CONTROVERSE—METRO EXPRESS: PAM maintient la pression

Avec l’échéance annoncée pour lundi en vue de l’octroi du contrat de Metro Express, lourd de quelque Rs 20,9 milliards, la Plateforme Anti-Metro (PAM) n’en démord pas. Les représentants des différentes organisations syndicales et de la société civile, qui contestent ce projet qualifié d’éléphant blanc, organiseront lundi en fin de matinée une manifestation symbolique alors que le gouvernement prévoit d’arrêter ce même jour son choix entre deux firmes indiennes, soit Afcons Infrastructure, présentée comme ayant toutes les chances de décrocher le contrat, et Larsen & Toubro pour le démarrage de ce projet sur le corridor entre Curepipe et Port-Louis. Cette présence devant l’hôtel du gouvernement fait partie d’une série d’initiatives envisagées pour une mobilisation sur le plan national. L’objectif: mener le gouvernement à organiser un référendum sur le Metro Express, dont la principale source de financement est la dernière ligne de crédits négociée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, avec l’Inde.

« La démarche de la Plateforme Anti-Metro ne s’arrêtera pas avec l’allocation du contrat ou même la signature de ce document. Nous continuerons à alerter et à mobiliser l’opinion publique sur ce que tout un chacun s’accorde à dire que ce sera un éléphant blanc. Les informations, qui sont en notre possession et provenant d’autres sources vont dans le même sens sans oublier la détérioration de la dette publique pour concrétiser ce projet. Nous allons manifester symboliquement le jour où le gouvernement envisage de désigner le contracteur pour faire la démonstration que la population est de notre côté contre ce projet », a fait comprendre au Mauricien, Jayen Chellum, coordonnateur de la Plateforme Anti-Metro.

Cette plateforme, qui réunit des représentants de l’Association des Consommateurs de l’Île Maurice, la Federation of Progressive Unions, la Government Service Employees Association, la Fédération des Travailleurs Unis, la Fédération des Syndicats du Service Civil, le Mauritius Labour Congress et Think Mauritius, entre autres, comptent adresser en cette fin de semaine une nouvelle correspondance au Premier ministre, Pravind Jugnauth, lui demandant de surseoir à toute décision sur ce projet dans l’intérêt public. L’une des revendications de la Plateforme Anti-Metro porte sur la nécessité de tenir un référendum à ce sujet en vue de décider de la marche à suivre. Lors de la manifestation de lundi, les responsables rendront publiques les prochaines étapes de la contestation de ce projet visant à doter le pays d’un Mass Transit System.

Prenant au mot le programme gouvernemental 2015/19, faisant état de la nécessité d’organiser des référendums en vue de décider des dossiers d’importance nationale, la Plateforme Anti-Metro note avec amertume l’intransigeance affichée par le gouvernement dans la conjoncture. « Needless to say the Metro fits. There was a trail of other promises. These were read by the President in Parliament. No greater act of solemnity and faith of your intended manner to Govern the Country could have been made to this nation. We took you on your words and asked for delivery on undertaking made. Nothing from your party or its ally », soutient Jayen Chellum.

À l’intention du Premier ministre, la Plateforme fait ressortir avec une pointe d’ironie que « you are pursuing your missionary path to build a white elephant or should I say mammoth under the pretext of solving traffic congestion ...couched in the garb of modernity. Just Make-ups and intellectual frauds. I wish to put on record, Sir, that as Prime Minister of this country you have mislead its citizens to the core of their belief. You have been dealing in ethical malpractices that strike at the root of people’s faith in Government’s Programme. This is almost tantamount to a show of cynical contempt for democratic norms ».

À ce jour, la pétition de la Plateforme Anti-Metro adressée aux parlementaires a recueilli 16 signatures de membres de l’opposition. La seizième signature, celle du député Adrien Duval, devait être apposée hier après-midi au retour du principal concerné de Rodrigues. Tous les députés de l’opposition ont signé la pétition pour réclamer la tenue de ce référendum à l’exception de deux du MMM. Aucun parlementaire de la majorité gouvernementale n’a appuyé la demande de la Plateforme Anti-Metro même si des copies avaient été adressées aux dirigeants du MSM et du Muvman Liberater.

Au vu des dernières prises de position publiques des membres du gouvernement, en l’occurrence du Premier ministre et du ministre de l’Infrastructure publique, Nando Bodha, de cette semaine, il existe très peu de chances de voir les autorités faire machine arrière à ce sujet. D’ailleurs, avec l’allocation du contrat en cette fin de juillet, le début des travaux sur cet immense chantier est prévu pour septembre prochain.

Force est de constater qu’avec le démarrage des travaux pour le Metro Express, les habitudes des usagers de la route sur le tracé entre Curepipe et Port-Louis, notamment à l’entrée Sud de la capitale et au niveau de l’autoroute traversant le front de mer, connaîtront de gros chamboulements avec de longs délais pour traverser cette partie de Port-Louis, entre autres.

Présentation officielle du Metro Express lundi

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, procèdera, lundi, à la présentation officielle du projet de Metro Express sur le corridor Curepipe/Port-Louis. Cette présentation, qui sera suivie d’un point de presse du chef du gouvernement, se déroulera à Ebony 1, Hennessy Park Hotel, à Ebène.

D”autre part, la formule actuelle du calcul des paiements effectués dans le cadre du Free Travel Scheme sera revue par le gouvernement aux termes des conclusions et des recommandations de l’étude intitulée Reengineer the Public Transport industry in Mauritius réalisée par PricewaterhouseCoopers Private Limited (PwC).

Le rapport a été évoqué hier au conseil des ministres. Ses recommandations couvrent tous les modes de transport, y compris les autobus et les taxis, ainsi que le rôle des opérateurs informels tout en tenant compte des changements nécessaires à la préparation de l’industrie en vue de l’introduction prochaine du Metro Express. Le Ministère de l’infrastructure publique et des transports terrestres propose de mettre en œuvre immédiatement un certain nombre de mesures, y compris celles concernant le Free Travel Scheme. Il s’agira également d’encourager les opérateurs à développer de nouveaux services, à mettre en place un mécanisme tarifaire intégré et un cashless system. L’élaboration d’un plan directeur avec un accent particulier sur le nouvel acheminement des services de bus et la rationalisation des itinéraires est également envisagée.

QUATRE-BORNES: Le « flou » entourant le projet déploré

Même si, selon les autorités, le futur métro ne traversera pas dans un premier temps la ville de Quatre-Bornes, ils sont cependant nombreux à déplorer le manque d’informations entourant ce projet. Le ministère des Infrastructure publiques a donné à la mairie jusqu’à fin juillet pour faire évacuer la promenade Gérard Bruneau, longeant l’Avenue Victoria, ainsi que le site de la foire, situé à l’angle des rues Doyen et Ollier.

« La seule information dont nous disposons à la municipalité concernant l’installation du métro à Quatre-Bornes, c’est que nous avons jusqu’à fin juillet pour, d’une part, enlever les bancs et autres arbustes de la Promenade Gérard Bruneau, qui longe l’Avenue Victoria, et, d’autre part, de faire évacuer le site de l’emplacement de la foire municipale des rues Doyen et Ollier », a confié au Mauricien Pamela Ayacanoo, qui assume l’intérim au poste de maire en l’absence de la titulaire, Soolekha Jepaul Raddhoa, absente du pays,

« Nous avons déjà identifié l’emplacement de l’ancienne usine de la Mauritius Jute and Textile Industry, appartenant à la State Investment Company (SIC), pour y transférer les maraîchers de la foire Doyen. Nous avons commencé des négociations avec eux et il me semble qu’ils n’ont aucune objection à bouger, d’autant qu’ils bénéficieront ainsi d’un espace couvert pour leurs clients, contrairement à la foire Doyen, où ils devaient subir les caprices du temps », a ajouté l’adjointe au maire. Le Mauricien a vainement essayé de chercher confirmation auprès d’un marchand opérant dans cette foire.

Ainsi, si les conseillers du MSM et du Muvman Liberater accueillent favorablement le projet de métro à Quatre-Bornes, ceux de l’opposition PMSD déplorent pour leur part « le flou » entourant le projet. Lors de la dernière réunion du conseil, ils se sont en effet abstenus d’y participer pour protester contre ce projet, qui allait y être évoqué. « La majorité MSM-ML nous met devant le fait accompli et ne permet pas de vrais débats ! » explique le conseiller PMSD Kevin Oochit.

Pour leur part, les habitués de la Place Jules Koenig, les chauffeurs de taxi et les employés des compagnies d’autobus desservant la gare routière d’à côté sont résolument contre l’installation du métro sur leur site de travail, tout en dénonçant eux aussi « l’opacité » entourant ce projet. « Nou pa konn narien. Pa finn dir nou narien. Dayer nou pa trouv so nesesite. Li pou afekte nou, bann taxi ek bann bis ! » s’indigne Amar Annatroah, un chauffeur de taxi comptant 41 ans de service sur la place des taxis Jules Koenig. « Ici, si ou demann bann sofer taxi ek bann anploye bis, zot tou 100% kont sa proze-la », ajoute-t-il.

Le collègue d’Amar Annatroah, Kisna Juggyah, abonde dans le même sens : « Ici, pa proze metro ki nou bizin, me enn prezans lapolis pou met inpe lord lor la gare. Enn la polis ou pa trouve ici. Ena fer seki li anvi. » Et de renchérir, visiblement énervé : « Olie vinn fatig nou ek metro, gouvernma ek minicipalite ti bizin plito mett inpe lapolis pou met lord ! »

Isram Anandrao, un chauffeur d’autobus de la CNT opérant à la gare routière, s’élève lui aussi contre le projet. « Metro pou afekte sofer ek kontroler bis. Se bis-lane ki bizin kot zis bis ki roula ladan. Dayer ambouteyaz se zis aux heures de pointe ki ena li... Metro-la pou roule vid ant 10h ek 15h ek zot pou dir finn investir otan ek pe fer fayit... Metro express se enn move investisma », argue-t-il.

Barlent Moorghen, un chef de gare d’autobus individuels, est lui aussi contre ce projet. « Tou dimounn ki ena inpe lozik bizin trouve ki bis-lane ki bizin pou bis roule vit ek bien. Sa pou kout mwins ki metro », conclut-il.

CONSEIL MUNICIPAL DE PORT-LOUIS: Le projet Metro Express évoqué

Le conseil municipal de Port-Louis s’est réuni à l’Hôtel de Ville jeudi pour passer en revue l’ordre du jour, où figurait le Metro Express. Le Lord-maire Daniel Laurent, qui présidait la séance, a avancé que suite aux recommandations du gouvernement central, les terrains se trouvant sur l’alignement seront nettoyés et les structures et équipements sur ces terres seront enlevés avant le 31 juillet prochain.

Saisissant cette occasion, le Lord-maire a annoncé que « le terrain de foot de Camp Chapelon sera épargné par le trajet », dissipant les doutes des habitants qui étaient montés au créneau cette année pour protester.