Pour contrer l’oubli - Léoville L’Homme : Poète, journaliste et écrivain

Curieuse idée, direz-vous, que de vouloir marquer le 160e anniversaire de la naissance de Léoville L’Homme, né le 7 avril 1857, par l’évocation de sa mort ! Mais toute chose peut s’expliquer et c’est bien la mort physique du poète qui permet de mesurer l’intensité de son œuvre, sa pertinence et sa profondeur. On aurait aimé pouvoir écrire aussi « sa permanence », mais notre pays semble avoir choisi de nous habituer au gommage de ceux ayant contribué à sa construction identitaire. Robert-Edward Hart en a pâti l’an dernier. Une fois, cela peut être un oubli ; deux fois, cela devient suspect ; trois fois, c’est signe d’acharnement ! A qui le tour ? Voici quelques pistes pour 2018 : 140e anniversaire de la naissance de Selmour Ahnee, 90e de celui d’Emmanuel Juste, 90e anniversaire du décès de Léoville L’Homme. Attendons voir !

Le personnage de Léoville L’Homme devrait être familier à celui qui fréquente le Jardin de la Compagnie. C’est ce monsieur dont le buste est placé sur une stèle au bout de l’allée principale et à qui une muse (mais vous me direz que ce jardin grouille de muses vivantes !) tend au poète une couronne de lauriers Au bas, un livre ouvert, en bronze, offre la Lettre à un ami, poème de jeunesse publié dans un journal en 1881 et intégré dans le recueil Poésies et poèmes en 1926. Ce poème, très francophile, ne rend peut-être pas vraiment service au poète Léoville L’Homme car ne reflétant pas la mauricianité profonde de son œuvre. Outre cet hommage, la bibliothèque de la municipalité de Port-Louis — qui porte son nom car il en fut le bibliothécaire dès 1902 — a également un buste du poète. Plusieurs rues de villes mauriciennes portent son nom : à Port-Louis, une première traverse le quartier d’affaires du vieux Port-Louis et une deuxième se trouve dans celui de Grande Rivière Nord-Ouest ; à Rose-Hill, la rue portant son nom est parallèle à celle du poète Jean-Claude d’Avoine ; à Quatre-Bornes, une avenue lui est dédiée. Une plaque, aujourd’hui disparue, avait été apposée en 1929 sur la maison qu’il habitait. Parmi ses contemporains, plusieurs ont témoigné de sa prestance et de son charisme. A titre d’exemple, on retiendra le témoignage de deux d’entre eux : Selmour Ahnee qui parle, dans une conférence en 1931, de la chaleur et la sympathie qui se dégageaient du poète ; Arthur Martial qui évoque en 1946 « la physionomie » de Léoville L’Homme, précisant : « Il y avait dans sa stature, dans le port de sa tête, quelque chose qui me remplit de respect. »

Eléments biographiques

C’est à proximité de Cassis qu’a grandi Léoville L’Homme Son grand-père, Jean-François L’Homme, se retira de la marine marchande française pour s’installer vers la fin du 18e siècle à l’Ile de France. Il avait vécu auparavant plusieurs années à Pondichéry et y avait épousé Melani, une Indienne avec qui il eut, entre autres, deux garçons, dont Pierre, futur père de Léoville. Il s’installa aux Salines, quartier résidentiel prisé que le dessinateur Milbert à la même période décrit comme « un paradis d’Éden, avec des habitations florissantes et des prairies couvertes de troupeaux. » Les notices concernant le père de Léoville, Pierre L’Homme[1], soulignent sa passion des lettres et son profond engagement au service de la presse : il était également un fervent disciple de Rémy Ollier empreint — comme beaucoup d’autres de cette période — des enseignements du pasteur presbytérien Jean Lebrun. En raison du paludisme, la famille quitte les Salines en 1872 pour une région plus salubre et s’installe à Rose-Hill. Léoville L’Homme évoquera souvent l’environnement de son enfance : « la banlieue de Port-Louis, comme les endroits voisins tels que les Salines, les Cassis, les Pailles, était un délicieux rassemblement de villas prospères ou de maisons modestement heureuses ». Un de ses sonnets de 1878 porte le titre Les Salines et évoque ces « lieux chers à [son] enfance », ses « vounes des marais hantés de chiens sauvages », « la rumeur des eaux », ses « sables d’or ».

Le jeune Léoville a 15 ans lors du déménagement vers les hauteurs de l’île. Il a été à l’école primaire, probablement celle de Cassis. Les informations sur cette période semblent indiquer que sa scolarité et son niveau étaient faibles. L’écrivain Arthur Martial attribue à la situation financière précaire de la famille, le fait que Léoville L’Homme ne dépassa pas le niveau primaire. Le jeune Léoville entre en apprentissage comme typographe et, avec avidité, s’instruit par le travail. En mars 1910, dans sa revue Mauritiana, Léoville L’Homme parle de ces années d’autoformation : « Tous les jours, à partir de cinq heures, nous nous rencontrions dans la petite échoppe de tabac tenue par un bon camarade. Et c’étaient des causeries, des discussions qui se prolongeaient jusqu’à la brune. » On raconte, légende ou vérité, que le goût de la poésie lui vint « en rétablissant le texte tronqué d’un poème ». Il s’en serait si bien sorti qu’il fut définitivement contaminé par le virus de la versification et de la poésie.

Marié à Eva Dupuy, Léoville L’Homme eut cinq enfants. Sa mort en 1928 à 71 ans dans sa résidence de Rose-Hill fait suite à une mauvaise grippe. Ses obsèques rassemblèrent une foule considérable et il fut inhumé au cimetière de l’Ouest, à proximité du quartier des Salines.

Le journaliste combattant

En 1883, Léoville L’Homme entre comme journaliste au quotidien L’Argus : il fait partie des trois jeunes voulant donner à ce journal plus de mordant en faveur d’idées modernes et démocratiques. Mais, en août 1883, le rédacteur en chef de La Sentinelle de Maurice fait appel à lui pour l’assister : après son décès, un mois plus tard, Léoville L’Homme lui succède.

Nous parlons là de La Sentinelle de Maurice, c’est-à-dire d’un journal de combat au service - depuis sa création en 1843 par Rémy Ollier - de la population de couleur, population traitée par les gestionnaires britanniques comme composée de citoyens de seconde classe. Œuvrant pour une égalité politique de tous les citoyens de Maurice garantie par le libre exercice des libertés de chacun et le respect absolu des droits de tous, La Sentinelle de Maurice et sa version anglaise, The Watchman, constituent le fer de lance d’une population désireuse de s’affirmer dans tous les domaines car ils disposent des compétences suffisantes qu’elles soient culturelles, politiques ou scientifiques. Léoville L’Homme prend la tête de ce journal à une période politique cruciale pour l’île et il y jouera un rôle déterminant, intensifiant son soutien à une nécessaire réforme constitutionnelle. La crise avait comme fond la vétusté de la Constitution mauricienne de 1825 : en effet, l’île était dirigée par un Conseil de gouvernement constitué du gouverneur britannique et quatre de ses hauts fonctionnaires avec, à partir de 1831, une assemblée législative sans pouvoir décisionnel de 14 membres (7 hauts fonctionnaires et 7 membres nommés, choisis parmi les grands propriétaires terriens). Quelques sujets de discorde furent à l’origine de la volonté d’établir un système électif pour désigner les représentants locaux devant siéger au sein d’un nouveau conseil de gouvernement. Cette ouverture soudaine faisait l’affaire de la population de couleur jusque-là ni consultée ni associée aux grandes décisions. Mais les modalités de la réforme allaient diviser les réformistes quant au nombre d’élus souhaité et au cens électoral à fixer. Les L’Homme père et fils, partisans d’un nombre minimal de 10 élus et d’un cens électoral suffisamment bas pour démocratiser l’électorat, se retrouveront en minorité à La Sentinelle de Maurice avant d’être sommés de quitter le journal fin octobre 1885. Léoville L’Homme et son père Pierre fondent en octobre 1885 un nouveau journal, Le Droit dont l’objectif est « d’empêcher que les aristocrates ne ferment la route aux fils de la démocratie ». Pendant deux ans, Léoville L’Homme assure la direction éditoriale de ce quotidien, puis démissionne sur une question de principe en octobre 1887. Les L’Homme fondent ensuite La Presse Nouvelle. Mais le boycott systématique prôné par les oligarques était rude et ce journal ne survécut pas plus d’un an. Pierre L’Homme décède en 1893. Après une courte période pendant laquelle Léoville L’Homme contribue à différents journaux, il crée en 1897 un nouveau quotidien, La Défense qui ne put tenir la compétition et ferma en 1900.

Deux opinions évoquent le rôle de Léoville L’Homme dans cette lutte politique. Selon Hervé de Rauville, « le terre-à-terre électoral n’était pas du tout l’affaire de son intelligence ». Selon l’historien Fokeer, Léoville L’Homme a fait avec loyauté son devoir, celui de « se battre pour le moindre pouce de terrain nécessaire à la conquête de la vraie liberté ». Toujours est-il que cette période de journalisme militant étalée sur 23 ans a été particulièrement éprouvante à bien des points de vue : pression psychologique, calomnies, baisse voire absence de ressources financières

Le chroniqueur

Léoville L’Homme restera dans le monde du journalisme par la bande en devenant chroniqueur au Radical avec ses Feuillets de Carnet, puis - simultanément à partir de 1918 - avec ses Feuilles au Vent au Mauricien. A titre d’exemple, certains Feuillets de Carnet du Radical portent, en 1921 sur le peintre Le Juge de Segrais (29 juin), l’hygiène publique (21 juillet), les chiens errants (7 octobre), l’instruction (14 décembre) et, en 1923, sur les trains (24 janvier), les gens de couleur (20 août) S’agissant des Feuilles au vent du Mauricien, certaines chroniques portent, pour 1922, sur la littérature (23 janvier), la femme (22 avril), le centenaire du théâtre de Port-Louis (13 juin) Dans son hommage à Léoville L’Homme à l’occasion du vingtième anniversaire de son décès, l’écrivain et journaliste Marcel Cabon écrit : « Toute une partie de notre histoire y est résumée par une des plumes les plus alertes que notre pays ait produites. ( ) Comme Rémy Ollier de qui son père avait été le compagnon, il enseignait qu’il faut préparer l’avenir en taillant le présent dans les bonnes étoffes du passé. »

Le poète

Dans les pages qu’il consacre à Léoville L’Homme, Jean-Georges Prosper lui confère le titre de « père de la Poésie mauricienne ». En effet, selon lui, « l’œuvre poétique de Léoville L’Homme s’avère être une heureuse synthèse des caractéristiques de la personnalité mauricienne de son époque ». [2] L’universitaire et analyste des littératures francophones Jean-Louis Joubert complète cette thèse en affirmant que la reconnaissance de l’Ile Maurice comme lieu de création littéraire provient de l’œuvre de Léoville L’Homme, « premier écrivain mauricien dont la réputation ait dépassé les frontières de son île ». [3] Le credo littéraire de Léoville L’Homme est à la fois dans son œuvre et dans ses conférences manuscrites inédites sur la littérature. Pour lui, « la littérature n’est pas un passe-temps de dilettantes qui s’amusent à des gageures, non plus que d’acrobates qui font tourner autour de leurs têtes des auréoles de rimes d’or ». De même, conformément à cette rigueur dont il fera preuve toute sa vie, « la poésie n’est pas seulement une question d’orfèvrerie et un poète n’est pas avant tout ou seulement un ciseleur. Il doit être un peintre, un évocateur d’images, un remueur de sentiments, un enchasseur d’idées ». Ainsi, « l’unique devoir [du style] est de rendre avec force, précision et clarté la pensée de l’auteur. Un écrivain sincère et qui respecte son métier n’a pas le style qu’il veut ; il a le style qu’il doit avoir, ce qui est conforme à son talent et à sa pensée ». [4]

L’œuvre poétique de Léoville L’Homme comprend une dizaine de recueils tous (sauf un) édités localement. L’accueil critique sera enthousiaste, certains y trouvant un rythme, une force et une rupture avec « la pâle douceur cadencée et le fâcheux larmoiement des prédécesseurs ». Deux constats s’imposent : d’une part, la rigueur de sa forme poétique qui justifie l’étiquette de parnassien qui lui fut apposée et, d’autre part, l’importance de la Bible dans son inspiration. A sa première plaquette Pages en vers de 1878, diffusée à peu d’exemplaires, suivirent : en 1883, Les étoiles, un poème de 192 vers inspiré par L’Ecclésiaste ; en 1887, Poèmes païens et bibliques regroupant 15 poèmes évoquant des mythes issus des traditions islamique, bouddhiste, chrétienne, mythologique ; en 1892, Les Larmes de Sainte Scholastique, faisant de la sœur de St Benoît le symbole de l’amour ; en 1897, Poésies diverses reprenant certains textes et introduisant quelques poèmes de facture plus légère ; en 1897 et 1899, trois poèmes de circonstance - deux en 1897, Ode à la Grèce inspirée par le massacre de chrétiens et Les Roses de la Reine en hommage à la Reine d’Angleterre, puis, en 1899, A Mahé de Labourdonnais pour le bicentenaire de sa naissance ; en 1905, réédition de Pages en vers enrichi de poèmes et de nouveaux textes plus légers tels Nocturne, Soir d’octobre ; La poupée. Le Coucher de Soleil ; en 1921, Poèmes Epars chez Jouve à Paris, grâce au mécène le Prince de Bauffremont ; en 1926, enfin, Poésies et poèmes constituant une sorte d’anthologie personnelle. Au moment de son décès, Léoville L’Homme préparait, sous le titre Les voix du Large, un recueil de 43 poèmes dont 40 inédits.

Rigueur et classicisme, disions-nous, caractérisaient son écriture. Cela est d’autant plus vrai que Léoville L’Homme avait une passion pour les poèmes à forme fixe sur lesquels il publie un opuscule en 1916. Il était, en outre, résolument hostile aux tendances modernes du symbolisme et autres techniques d’écriture. La poésie doit s’articuler autour d’idées que la langue, le vocabulaire choisi, la rime, la prosodie viennent orner et amplifier. Selon Jean-Louis Joubert, la langue utilisée, « une langue noble et idéalisante », est forcément en harmonie avec le projet poétique de Léoville L’Homme, mais desservie par « une tendance à se réfugier dans l’abstraction et la mythologie. D’où l’impression curieuse d’une absence de couleur locale ». Enfin, la poésie de Léoville L’Homme, c’est aussi des centaines de poèmes parus dans des revues et journaux.

Le conteur et la revue Mauritiana

Sauf deux nouvelles publiées par ses propres soins en librairie, La maison déserte en 1914 et La bague perdue en 1918, tous ses contes l’ont été dans les revues littéraires locales. Plus proche d’Alphonse Daudet que de Prosper Mérimée, le style de Léoville L’Homme en tant que conteur est en contraste direct avec sa poésie. Ses contes bénéficient d’une écriture alerte, fluide, empreinte d’une grande finesse dans la description des ambiances et des situations. Dans la plupart d’entre eux, Léoville L’Homme sait, d’une part, manier un certain suspense et, d’autre part, camper des personnages tout à fait crédibles, quelle que soit leur situation sociale. Enfin, il donne à ses contes cet habillage qui en fait des histoires bien empreintes de mauricianité.

En 1908, Léoville L’Homme crée la revue Mauritiana sous-titrée Mélanges biographiques, Historiques et Littéraires de l’Ile Maurice, une revue bimensuelle qu’il dirigera jusqu’en 1911. Les articles sont majoritairement axés sur l’histoire, mettant en exergue des pages peu connues ou méconnues. Parmi les thèmes abordés figurent, par exemple : la période hollandaise de Maurice, la vie du navigateur Lapérouse, la révolution à l’Ile de France, l’histoire de l’instruction publique, l’œuvre du révérend presbytérien Jean Lebrun, l’histoire de la princesse malgache Beti, les premiers travailleurs asiatiques à Maurice, le chemin de fer mauricien Mauritiana contient ainsi une somme appréciable de recherches et d’éclairages sur le patrimoine historique. Un des grands mérites de Mauritiana est d’avoir initié et publié quelques recherches de fond, notamment sur l’évolution de la littérature à Maurice aboutissant à trois articles intitulés « Le mouvement littéraire à l’Ile Maurice ». D’autre part, le bibliothécaire en lui intégra la publication dans certaines livraisons de bibliographies.

Le théâtre et autres publications

Léoville L’Homme a écrit en 1883 un drame en un acte, Le Dernier Tribut. Manifestement, Léoville L’homme n’est pas un dramaturge et cette pièce, maladroite et lourde, ne connut aucun succès lorsqu’elle fut jouée un seul soir, le 27 août 1883, et reçut un accueil glacial. Ayant probablement dégagé une leçon de cette mauvaise expérience, Léoville L’Homme n’écrivit pas d’autre pièce. Deux autres mises en scène de cette pièce eurent lieu, en 1903 et 1930.

Quelques autres publications font partie de la bibliographie de Léoville L’Homme. La première en date de 1890 est une biographie intitulée « Le Statuaire d’Epinay ». Au départ prévu pour être un article analytique, ce travail prit vite les dimensions d’une étude biographique. Considérant le statuaire Prosper d’Epinay comme « un de ceux qui honorent le plus la terre où il est né », Léoville L’Homme rassemble dans ce livret brochures, manuscrits et journaux pour constituer une mosaïque critique de l’œuvre du statuaire. La seconde est une étude sur Les Lettres françaises à l’Ile Maurice (1914). Vaste inventaire plutôt que travail critique, cette étude a le mérite de dresser un tableau de la situation des lettres à Maurice entre 1885 et 1910. Y sont cités près de cinquante auteurs mauriciens et trois poètes — Baissac, Gueuvin et Duvergé — et huit autres, mentionnés. Sont également cités des conteurs, des chroniqueurs, des nouvellistes, un homme de théâtre, deux romanciers Les multiples difficultés pour se faire imprimer, le coût excessif d’une telle opération, le manque d’intérêt des nantis et la faiblesse de l’instruction publique sont développés comme expliquant la faiblesse et la pauvreté de la production littéraire locale. Léoville L’Homme ne s’étant pas cité dans cette étude par modestie alors qu’il domine de loin le champ littéraire, le Prince de Bauffremont apporte, en introduction à ce livret, les rectificatifs nécessaires n’hésitant pas à rappeler « les admirables pages qu’il a écrites » et l’ampleur de son œuvre poétique. Léoville L’Homme termine cette étude sur deux propositions audacieuses pour l’époque : que l’Alliance française organise « tous les trois ans au moins un concours entre les écrivains des deux sexes de tous les pays de langue française en dehors de la France » et que la bibliothèque nationale française ou un grand musée parisien crée « une salle spéciale affectée aux œuvres françaises parues à l’étranger et dans les colonies » afin de provoquer une « renaissance de l’art d’écrire » en français.

La publication, enfin, en 1916 des conférences sur Les poèmes à forme fixe répond aux sollicitations de ceux désireux de mieux maîtriser la mécanique linguistique derrière les formes poétiques telles les rondeaux, balades, triolets, villanelles, pantoums, sonnets. Il convient de souligner l’engouement des poètes mauriciens de l’époque pour ces types d’écriture qui permettent à leurs utilisateurs d’exposer leur potentiel en tant qu’hommes de lettres et leur capacité à dominer des techniques d’écriture complexes.

L’œuvre de Léoville L’Homme, tous genres confondus, est donc ample et riche se démarquant ainsi de ses prédécesseurs, voire même de nombre de ses successeurs. Il ne manque à cette œuvre que l’ambitieux poème Le Rock de Cirné qu’il avait projeté depuis 1894 et dont il n’a publié que quelques fragments de qualité moyenne dans L’Essor en 1921.

Robert Furlong

NOTE BIO-BIBLIOGRAPHIQUE

Après 25 ans au service de la francophonie, Robert FURLONG se consacre aujourd’hui à la recherche et l’écriture sur la littérature mauricienne. Publications récentes : Panorama de la littérature mauricienne. La production créolophone (Port-Louis, 2007) ; présentation de Moïse et d’Autobiographie Spirituelle de Malcolm de Chazal (L’Harmattan, 2008) ; Quand les poètes mauriciens parlent d’amour (supplément à Essentielle, Maurice, 2010) ; en revues et en français. Une anthologie de nouvelles, chroniques et contes mauriciens (Ccef, Curepipe, 2015). Chercheur associé à l’ITEM-CNRS, il publie régulièrement des articles de fond dans des revues universitaires et anime des conférences sur la littérature mauricienne. Chevalier des Arts et des Lettres, Robert Furlong a animé une quarantaine d’émissions télévisuelles sur des écrivains mauriciens.

En vacances...

Extrait de L’Essor, no 38, 1922

Devant la maison de Morer,

Sur la page de Trou-aux-Biches,

Assis, je regarde la mer

Bercer pirogues et péniches.

Le rustique asile est debout

Dans une herbe blanche de sable.

Le toit fume de bout en bout

Quand le brûlant midi l’accable.

Mais sur la case au bon accueil

Où jamais la gaieté ne chôme,

Le jour qui meurt, avec orgueil,

Fait d’or le vétiver du chaume.

A vingt pas d’un multipliant

La demeure aux fenêtres grises

Tourne le dos à l’orient

Pour mieux s’ouvrir aux larges brises.

Tout le jour les frais goémons

Aspergés d’écumes salines

Saturent l’air et les poumons

D’iode et de senteurs marines.

Et les souffles de l’horizon

Roulent une voix plus sonore

Lorsque, derrière la maison,

Leur vol que rien ne peut enclore

Mêle dans les hauts cocotiers,

Avec des bruits lointains de foules

Et des hourvaris forestiers,

Le tonnerre des grandes houles.

[1] Pierre L’Homme publia en 1880 « La femme : ses droits et ses devoirs, » le premier ouvrage féministe de Maurice.

[2] Jean-Georges Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française, Maurice, Editions de l’océan Indien, 1978, 348 p.

[3] Jean-Louis Joubert et al., Littératures francophones de l’océan Indien, Maurice/Paris : Ed. de l’océan Indien/Edicef, 1993.

[4] Notes manuscrites de conférences données dans la décennie 1910.