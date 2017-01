CONTENTIEUX ÉTAT/MÉDECINS SPÉCIALISTES : De quatre sous au jackpot !

D’abord un postulat : TOUS les spécialistes, indistinctement, sont indispensables. Nous, citoyens, avons la chance d’en disposer autant. Et tout gouvernement responsable devrait veiller à une utilisation maximale de ces ressources. L’intérêt des 1,3 million de Mauriciens, patients potentiels, le dicte. Et de surcroît, nous étions 4 millions à nous rendre dans les hôpitaux l’année dernière ! Preuve de la nécessité de préserver le privilège de double pratique accordé aux spécialistes du secteur public. La cause est entendue et ne souffre d’aucune contestation, sauf celle peu convaincante de quelques « vested interests ».

Le contentieux est ailleurs, notamment ces spécialistes (une minorité, dit-on) qui font fi des paramètres fixés par le ministère de la Santé, abusant le système de multiples façons, abondamment explicitées dans les médias. Et ce, en surfant sur l’impunité qui aura prévalu jusqu’ici. Le citoyen ne peut qu’appeler de tous ses vœux la fin de la récréation, mais aussi la mise en place de mécanismes de contrôle pour verrouiller toutes les failles, exclure ces abus avérés « on the basis of an audit in clinics » (dixit Anil Gayan). Cet aspect dérangeant de vases communicants entre les cliniques et les cabinets médicaux avait d’ailleurs été subtilement souligné par le Dr Guy Gnany dans un quotidien en décembre dernier. Sans provoquer de réactions. Prévention en amont donc et répression en aval.

Mais le meilleur filet de protection demeurera toujours un retour aux valeurs d’intégrité personnelle (utopique ?) doublé d’une remise en cause de la relation liant l’humain à l’argent pour le confiner à son rôle de bon serviteur, et non celui de mauvais maître. Anil Gayan l’avait parfaitement résumé lors du forum du lundi 16 janvier à la Cyber Tower, quand il réclamait aux spécialistes « the highest standard of probity and ethics » pour ensuite mettre en exergue les nombreuses années d’études pour se faire prêtre sans espoir de retour sur investissement en termes financier. Allusion claire que prêtrise et médecine constituent des sacerdoces loin des enjeux pécuniaires.

Seul hic ! Nous vivons dans une société où l’acquisition des richesses est devenue un critère de réussite sociale et il est difficile pour le citoyen dépourvu d’une base philosophique de ne pas en faire autant. Mais plus grave, ce phénomène est amplifié du fait d’un pouvoir – dont fait partie Anil Gayan – qui s’est octroyé de si nombreux privilèges démontrant que le pouvoir de l’exemple et l’exemple du pouvoir peuvent se confondre aisément. Ces dérives au sommet de l’État constituent un élément incontournable dans l’équation car elles ne peuvent, à long terme, que gangrener toutes les sphères de la société. Cela commence subrepticement. À l’abri des oreilles indiscrètes. Ces regards qu’on détourne. Le lâche silence des uns et des autres. Doit-on alors s’étonner, par exemple, de la réticence des médecins à se rendre à Rodrigues, les hôtels « overbooked » ne pouvant les accueillir et les tables d’hôte n’étant pas suffisamment confortables à leur goût. Et cela se termine avec le jackpot que distribuent les « medically terrified patients » dans les cliniques. Alors que les médecins sans frontières périssent sous les bombes… Pour quatre sous !