait des ravages dans le district de Moka, le ministre des Finances a souligné que le gouvernement mène « un combat inlassable » contre ce fléau, soutenant que « le problème ne date pas d’hier ». Pravind Jugnauth est revenu sur l’histoire, soit « à une époque où la drogue se vendait dans la capitale, dans la rue d’un ex-Premier ministre, au vu et au su de tout le monde ». Selon lui, « rien n’avait été fait à l’époque, et c’est lorsque sir Anerood Jugnauth est arrivé au pouvoir qu’il a mis en place une commission d’enquête », ajoutant que ce dernier « n’avait pas hésité à mettre en œuvre les recommandations de cette commission ».

Pravind Jugnauth a toutefois concédé qu’il « n’avait pu éradiquer ce fléau », mais que ce dernier « avait grandement diminué ». Durant les 10 dernières années précédant l’arrivée au pouvoir de l’actuel gouvernement, a-t-il invoqué, le problème de la drogue avait de nouveau pris de l’ampleur. Pravind Jugnauth a également eu une pensée spéciale pour les Ong luttant contre le trafic et la consommation de drogue. Au cours de son allocution, le ministre des Finances a souligné que le centre social, qui allait être inauguré, vient remplacer celui de 1964. Et d'annoncer que le gymnase sera bientôt pourvu de plusieurs équipements « pour le bien être des habitants » de la localité.

Auparavant, le ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, avait évoqué les développements en cours dans différents endroits du pays avant de rappeler que la pose de la première pierre marquant le lancement du projet de métro express aura lieu 12 mars prochain à la gare Victoria. La ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, a pour sa part longuement parlé du changement apporté au système éducatif avec l’entrée en vigueur, l’année prochaine, du “nine-year schooling”. « Il s'agit d'un système équitable, dit-elle, qui permettra à tous les enfants mauriciens d’avoir leurs chances. » Leela Devi Dookun a comparé l’éducation qui sera dispensée dans les écoles publiques à celle déjà disponible dans les écoles privées payantes. Selon elle, les enfants des Grade 1 et 2 bénéficieront également de tablettes, à travers lesquelles ils auront accès à « toutes les leçons ». La ministre de l’Éducation est d’avis que le nouveau système mettra un frein aux leçons particulières « car des “supports teachers” seront recrutés pour aider les enfants après les heures de classes ».

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, a, lui, parlé du travail « en équipe » effectué par différents ministères de ce gouvernement et des nouveaux projets en chantier. Il a indiqué qu’un grand complexe sportif de niveau international – qui comprendra une piscine olympique, un gymnase et des pistes cyclables, entre autres, le tout au coût de Rs 1,9 milliard – devrait voir le jour d’ici 2019, notamment pour les prochains Jeux des îles de l’océan Indien. À ce sujet, le ministre a dit souhaiter que Maurice puisse être championne de ces jeux et a souligné que le club de Montpellier ouvrira son « centre national de formation à Maurice gratuitement », précisant que ce dernier « requiert seulement un logement pour son entraîneur ».