CONTRE-OFFENSIVE : Nous sommes blessés par l’action du MMM, a déclaré XLD

Le front de l’opposition parlementaire pour protester contre la mise à exécution du deal papa piti pour le Prime Ministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth, se résume désormais au PMSD et au Parti travailliste. En effet, pour la marche pacifique de cet après-midi, soit de 15 heures à 17 heures dans les rues de Port-Louis à partir de la Place d’Armes, le MMM et le Muvman Patriotik d’Alan Ganoo ont pris la décision de se retirer de cette démonstration de l’opposition parlementaire face au nouveau gouvernement dirigé par le Pravind Jugnauth, dont la première Cabinet Meeting s’est déroulée ce matin au Treasury Building. Ce retrait de deux des quatre partis représentés à l’Assemblée nationale a provoqué une profonde déception chez le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, qui avait misé sur ce tremplin de deal papa piti. Au sein de l’hôtel du gouvernement, l’on suit avec une attention redoublée l’évolution de la situation dans les rangs de l’opposition en soutenant que « nou less zot dan zot nwarte ek ena ankor trwa zan pou zot rest dan nwar ».

L’une des raisons derrière la dissension au sein de l’opposition pour l’un des premiers rendez-vous politiques et publics de l’année demeure la posture du leader du Parti travailliste, Navin Ramgoolam, dans le cadre de la mobilisation. « Ramgoolam pe fer kouma dir 1er Me. Me 1er Me ena ankor letan », laisse-t-on entendre de manière amère dans les rangs du MMM après la réunion spéciale du bureau politique d’hier. D’autre part, le leader du MMM, Paul Bérenger, a réuni la presse en fin de matinée pour faire un tout d’horizon de la situation politique avec la passation de pouvoirs entre sir Anerood et Pravind Jugnauth (voir compte rendu plus loin).

La question qui se pose dans la conjoncture est de savoir quelles seront les conséquences sur toute démarche politique commune au sein de l’opposition à l’avenir. La réaction du leader de l’opposition, ce matin, est que « nous sommes blessés par l’action du MMM » en ajoutant que « les déclarations de Navin Ramgoolam dans cette affaire ont été mal interprétées ». Auparavant, toujours au sujet du retrait du MMM de la marche de cet après-midi, Xavier-Luc Duval soutiendra que « je n’ai pas trop aimé la manière de faire de la part du MMM. C’est un manque de politesse évident. Ce n’est pas correct. Nous avons appris cette décision à travers des tierces parties. Le MMM a agi de manière unilatérale. On aurait dû nous faire savoir ».

Dans un premier temps, le leader de l’opposition a fait état de sa surprise face à la décision du MMM. « Je suis très surpris par la décision du MMM parce que le projet de marche pacifique avait été pris conjointement par le PTr, le PMSD, le MMM et le Muvman Patriotique. C’est le MMM qui avait proposé le début de la marche à 15 heures, alors que j’étais en faveur d’une autre heure plus tardive. Mais il y a encore plus important pour justifier la pertinence de cette manifestation de l’opposition. La population a pris note des déclarations de l’ancien ministre Bhadain au sujet des agissements d’une mafia au sein du gouvernement, venant prouver, si besoin est, les craintes que nous avons exprimées », fait-il comprendre.

« Je peux comprendre que la cause peut être le PTr. Nous-mêmes, nous n’étions pas trop contents de cela. Mais ce n’est pas une raison pour remettre en question sa participation à la marche pacifique. Mais dois-je rappeler que pas plus tard qu’il y a un peu plus de deux ans, ce même MMM avait proposé Navin Ramgoolam en tant que président de la république. La dernière décision du MMM est en quelque sorte une motion de blâme contre eux-mêmes », ajoute le leader du PMSD, qui met l’accent sur le caractère pacifique de la marche, qui durera de 15 heures à 17 heures, aux termes de l’autorisation accordée par le commissaire de police, Karl Mario Nobin.

Du côté de l’hôtel du gouvernement, l’on suit avec attention les derniers développements entre les différents partis d’opposition en ce début d’année. « Ce matin verra la première réunion du conseil des ministres, présidé par le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth. C’est une étape solennelle avec également d’autres membres du gouvernement participant pour la première fois à des délibérations du conseil des ministres, et la priorité est autre que al mars dan nwarte kouma lopozisyon oule. Nou less zot dan zot nwarte ek ena ankor trwa zan pou zot rest dan nwar », a déclaré au Mauricien ce matin un des membres en vue du gouvernement.

D’autre part, en prévision de la marche contre le deal papa piti, des écoles de la capitale pourraient laisser les élèves partir plus tôt que d’habitude en vue d’éviter d’être pris dans le cortège du PMSD et du PTr.

ALAN GANOO (président du MP) : « Beaucoup de tiraillements dans l'opposition »

« Hier, le bureau national du MP s'est réuni et nous avons décidé de ne pas participer cet après-midi à la marche de protestation de l'opposition parlementaire. Lundi, le MP avait participé à la réunion du groupe parlementaire de l'opposition, suite à l'appel de Paul Bérenger. Nous avons noté par la suite qu'il y a eu, durant la semaine, beaucoup de confusions et de tiraillements entre les diverses composantes du groupe parlementaire de l'opposition. Dans ces circonstances, le MP a jugé bon de ne pas participer à la marche prévue cet après-midi dans les rues de Port-Louis. »