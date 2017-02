CONTROVERSE DROITS D'AUTEUR : Abaim démontre que "Séga Bello" est du domaine public

Les héritiers du ségatier mauricien Alain Permal, décédé en 2012, qui reprochaient au groupe Abaim d’avoir exploité le fameux Séga Bello pour les besoins de son album Rekreasyon 31 ti parfin nou memwar, ne percevront aucune indemnité et ce, après que la Cour Suprême a rayé leur plainte, le 2 dernier. Cette victoire pour Abaim, qui avait des documents irréfutables pour contester la revendication des héritiers de l’interprète de Séga Bello, est significative car elle vient rappeler que de nombreuses œuvres du domaine public sont exploitées sans contrôle.

En effet, quelque temps après la sortie de Rekreasyon 31 ti parfin nou memwar — un album de qualité exceptionnelle pour son travail remarquable en matière de recherche et de sonorité sur les chansons du patrimoine mauricien — en 2009, les descendants du chanteur ont fait appel à la justice pour que celle-ci rende la paternité de Séga Bello à Alain Permal. Ce dernier ayant connu un grand succès dans les années 1970, voire après, grâce à cette chanson, ainsi que Kélélé, n’est toutefois ni l’auteur ni le compositeur de Séga Bello.

D’ailleurs, lors de son passage dans les locaux d’ABAIM quelques années avant son décès, Alain Permal, qui rencontrait les jeunes artistes du groupe, leur confiait que sa grand-mère avait pour habitude de lui chanter ce séga, un héritage folklorique. Ces confidences avaient même été reprises sur le blog du groupe. Après un travail minutieux mené à Maurice, tout comme à La Réunion, par le groupe ABAIM et ceux qui l’ont soutenu, parmi lesquels Marclaine Antoine et l’ethnomusicologue réunionnaise Fanie Précourt, celui-ci a recueilli des preuves irréfutables et témoignages démontrant clairement qu’Alain Permal n’avait jamais écrit et ni composé le fameux Séga Bello. De leur côté, les héritiers du ségatier ont alors retiré leur plainte.

Dans un communiqué qu’il a émis après que la Cour suprême a rayé la plainte de ces derniers, le groupe ABAIM écrit qu’il met “à la disposition du public certains documents démontrant de façon éclatante que le Séga Bello n’a jamais été écrit ni même composé par Alain Permal. Celui-ci n’a fait que des arrangements mineurs sur une œuvre qui appartient au domaine public, comme l’attestent le document de la SACEM et les pochettes des disques vinyl. “ Et d’écrire plus loin : “En faisant reculer la partie adverse, cela nous fortifie dans notre conviction profonde que des pans entiers de notre patrimoine commun ont été pillés. Les restituer, y compris par des procédures légales, demeurera toujours une des priorités d’Abaim. “

Pour le groupe, une bataille juridique s’avérait également nécessaire pour démontrer que la chanson concernée fait partie du domaine public, comme c’est le cas pour tant d’œuvres qui relèvent de la tradition orale. “Quand on s’engage dans une telle bataille, l’on doit s’attendre que celle-ci dure longtemps”, confie Marousia Bouvery, du groupe Abaim. En effet, cette affaire a été entrée en Cour en 2011. Marousia Bouvery estime que l’État a un travail de recherche et de restitution à faire afin de déclarer les œuvres qui font partie du domaine public.

Pour l’histoire, c’est dans les années 1960 que Loulou Pitou et son orchestre de La Réunion avaient fait danser nos voisins avec Séga Bello. L’Orchestre Loulou Pitou avait aussi repris le fameux Mon mari pêcheur (1931) de Georges Fourcade. Et comme le fait ressortir justement Marousia Bouvery, à cette époque, certains artistes mauriciens qui se déplaçaient à l’île sœur rentraient au pays avec en tête des mélodies entendues pendant leur séjour là-bas.

L’affaire Veeraragoo

Si l’affaire Séga Bello a pris fin pour Abaim, une autre du genre l’attend en Cour. En effet, c’est mercredi qu’une autre affaire l’opposant à Claudio Veeraragoo passera en Cour. Il s’agit toujours de l’album Rekreasyon 31 Ti Parfin nou memwar sur lequel figureraient quatre titres de Claudio Veeraragoo, Mama zordi, Ti kabo, Banane et Lea. Claudio Veeraragoo, qui était aussi témoin dans l’affaire qui opposait Abaim aux héritiers d’Alain Permal, poursuit le groupe en justice pour avoir utilisé “ses” chansons, alors que celles-ci sont enregistrées à la Mauritius Society of Authors (l’actuel Rights Management Society) comme étant propriétés publiques.

D’ailleurs, peu de temps après avoir signifié son intention de poursuivre Abaim en justice, Claudio Veeraragoo devait être à son tour confronté à une situation cocasse. En effet, la MASA avait dans une déposition à la police dénoncé le chanteur pour usage frauduleuse du logo de la société afin de produire un document qui daterait des années 1990. Sauf que le logo de la MASA avait été réalisé en 2003.

D’autre part, Claudio Veeraragoo, qui est aussi l’interprète du populaire Bhai Aboo et qui revendique la paternité de cette chanson, avait eu du mal à répondre aux critiques des internautes qui lui reprochaient d’avoir “piraté” ce titre. En 2015, ces derniers qui avaient posté la video (sur Facebook) d’une très vieille chanson, Humein To Loot Liya Milke Husne Valoon Ne (1958), d’un grand chanteur indien des années 1940-1950, en l’occurrence Ismail Azad, avaient fait ressortir la ressemblance musicale avec le séga Bhai Aboo.

Contacté par Week-End, Claudio Veeraragoo déclarait qu’il ne se souvenait pas de s’être inspiré d’un autre succès pour concevoir le séga Bhai Aboo Toutefois, Claudio Veeraragoo n’a pas manqué de rappeler : “J’ai souvent été critiqué dans le passé. Les critiques provenaient toujours des artistes jaloux. “