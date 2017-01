CONTRE-OFFENSIVE : Évident ! Ena Case dan Deal Papa-Piti, a déclaré Ashok Subron

L’opposition parlementaire accentue sa campagne de mobilisation pour la marche contre « republik Papa-Piti » de demain

En marge de la manifestation de demain après-midi des partis de l’opposition représentés à l’Assemblée nationale contre le Deal Papa-Piti, Rezistans ek Alternativ prend résolument la voie de la Cour suprême. Les animateurs de ce parti, après consultations avec leurs conseils légaux, dont le Leading Counsel Me Rex Stephen, sont convaincus qu’il y a matière à poursuivre au niveau de la Cour suprême avec la passation de pouvoir pour le Prime Ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth. Les détails des procédures en vue de loger ce dossier constitutionnel en Cour suprême devront être mis au point dans les jours à venir. Sur le terrain, les organisateurs de la marche pacifique de demain à Port-Louis mettent les bouchées doubles, avec un point de presse du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, à la mi-journée (voir compte rendu plus loin) ainsi qu'une campagne d’affichage contre la « Republik Papa-Piti ».

« Li plis ki evidan ! Ena ene case dan Deal Papa-Piti ki merit etre souleve divan la Kur siprem. Li kler ki Konstitisyon inn taye lor mezir pou sir Seewoosagir Ramgoolam kan pei ti pe alle gagn lindependans. Li ankor kler ki dapre Konstitisyon, manda Premye minis li lie ek manda guvernman du zur. Il n’y a aucune autre provision dans la Constitution pour le départ du Premier ministre de son poste autre que celles spécifiées dans ce texte de loi suprême », déclare Ashok Subron après un nouveau round de consultations avec les conseils légaux de Rezistans ek Alternativ, parti qui soutient que la mise à exécution du Deal Papa-Piti constitue « un tournant dangereux sur le plan de la démocratie ».

« Avec ce qui s’est passé durant le week-end entre les Jugnauth père et fils, Maurice peut s’attendre à des changements de Premier ministre à n’importe quelle heure durant le mandat d’un gouvernement. Nous pouvons même avoir cinq Premiers ministres en cinq ans et cette situation ouvre la porte à toute une série de deals », poursuit le représentant de Rezistans ek Alternativ. Dans la conjoncture, la seule question qui attend d’être élucidée porte sur les parties à être mises en cause dans ce “Constitutional Case” à venir.

« Nous devrons décider si la plainte sera logée contre la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim ou contre sir Anerood ou Pravind Jugnauth. Nous allons prendre la décision qui convient au moment approprié. Mais une chose est sûre, nous allons solliciter l’interprétation de la Cour suprême sur cet événement politique majeur », ajoute Ashok Subron.

Dans la matinée d’hier, Jean-Yves Chavrimootoo, Kugan Parapen et Dany Marie, représentants de Rezistans ek Alternativ, avaient animé un point de presse pour dénoncer les tractations autour du « coup d’Etat » à l’hôtel du gouvernement depuis le week-end dernier. Dans ce contexte politique, ce parti réclame la tenue d’élections générales anticipées. Retraçant les initiatives de Rezistans ek Alternativ depuis le 25 septembre de l’année dernière, Jean-Yves Chavrimootoo maintient : « Pena okenn provisyon ki prevwar ki enn PM li kapav demisyone zis kouma PM ek rest depite. Ki li bon ou pa bon, sa enn lot kestyon. Me se koumsa ki li ete dan nou Konstitisyon. Pena okenn provizyon pou renplas enn PM pandan enn manda apart dan bann ka ki nou finn site depi konstitisyone. »

« La nomination de Pravind Jugnauth en tant que successeur à sir Anerood Jugnauth au poste de Premier ministre est anticonstitutionnelle. Nous nous penchons actuellement sur la meilleure façon de procéder et nous allons tenir la population informée des développements. Nous irons jusqu’au bout dans notre devoir de citoyen en saisissant la Cour suprême. Aucun acte d’intimidation ne nous fera reculer et c’est devant la Cour suprême seule que nous allons établir nos arguments au sujet de cette entorse à la Constitution », a poursuivi Jean-Yves Chavrimootoo.

D’autre part, suite à un appel téléphonique du leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, Ashok Subron a décliné une invitation formulée à Rezistans ek Alternativ pour la marche pacifique des partis de l’opposition contre « Republik Papa-Piti ». « Nous avons fait comprendre au leader de l’opposition que parmi les organisateurs de cette manifestation se trouvent des éléments qui avaient soutenu, dans un passé récent, cette passation de pouvoir. Il y a également certains qui ont un pied dans l’opposition et un autre au gouvernement, et nous ne sommes nullement partant pour nous engager dans une trahison de nos valeurs et de nos principes », dira Ashok Subron, qui annonce un rassemblement de la jeunesse le samedi 4 février.

Depuis hier, les partis de l’opposition, dont des membres siègent à l’Assemblée nationale, ont démarré une campagne d’affichage à travers l’île en vue du rassemblement de demain après-midi dans les rues de la capitale à partir de la Place d’Armes. Le leader du Ptr, Navin Ramgoolam, lors d’un point de presse après une réunion de son bureau politique, a confirmé sa présence à la marche de demain.