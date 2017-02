CONTE : Le roi, son fils et la reine des plantes

Il était une fois dans un étrange et pas tout à fait merveilleux pays un roi. Et quel roi ! Il avait régné durant de longues années. Il était féroce et courageux. Il parvenait même à susciter l’admiration de ses pires ennemis. Mais il était un roi comme les autres, magouilleur dans l’âme et aficionado du pouvoir et de l’argent. Peut-on pour autant lui reprocher cela ? Pas vraiment. Un roi est ce qu’il est et il ne peut être autrement. Vous en connaissez-vous des rois honnêtes et gentils ? Vous en connaissez qui choisissent de vivre avec les pauvres ? Vous en connaissez qui ne sont pas arrogants ? Il faut arrêter, parole de conteur, avec toutes ces sottises qui consistent à parler de réforme, réformer ceci, réformer cela, on ne peut et on ne doit réformer un roi. Réformez tout ce que vous voulez, mais ne réformez surtout pas un roi. D’autant plus que le peuple qu’il gouverne lui ressemble. Assoiffé de pouvoir et peu scrupuleux. Mais fermons la parenthèse. C’est un conte et non une parenthèse, pardon, une thèse. Donc notre bon roi voyait le temps passer et les rides commençaient à défigurer son corps. Il savait l’inéluctable pour bientôt. Il allait mourir. Lui, le roi mourir ! Quel drame ! Il allait servir de nourriture à ses subordonnés, des petites bêtes atroces, lui le grand roi. Que voulez-vous ? Même les rois meurent. La mort, cependant, ne lui faisait pas peur. À vrai dire, rien ne lui faisait peur. Sauf peut-être une chose. De ne pouvoir assurer la pérennité de son pouvoir. Il lui vint alors une idée tout à fait géniale. Quelle est-elle vous vous demandez ? Soyez patients. C’est un conte. Il faut être patient. L’idée est la suivante : pourquoi ne pas introniser son fils roi ? Ce dernier certes n’était pas tout à fait un génie, il n’était pas très doué pour les affaires de la jungle et le peuple ne l’admirait guère. Mais le peuple étant ce qu’il est, plutôt idiot, finirait bien par accepter. L’idée fit son chemin et un beau jour il leur annonça, en grande pompe et en rugissant, la nouvelle. Il s’attendait à ce qu’on lui tombe dessus. Les singes étaient, après tout, nombreux dans la jungle et il avait, depuis peu, inventé un concept franchement bizarre, la singocratie, inspirée d’une chose absurde nommée démocratie. Et le roi s’en foutait royalement des singes, qu’ils aboient (ou est-ce jacasser, que font les singes ?) autant qu’ils veulent. Et, en plus, ils veulent imiter les humains, qui sont, comme tout le monde le sait, encore plus idiots que les singes ! Et puis quoi encore ? Autant devenir humains. Prétentieux, arrogants et débiles ! Mon fils sera roi. Il sera roi ! Que vous le vouliez ou non ! Vous pouvez facilement imaginer le bonheur de ce dernier. Il n’en croyait pas ses oreilles. Moi, qui ne suis qu’un fils à papa, moi roi. Il éclatait de rire. Il se tapait l’estomac. Moi roi. Et le roi, le véritable roi, partageait son bonheur. Le peuple, comme il s’y attendait, cessa, au bout d’un moment, de se plaindre. Il restait, cependant, un dernier obstacle à franchir. Un terrible obstacle, un horrible obstacle ! Il fallait convaincre la reine-mère, une femme d’une grande sagesse. Qui était-elle ? Vous avez raison de poser cette question. Qui était-elle donc ? Roulement de tambours. Suspense. Elle était une experte en plante, ses plantes guérissaient tout le monde, les singes et les crocodiles parmi et on la vénérait pour cela. On ne pouvait procéder à l’intronisation du nouveau roi sans l’accord de la reine-mère, de la reine des plantes. Le roi était somme toute inquiet. C’était une femme intègre et il était tout à fait possible qu’elle refuse. Quelle ne fut donc sa surprise quand il apprit que la reine-mère acceptait, avec la plus grande joie, sa proposition. Il n’y comprenait rien ! Comment? Cette intelligence de premier ordre, cette sage femme, acceptait de se mêler à de telles magouilles ?! Qu’importe. Le plus important était fait. Son fils, qui était loin d’être un génie, allait enfin devenir roi. Comme lui. Un roi qui règnerait durant des décennies. Pendant ce temps le peuple fera ce qu’il a l’habitude de faire, c.à.d. faire le singe. Ainsi, son fils devint roi, la reine des plantes le félicita, un singe lui baisa (ou était-ce un crocodile ?) les mains et tout était au mieux dans le meilleur des mondes. Le roi n’est pas encore mort, mais vive le roi ! Vive le nouveau roi ! Et vive la reine des plantes !